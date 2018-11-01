https://www.newmilfordspectrum.com/weather/article/TX-Marine-Warning-and-Forecast-13350511.php
TX Marine Warning and Forecast
TX Marine Warnings and Forecast for Thursday, November 1, 2018
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TORNADO WATCH
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCHES 416/418/419
NATIONAL WEATHER SERVICE LAKE CHARLES LA
1107 PM CDT WED OCT 31 2018
TORNADO WATCH 418 REMAINS VALID UNTIL 4 AM CDT THURSDAY FOR THE
FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
SABINE LAKE CALCASIEU LAKE
TORNADO WATCH 418 REMAINS VALID UNTIL 4 AM CDT THURSDAY FOR THE
FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
SABINE LAKE CALCASIEU LAKE
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ALLOWED TORNADO WATCH 416 TO
EXPIRE FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS ALLOWS TO EXPIRE THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
GALVESTON BAY
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