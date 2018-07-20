WA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Friday, July 20, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Cloudy;56;NW;3;80%

Bellingham;Cloudy;59;S;13;66%

Bremerton;Cloudy;57;W;4;86%

Chehalis;Clear;50;Calm;0;100%

Deer Park;Clear;59;Calm;0;45%

Eastsound;Cloudy;57;S;9;82%

Ellensburg;Clear;59;NW;24;59%

Ephrata;Clear;67;NW;7;25%

Everett;Cloudy;55;NNW;7;92%

Fort Lewis;Cloudy;56;S;6;85%

Friday Harbor;Cloudy;56;SW;7;74%

Hoquiam;Clear;55;W;12;86%

Kelso-Longview;Clear;55;NE;3;79%

Moses Lake;Clear;64;SW;7;40%

Olympia;Mostly cloudy;52;S;5;86%

Omak;Clear;69;N;14;38%

Pasco;Clear;65;SSW;12;51%

Port Angeles;Clear;53;W;10;79%

Pullman;Clear;58;WNW;6;37%

Puyallup;Cloudy;57;W;5;88%

Quillayute;Cloudy;54;Calm;0;89%

Renton;Cloudy;63;NW;7;72%

Seattle;Cloudy;59;NW;5;80%

Seattle Boeing;Cloudy;61;N;3;72%

Shelton;Clear;52;WSW;3;86%

Spokane;Clear;68;Calm;0;31%

Spokane Fairchild;Clear;62;SSW;8;38%

Spokane Felts;Clear;68;Calm;0;31%

Stampede Pass;Cloudy;47;N;7;96%

Tacoma;Cloudy;56;SW;3;77%

Tacoma Narrows;Cloudy;56;SW;3;77%

Vancouver;Clear;56;N;3;74%

Walla Walla;Clear;62;SW;7;42%

Wenatchee;Clear;64;WNW;21;39%

Whidbey Island;Cloudy;57;SSW;9;80%

Yakima;Clear;64;NNW;18;48%

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