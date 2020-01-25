TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 02:00 AM CST Saturday, January 25, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;45;SSE;7;62%
Abilene Dyess;Clear;45;SSE;7;64%
Alice;Clear;50;ENE;3;89%
Alpine;Clear;52;WSW;8;45%
Amarillo;Mostly cloudy;39;S;8;84%
Angleton;Clear;46;Calm;0;92%
Arlington;Clear;44;Calm;0;61%
Austin;Clear;50;Calm;0;56%
Austin Bergstrom;Clear;40;SSW;3;79%
Bay;Clear;46;Calm;0;99%
Beaumont;Clear;43;Calm;1;92%
Beeville;Clear;46;ENE;4;96%
Borger;Mostly cloudy;50;S;13;49%
Bowie;Clear;41;SE;3;75%
Breckenridge;Clear;47;SSE;5;55%
Brenham;Clear;42;Calm;0;86%
Bridgeport;Clear;36;Calm;0;86%
Brownsville;Clear;59;E;5;89%
Brownwood;Mostly clear;41;SSE;5;70%
Burnet;Clear;48;Calm;0;56%
Canadian;Mostly cloudy;40;SSE;7;72%
Castroville;Clear;48;Calm;0;68%
Childress;Mostly cloudy;41;SE;8;70%
Cleburne;Clear;45;SE;5;61%
College Station;Clear;47;Calm;0;63%
Comanche;Clear;43;S;8;70%
Conroe;Clear;37;Calm;0;92%
Corpus Christi;Clear;54;E;7;89%
Corsicana;Clear;44;ESE;6;70%
Cotulla;Clear;52;SE;6;76%
Dalhart;Mostly cloudy;33;SSE;3;81%
Dallas Love;Clear;45;SE;5;60%
Dallas Redbird;Clear;44;SSE;3;57%
Dallas/Ft Worth;Clear;44;SE;5;62%
Decatur;Clear;43;ESE;7;65%
Del Rio;Clear;53;ESE;7;56%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;49;SE;9;68%
Denton;Clear;39;SSE;6;79%
Dryden;Clear;46;N;8;64%
Dumas;Mostly cloudy;33;SSE;9;84%
Edinburg;Mostly cloudy;60;ESE;3;89%
El Paso;Mostly cloudy;48;N;2;47%
Ellington;Partly cloudy;48;Calm;0;87%
Falfurrias;Mostly clear;51;Calm;0;82%
Fort Hood;Clear;46;S;3;62%
Fort Worth;Clear;44;ESE;7;62%
Fort Worth Alliance;Clear;45;SE;3;60%
Fort Worth Nas;Clear;47;ESE;3;57%
Fort Worth Spinks;Clear;42;Calm;0;68%
Fredericksburg;Clear;40;Calm;0;82%
Gainesville;Clear;37;Calm;0;80%
Galveston;Clear;54;Calm;0;86%
Gatesville;Clear;43;Calm;0;70%
Georgetown;Clear;42;Calm;0;76%
Giddings;Clear;44;Calm;0;84%
Gilmer;Clear;32;S;0;97%
Graham;Clear;45;SE;6;61%
Granbury;Clear;44;Calm;0;71%
Grand Prairie;Clear;44;Calm;0;61%
Greenville;Clear;34;Calm;0;100%
Guadalupe Pass;Mostly cloudy;44;SW;15;45%
Hamilton;Clear;43;S;6;71%
Harlingen;Clear;53;E;5;96%
Hearne;Clear;40;Calm;0;81%
Hebbronville;Mostly clear;50;SE;3;94%
Henderson;Clear;35;Calm;1;87%
Hereford;Mostly cloudy;37;SSW;7;83%
Hillsboro;Clear;46;SE;7;61%
Hondo;Clear;48;Calm;0;58%
Houston;Mostly clear;55;Calm;0;62%
Houston (Hobby Airport);Clear;51;Calm;0;71%
