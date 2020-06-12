TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Friday, June 12, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;70;SE;9;42%

Abilene Dyess;Clear;76;ESE;10;27%

Alice;Clear;71;Calm;0;78%

Alpine;Clear;75;SSE;12;42%

Amarillo;Cloudy;75;SE;10;30%

Angleton;Clear;68;Calm;0;87%

Arlington;Partly cloudy;75;Calm;0;42%

Austin;Clear;77;NNE;3;40%

Austin Bergstrom;Clear;64;Calm;0;77%

Bay;Clear;70;Calm;0;92%

Beaumont;Clear;73;NE;3;69%

Beeville;Clear;71;Calm;0;87%

Borger;Mostly cloudy;81;ESE;10;22%

Bowie;Clear;69;Calm;0;72%

Breckenridge;Clear;71;Calm;0;45%

Brenham;Clear;69;Calm;0;71%

Bridgeport;Clear;60;Calm;0;84%

Brownsville;Cloudy;77;ENE;6;66%

Brownwood;Clear;63;W;3;59%

Burnet;Clear;72;NE;5;40%

Canadian;Mostly cloudy;76;SSE;17;33%

Castroville;Clear;69;ENE;2;61%

Childress;Clear;75;SE;13;30%

Cleburne;Clear;73;E;5;49%

College Station;Clear;77;NE;7;47%

Comanche;Clear;72;Calm;0;43%

Conroe;Clear;64;Calm;0;86%

Corpus Christi;Partly cloudy;68;Calm;0;93%

Corsicana;Clear;75;NE;7;57%

Cotulla;Clear;78;E;8;44%

Dalhart;Cloudy;74;SSW;9;29%

Dallas Love;Partly cloudy;79;ENE;5;40%

Dallas Redbird;Mostly clear;77;E;6;41%

Dallas/Ft Worth;Partly cloudy;75;E;3;47%

Decatur;Clear;71;E;3;52%

Del Rio;Mostly clear;83;ESE;7;26%

Del Rio Laughlin AFB;Mostly clear;79;SE;5;27%

Denton;Clear;66;Calm;0;69%

Dryden;Clear;74;ESE;5;25%

Dumas;Cloudy;74;SSE;9;27%

Edinburg;Cloudy;75;E;2;71%

El Paso;Mostly cloudy;72;NE;10;51%

Ellington;Clear;77;NE;5;57%

Falfurrias;Clear;68;S;2;76%

Fort Hood;Clear;76;E;5;44%

Fort Worth;Partly cloudy;78;E;3;38%

Fort Worth Alliance;Clear;80;E;5;36%

Fort Worth Nas;Mostly clear;75;Calm;0;43%

Fort Worth Spinks;Clear;65;Calm;0;66%

Fredericksburg;Clear;61;Calm;0;71%

Gainesville;Clear;69;Calm;0;57%

Galveston;Clear;80;NNE;7;59%

Gatesville;Clear;66;Calm;0;63%

Georgetown;Clear;69;Calm;0;56%

Giddings;Clear;71;Calm;0;66%

Gilmer;Clear;65;Calm;0;80%

Graham;Clear;64;Calm;0;68%

Granbury;Clear;67;Calm;0;60%

Grand Prairie;Partly cloudy;75;Calm;0;42%

Greenville;Clear;66;Calm;0;82%

Guadalupe Pass;Cloudy;68;NE;14;45%

Hamilton;Clear;72;E;5;42%

Harlingen;Cloudy;73;NE;5;78%

Hearne;Clear;67;Calm;0;75%

Hebbronville;Clear;71;SSE;3;73%

Henderson;Clear;64;Calm;0;86%

Hereford;Partly cloudy;77;SSW;16;24%

Hillsboro;Clear;72;ENE;7;51%

Hondo;Clear;66;NNE;7;62%

Houston;Partly cloudy;79;NE;2;55%

Houston (Hobby Airport);Mostly clear;81;NE;10;41%

Houston / Dunn Helistop;Partly cloudy;79;NE;2;48%

