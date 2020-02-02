TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 02:00 AM CST Sunday, February 2, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;47;S;9;38%
Abilene Dyess;Mostly clear;43;Calm;0;42%
Alice;Clear;43;S;7;65%
Alpine;Clear;48;SW;10;21%
Amarillo;Clear;45;SW;11;44%
Angleton;Clear;49;SW;5;89%
Arlington;Clear;48;S;7;48%
Austin;Clear;46;NNW;3;62%
Austin Bergstrom;Mostly clear;40;Calm;0;79%
Bay;Clear;49;SW;3;97%
Beaumont;Clear;50;SW;4;92%
Beeville;Mostly cloudy;53;SW;6;50%
Borger;Clear;49;W;9;35%
Bowie;Clear;49;Calm;0;50%
Breckenridge;Clear;49;SSW;3;39%
Brenham;Clear;48;Calm;0;60%
Bridgeport;Clear;50;SW;7;44%
Brownsville;Partly cloudy;54;S;6;80%
Brownwood;Mostly cloudy;32;Calm;0;93%
Burnet;Clear;42;Calm;0;64%
Canadian;Clear;40;Calm;0;61%
Castroville;Mostly cloudy;45;WNW;8;67%
Childress;Clear;44;WSW;9;50%
Cleburne;Partly cloudy;46;SSE;6;57%
College Station;Clear;48;Calm;0;56%
Comanche;Partly cloudy;52;SW;10;37%
Conroe;Clear;37;Calm;0;92%
Corpus Christi;Partly cloudy;47;SSW;6;79%
Corsicana;Clear;46;SSW;7;60%
Cotulla;Mostly cloudy;48;Calm;0;35%
Dalhart;Clear;41;WNW;12;46%
Dallas Love;Clear;49;Calm;0;51%
Dallas Redbird;Clear;54;SSW;6;35%
Dallas/Ft Worth;Clear;48;SW;9;49%
Decatur;Clear;52;SSW;9;37%
Del Rio;Mostly cloudy;50;Calm;0;37%
Del Rio Laughlin AFB;Mostly cloudy;40;ENE;8;60%
Denton;Clear;47;SSW;8;55%
Dryden;Partly cloudy;46;WSW;11;31%
Dumas;Clear;37;SW;13;56%
Edinburg;Mostly clear;59;SE;7;75%
El Paso;Mostly cloudy;46;NW;2;26%
Ellington;Clear;50;SW;5;81%
Falfurrias;Clear;47;Calm;0;50%
Fort Hood;Mostly cloudy;48;Calm;0;50%
Fort Worth;Clear;50;SSW;6;42%
Fort Worth Alliance;Clear;53;SSW;12;37%
Fort Worth Nas;Clear;49;SSE;5;47%
Fort Worth Spinks;Clear;51;SSW;7;46%
Fredericksburg;Clear;39;Calm;0;71%
Gainesville;Clear;42;SSE;6;62%
Galveston;Clear;57;SW;8;74%
Gatesville;Partly cloudy;41;Calm;0;70%
Georgetown;Clear;45;WSW;5;62%
Giddings;Clear;45;SW;5;71%
Gilmer;Clear;46;SSW;7;61%
Graham;Clear;43;Calm;0;56%
Granbury;Clear;43;Calm;0;66%
Grand Prairie;Clear;48;S;7;48%
Greenville;Clear;52;SSW;9;46%
Guadalupe Pass;Mostly cloudy;43;WSW;18;28%
Hamilton;Clear;46;SW;8;56%
Harlingen;Clear;55;S;8;77%
Hearne;Clear;39;Calm;0;84%
Hebbronville;Mostly cloudy;47;WSW;6;50%
Henderson;Clear;37;Calm;0;92%
Hereford;Clear;33;WSW;7;68%
Hillsboro;Clear;44;SSE;6;66%
Hondo;Mostly cloudy;39;N;6;75%
Houston;Clear;55;N;6;58%
Houston (Hobby Airport);Clear;50;SW;5;74%
Houston / Dunn Helistop;Clear;55;N;6;58%