Houston / Dunn Helistop;Clear;55;Calm;0;62%
Houston / Southwest Airport;Clear;45;Calm;0;95%
Houston Clover;Clear;49;Calm;0;79%
Houston Hooks;Clear;41;Calm;0;85%
Houston Hull;Partly cloudy;48;Calm;0;79%
Houston Intercontinental;Partly cloudy;45;Calm;0;82%
Huntsville;Clear;43;Calm;0;76%
Ingleside;Clear;54;ESE;3;91%
Jacksonville;Clear;36;S;1;85%
Jasper;Clear;37;Calm;0;99%
Junction;Clear;44;Calm;0;76%
Kellyusa Airport;Clear;46;Calm;0;71%
Kerrville;Clear;43;Calm;0;78%
Killeen;Clear;46;S;3;62%
Killeen/Ft Hood;Clear;46;S;3;62%
Kingsville Nas;Clear;48;E;5;92%
La Grange;Mostly clear;45;Calm;0;82%
Lago Vista;Clear;50;S;8;58%
Lancaster;Clear;35;Calm;0;89%
Laredo;Mostly cloudy;57;SE;6;76%
Llano;Clear;45;Calm;0;70%
Longview;Clear;36;Calm;1;81%
Lubbock;Mostly cloudy;45;S;8;63%
Lufkin;Clear;37;Calm;0;88%
Mcallen;Mostly cloudy;58;ESE;5;83%
Mcgregor;Clear;45;S;7;70%
Mckinney;Clear;34;Calm;0;92%
Mesquite;Clear;38;SSE;3;81%
Midland;Clear;46;S;6;69%
Midland Airpark;Clear;46;S;6;69%
Midlothian;Clear;42;E;3;71%
Mineola;Clear;35;Calm;1;87%
Mineral Wells;Clear;39;SE;3;69%
Mount Pleasant;Clear;33;Calm;0;95%
Nacogdoches;Clear;31;Calm;0;100%
New Braunfels;Clear;47;SW;7;65%
Odessa;Clear;49;S;10;58%
Orange;Clear;42;Calm;0;94%
Palacios;Clear;52;E;3;86%
Palestine;Clear;44;Calm;0;63%
Pampa;Mostly cloudy;39;S;9;74%
Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;32;Calm;0;80%
Paris;Clear;34;E;7;88%
Pecos;Mostly clear;39;Calm;0;74%
Perryton;Mostly cloudy;35;SSE;8;81%
Plainview;Mostly cloudy;37;SSW;7;83%
Pleasanton;Clear;47;Calm;0;70%
Port Aransas;Clear;61;ESE;5;80%
Port Isabel;Clear;65;ESE;4;90%
Port Lavaca;Clear;54;SSW;4;78%
Randolph AFB;Clear;46;Calm;0;72%
Robstown;Clear;51;ESE;6;91%
Rockport;Clear;53;Calm;0;89%
Rocksprings;Mostly clear;47;SSE;9;64%
San Angelo;Clear;48;S;3;67%
San Antonio;Clear;47;ESE;4;71%
San Antonio Stinson;Clear;45;Calm;0;79%
San Marcos;Clear;41;Calm;0;82%
Seminole;Mostly cloudy;39;S;6;81%
Sherman-Denison;Clear;42;SE;6;66%
Snyder;Clear;42;S;8;72%
Sonora;Clear;48;S;6;66%
Stephenville;Clear;43;Calm;0;67%
Sulphur Springs;Clear;34;Calm;0;91%
Sweetwater;Clear;45;Calm;0;73%
Temple;Clear;46;S;8;60%
Terrell;Clear;37;Calm;0;81%
Tyler;Clear;39;S;2;77%
Uvalde;Clear;49;ESE;3;68%
Vernon;Clear;35;ENE;5;87%
Victoria;Clear;48;SW;3;86%
Waco;Clear;41;Calm;0;79%
Weslaco;Mostly cloudy;54;Calm;0;91%
Wharton;Clear;46;Calm;0;90%
Wichita Falls;Clear;38;ESE;6;71%
Wink;Cloudy;47;SE;10;65%
Zapata;Mostly cloudy;60;SE;7;74%
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