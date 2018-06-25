WA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Monday, June 25, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Rain;57;ENE;15;97%

Bellingham;Showers;59;Calm;0;86%

Bremerton;Cloudy;58;NNE;5;90%

Chehalis;Cloudy;55;SW;5;100%

Deer Park;Clear;57;NE;5;86%

Eastsound;Cloudy;57;SSE;9;100%

Ellensburg;Showers;62;NW;40;59%

Ephrata;Clear;71;W;5;48%

Everett;Cloudy;58;ENE;8;94%

Fort Lewis;Cloudy;58;SSE;7;98%

Friday Harbor;Cloudy;54;SW;12;89%

Hoquiam;Cloudy;57;WNW;7;93%

Kelso-Longview;Cloudy;59;Calm;0;89%

Moses Lake;Clear;73;SW;5;49%

Olympia;Cloudy;57;SSW;12;93%

Omak;Clear;70;SSE;5;54%

Pasco;Clear;70;WSW;10;67%

Port Angeles;Cloudy;54;WNW;9;89%

Pullman;Clear;66;E;10;64%

Puyallup;Cloudy;58;NNE;5;90%

Quillayute;Cloudy;54;Calm;0;96%

Renton;Cloudy;60;W;6;86%

Seattle;Cloudy;59;NE;7;86%

Seattle Boeing;Cloudy;59;W;6;96%

Shelton;Cloudy;57;S;6;93%

Spokane;Clear;64;NE;3;74%

Spokane Fairchild;Clear;62;E;6;76%

Spokane Felts;Clear;64;NE;3;74%

Stampede Pass;Rain;47;N;7;92%

Tacoma;Cloudy;56;W;3;96%

Tacoma Narrows;Cloudy;56;W;3;96%

Vancouver;Clear;60;NW;6;77%

Walla Walla;Clear;80;WSW;17;27%

Wenatchee;Mostly cloudy;74;E;7;44%

Whidbey Island;Cloudy;58;WSW;16;86%

Yakima;Partly cloudy;73;WNW;28;45%

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