Houston / Southwest Airport;Clear;49;WSW;3;83%
Houston Clover;Clear;49;Calm;0;77%
Houston Hooks;Mostly cloudy;45;SW;4;82%
Houston Hull;Clear;49;SSW;3;86%
Houston Intercontinental;Partly cloudy;50;SW;3;68%
Huntsville;Clear;44;S;5;73%
Ingleside;Clear;55;SW;10;82%
Jacksonville;Clear;42;SSW;4;80%
Jasper;Clear;39;Calm;0;97%
Junction;Mostly cloudy;37;W;3;78%
Kellyusa Airport;Mostly cloudy;42;Calm;0;70%
Kerrville;Clear;38;Calm;0;81%
Killeen;Mostly cloudy;48;Calm;0;50%
Killeen/Ft Hood;Mostly cloudy;48;Calm;0;50%
Kingsville Nas;Clear;46;SSW;10;79%
La Grange;Clear;50;SW;7;49%
Lago Vista;Clear;53;W;7;44%
Lancaster;Clear;49;SSW;5;43%
Laredo;Mostly cloudy;51;SE;4;57%
Llano;Clear;39;Calm;0;80%
Longview;Clear;43;S;4;74%
Lubbock;Clear;51;W;8;32%
Lufkin;Clear;39;E;3;88%
Mcallen;Mostly cloudy;54;SE;7;74%
Mcgregor;Clear;45;SW;5;62%
Mckinney;Clear;40;SSE;3;70%
Mesquite;Clear;40;S;7;70%
Midland;Mostly cloudy;51;WSW;8;28%
Midland Airpark;Mostly cloudy;51;WSW;8;28%
Midlothian;Clear;45;SSW;6;56%
Mineola;Clear;42;SSW;6;73%
Mineral Wells;Clear;43;SE;3;55%
Mount Pleasant;Clear;44;S;5;61%
Nacogdoches;Clear;36;Calm;0;100%
New Braunfels;Mostly cloudy;48;WSW;5;58%
Odessa;Mostly clear;50;WSW;8;26%
Orange;Clear;54;WSW;6;74%
Palacios;Clear;56;SW;7;83%
Palestine;Clear;40;Calm;0;92%
Pampa;Clear;45;W;9;45%
Pampa / Mesa Vista;Clear;45;WSW;13;42%
Paris;Clear;43;SW;9;62%
Pecos;Mostly cloudy;38;Calm;0;63%
Perryton;Clear;40;WSW;6;60%
Plainview;Clear;38;W;7;42%
Pleasanton;Mostly cloudy;40;Calm;0;66%
Port Aransas;Clear;59;SSW;8;76%
Port Isabel;Clear;55;S;6;91%
Port Lavaca;Mostly cloudy;52;SW;8;87%
Randolph AFB;Mostly cloudy;55;SW;7;34%
Robstown;Mostly clear;47;SSW;9;67%
Rockport;Clear;56;SSW;6;77%
Rocksprings;Mostly cloudy;46;SSW;4;37%
San Angelo;Clear;40;SSW;6;57%
San Antonio;Mostly cloudy;48;SW;2;58%
San Antonio Stinson;Mostly cloudy;44;Calm;0;67%
San Marcos;Clear;42;Calm;0;70%
Seminole;Mostly cloudy;40;W;9;44%
Sherman-Denison;Clear;51;SSW;15;46%
Snyder;Partly cloudy;43;SSW;6;44%
Sonora;Mostly cloudy;34;Calm;0;80%
Stephenville;Clear;43;SSW;3;62%
Sulphur Springs;Clear;47;SSW;13;54%
Sweetwater;Mostly clear;54;SSW;13;26%
Temple;Partly cloudy;45;SSE;5;60%
Terrell;Clear;45;S;5;55%
Tyler;Clear;46;SSW;6;67%
Uvalde;Mostly cloudy;41;Calm;0;62%
Vernon;Clear;44;SW;12;60%
Victoria;Mostly cloudy;48;SW;8;82%
Waco;Clear;46;SSW;9;62%
Weslaco;Mostly cloudy;54;SSW;6;71%
Wharton;Partly cloudy;49;SW;9;81%
Wichita Falls;Clear;50;SW;10;39%
Wink;Mostly cloudy;42;Calm;0;54%
Zapata;Clear;50;SSW;2;55%
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