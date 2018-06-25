WA Current Conditions
Updated 5:02 am, Monday, June 25, 2018
WA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Monday, June 25, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Arlington;Rain;57;ENE;15;97%
Bellingham;Showers;59;Calm;0;86%
Bremerton;Cloudy;58;NNE;5;90%
Chehalis;Cloudy;55;SW;5;100%
Deer Park;Clear;57;NE;5;86%
Eastsound;Cloudy;57;SSE;9;100%
Ellensburg;Showers;62;NW;40;59%
Ephrata;Clear;71;W;5;48%
Everett;Cloudy;58;ENE;8;94%
Fort Lewis;Cloudy;58;SSE;7;98%
Friday Harbor;Cloudy;54;SW;12;89%
Hoquiam;Cloudy;57;WNW;7;93%
Kelso-Longview;Cloudy;59;Calm;0;89%
Moses Lake;Clear;73;SW;5;49%
Olympia;Cloudy;57;SSW;12;93%
Omak;Clear;70;SSE;5;54%
Pasco;Clear;70;WSW;10;67%
Port Angeles;Cloudy;54;WNW;9;89%
Pullman;Clear;66;E;10;64%
Puyallup;Cloudy;58;NNE;5;90%
Quillayute;Cloudy;54;Calm;0;96%
Renton;Cloudy;60;W;6;86%
Seattle;Cloudy;59;NE;7;86%
Seattle Boeing;Cloudy;59;W;6;96%
Shelton;Cloudy;57;S;6;93%
Spokane;Clear;64;NE;3;74%
Spokane Fairchild;Clear;62;E;6;76%
Spokane Felts;Clear;64;NE;3;74%
Stampede Pass;Rain;47;N;7;92%
Tacoma;Cloudy;56;W;3;96%
Tacoma Narrows;Cloudy;56;W;3;96%
Vancouver;Clear;60;NW;6;77%
Walla Walla;Clear;80;WSW;17;27%
Wenatchee;Mostly cloudy;74;E;7;44%
Whidbey Island;Cloudy;58;WSW;16;86%
Yakima;Partly cloudy;73;WNW;28;45%
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