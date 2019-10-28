WA Current Conditions
WA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, October 28, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Arlington;Clear;31;Calm;0;92%
Bellingham;Clear;36;Calm;0;78%
Bremerton;Clear;34;NE;2;98%
Chehalis;Clear;34;Calm;0;100%
Deer Park;Cloudy;32;SSE;7;63%
Eastsound;Clear;37;Calm;0;100%
Ellensburg;Clear;30;Calm;0;65%
Ephrata;Clear;27;ENE;3;71%
Everett;Clear;35;N;2;83%
Fort Lewis;Clear;33;SE;5;99%
Friday Harbor;Clear;37;Calm;0;85%
Hoquiam;Clear;39;E;5;92%
Kelso-Longview;Clear;34;Calm;0;88%
Moses Lake;Clear;33;Calm;0;63%
Olympia;Clear;32;Calm;0;85%
Omak;Clear;29;ENE;2;73%
Pasco;Clear;29;Calm;0;78%
Port Angeles;Clear;38;SW;8;64%
Pullman;Clear;28;Calm;0;65%
Puyallup;Clear;36;Calm;1;88%
Quillayute;Clear;34;Calm;0;88%
Renton;Clear;39;Calm;0;75%
Seattle;Clear;42;NE;2;77%
Seattle Boeing;Clear;38;SE;3;82%
Shelton;Clear;31;Calm;0;92%
Spokane;Cloudy;36;Calm;0;59%
Spokane Fairchild;Cloudy;33;SW;10;60%
Spokane Felts;Cloudy;36;Calm;0;59%
Stampede Pass;Clear;30;SSW;3;74%
Tacoma;Clear;40;Calm;0;70%
Tacoma Narrows;Clear;40;Calm;0;70%
Vancouver;Clear;37;Calm;3;75%
Walla Walla;Clear;34;E;8;61%
Wenatchee;Clear;35;Calm;0;53%
Whidbey Island;Mostly clear;39;Calm;0;79%
Yakima;Clear;27;W;5;71%
_____
Copyright 2019 AccuWeather