Houston / Southwest Airport;Clear;69;Calm;0;82%

Houston Clover;Clear;75;NNE;5;57%

Houston Hooks;Mostly cloudy;76;ENE;5;49%

Houston Hull;Mostly clear;71;NNE;3;72%

Houston Intercontinental;Clear;76;NNE;3;53%

Huntsville;Clear;71;Calm;0;62%

Ingleside;Mostly cloudy;76;Calm;0;75%

Jacksonville;Clear;65;NNE;1;83%

Jasper;Clear;65;Calm;0;87%

Junction;Clear;68;Calm;0;50%

Kellyusa Airport;Clear;73;ENE;5;52%

Kerrville;Clear;63;Calm;0;72%

Killeen;Clear;76;E;5;44%

Killeen/Ft Hood;Clear;76;E;5;44%

Kingsville Nas;Mostly clear;72;ESE;3;78%

La Grange;Clear;69;Calm;0;73%

Lago Vista;Clear;71;ENE;5;47%

Lancaster;Clear;65;Calm;0;75%

Laredo;Mostly clear;81;ESE;2;55%

Llano;Clear;64;Calm;0;67%

Longview;Clear;67;NNE;1;76%

Lubbock;Cloudy;77;SSE;11;25%

Lufkin;Clear;68;NE;3;72%

Mcallen;Cloudy;78;E;6;63%

Mcgregor;Clear;67;Calm;0;65%

Mckinney;Clear;70;Calm;0;56%

Mesquite;Clear;70;Calm;0;64%

Midland;Partly cloudy;80;SE;15;21%

Midland Airpark;Partly cloudy;80;SE;15;21%

Midlothian;Clear;71;Calm;0;56%

Mineola;Clear;64;NE;1;83%

Mineral Wells;Clear;71;ESE;6;47%

Mount Pleasant;Clear;68;Calm;0;74%

Nacogdoches;Clear;64;Calm;0;83%

New Braunfels;Clear;72;NE;5;52%

Odessa;Partly cloudy;80;SE;10;20%

Orange;Clear;72;NE;5;67%

Palacios;Clear;75;ESE;3;68%

Palestine;Clear;68;Calm;0;70%

Pampa;Cloudy;73;SE;18;30%

Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;73;SSW;18;28%

Paris;Clear;71;ENE;3;68%

Pecos;Cloudy;80;SSE;8;26%

Perryton;Partly cloudy;73;SSE;17;32%

Plainview;Cloudy;71;S;9;29%

Pleasanton;Clear;67;Calm;0;68%

Port Aransas;Mostly cloudy;82;ESE;4;58%

Port Isabel;Mostly cloudy;80;ENE;7;65%

Port Lavaca;Clear;70;SW;3;83%

Randolph AFB;Clear;70;N;5;62%

Robstown;Mostly clear;70;SE;3;86%

Rockport;Mostly cloudy;78;SE;7;59%

Rocksprings;Clear;69;ESE;4;39%

San Angelo;Clear;71;SE;5;32%

San Antonio;Clear;75;NE;2;53%

San Antonio Stinson;Clear;70;Calm;0;60%

San Marcos;Clear;66;N;5;72%

Seminole;Cloudy;74;SE;9;27%

Sherman-Denison;Clear;67;ESE;3;71%

Snyder;Clear;74;SE;8;30%

Sonora;Clear;73;Calm;0;30%

Stephenville;Clear;73;Calm;0;38%

Sulphur Springs;Clear;68;Calm;0;69%

Sweetwater;Clear;69;Calm;0;36%

Temple;Clear;68;NE;5;58%

Terrell;Clear;69;NNE;5;67%

Tyler;Clear;70;NE;1;68%

Uvalde;Clear;69;ENE;8;47%

Vernon;Partly cloudy;72;SE;8;43%

Victoria;Clear;69;SW;2;73%

Waco;Clear;66;N;6;69%

Weslaco;Cloudy;75;Calm;0;69%

Wharton;Clear;66;Calm;0;83%

Wichita Falls;Mostly clear;67;ESE;6;58%

Wink;Mostly clear;83;SSE;16;24%

Zapata;Clear;72;ESE;5;62%

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