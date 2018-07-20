WA Current Conditions
WA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Friday, July 20, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Arlington;Cloudy;56;NW;3;80%
Bellingham;Cloudy;59;S;13;66%
Bremerton;Cloudy;57;W;4;86%
Chehalis;Clear;50;Calm;0;100%
Deer Park;Clear;59;Calm;0;45%
Eastsound;Cloudy;57;S;9;82%
Ellensburg;Clear;59;NW;24;59%
Ephrata;Clear;67;NW;7;25%
Everett;Cloudy;55;NNW;7;92%
Fort Lewis;Cloudy;56;S;6;85%
Friday Harbor;Cloudy;56;SW;7;74%
Hoquiam;Clear;55;W;12;86%
Kelso-Longview;Clear;55;NE;3;79%
Moses Lake;Clear;64;SW;7;40%
Olympia;Mostly cloudy;52;S;5;86%
Omak;Clear;69;N;14;38%
Pasco;Clear;65;SSW;12;51%
Port Angeles;Clear;53;W;10;79%
Pullman;Clear;58;WNW;6;37%
Puyallup;Cloudy;57;W;5;88%
Quillayute;Cloudy;54;Calm;0;89%
Renton;Cloudy;63;NW;7;72%
Seattle;Cloudy;59;NW;5;80%
Seattle Boeing;Cloudy;61;N;3;72%
Shelton;Clear;52;WSW;3;86%
Spokane;Clear;68;Calm;0;31%
Spokane Fairchild;Clear;62;SSW;8;38%
Spokane Felts;Clear;68;Calm;0;31%
Stampede Pass;Cloudy;47;N;7;96%
Tacoma;Cloudy;56;SW;3;77%
Tacoma Narrows;Cloudy;56;SW;3;77%
Vancouver;Clear;56;N;3;74%
Walla Walla;Clear;62;SW;7;42%
Wenatchee;Clear;64;WNW;21;39%
Whidbey Island;Cloudy;57;SSW;9;80%
Yakima;Clear;64;NNW;18;48%
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