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TX Marine Warning and Forecast
TX Marine Warnings and Forecast for Monday, September 10, 2018
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SPECIAL MARINE WARNING
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
GALVESTON BAY...
* UNTIL NOON CDT.
* AT 1128 AM CDT...A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER EAGLE
POINT... MOVING NORTHWEST AT 25 KNOTS.
HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
UPPER SAN JACINTO BAY...MITCHELL BAY...BLACK DUCK BAY...
SCOTT BAY...GALVESTON BAY...TABBS BAY...EAGLE POINT...
CRYSTAL BAY AND WESTERN TRINITY BAY.
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