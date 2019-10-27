TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Sunday, October 27, 2019

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;57;S;10;27%

Abilene Dyess;Clear;54;S;8;29%

Alice;Clear;50;SW;5;65%

Alpine;Clear;56;SW;7;23%

Amarillo;Clear;49;SSW;11;53%

Angleton;Clear;51;Calm;0;92%

Arlington;Clear;53;S;5;74%

Austin;Clear;51;Calm;0;73%

Austin Bergstrom;Clear;44;Calm;0;92%

Bay;Clear;52;Calm;0;100%

Beaumont;Clear;51;N;1;94%

Beeville;Clear;46;NE;3;83%

Borger;Clear;54;SSW;7;41%

Bowie;Clear;48;SE;5;82%

Breckenridge;Clear;54;S;6;39%

Brenham;Clear;49;Calm;0;96%

Bridgeport;Clear;43;E;3;92%

Brownsville;Clear;54;Calm;0;69%

Brownwood;Clear;45;Calm;0;61%

Burnet;Clear;44;N;3;61%

Canadian;Clear;49;Calm;0;54%

Castroville;Clear;44;NW;5;82%

Childress;Clear;48;SSE;9;49%

Cleburne;Clear;52;SSE;8;81%

College Station;Clear;54;Calm;0;80%

Comanche;Clear;48;S;9;57%

Conroe;Clear;47;Calm;0;96%

Corpus Christi;Clear;52;S;7;71%

Corsicana;Clear;53;S;8;82%

Cotulla;Clear;54;SE;7;52%

Dalhart;Clear;41;WNW;7;67%

Dallas Love;Clear;54;SE;5;77%

Dallas Redbird;Clear;52;S;7;76%

Dallas/Ft Worth;Clear;51;SSE;5;79%

Decatur;Clear;56;S;15;59%

Del Rio;Clear;53;E;8;37%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;49;ESE;3;43%

Denton;Clear;49;SE;5;86%

Dryden;Clear;47;S;2;33%

Dumas;Clear;40;SSW;8;75%

Edinburg;Clear;57;ESE;3;70%

El Paso;Clear;57;SSE;8;30%

Ellington;Clear;57;Calm;0;76%

Falfurrias;Clear;49;Calm;0;79%

Fort Hood;Clear;51;SSE;5;63%

Fort Worth;Clear;52;SSE;9;76%

Fort Worth Alliance;Clear;51;S;9;76%

Fort Worth Nas;Clear;55;SSE;3;63%

Fort Worth Spinks;Clear;52;S;7;76%

Fredericksburg;Clear;40;Calm;0;80%

Gainesville;Clear;47;Calm;0;94%

Galveston;Clear;61;Calm;0;80%

Gatesville;Clear;46;Calm;0;70%

Georgetown;Clear;47;Calm;0;76%

Giddings;Clear;49;Calm;0;97%

Gilmer;Clear;49;Calm;0;97%

Graham;Clear;51;SE;3;52%

Granbury;Clear;50;Calm;0;76%

Grand Prairie;Clear;53;S;5;74%

Greenville;Clear;50;Calm;0;91%

Guadalupe Pass;Clear;50;WSW;29;25%

Hamilton;Clear;47;S;8;59%

Harlingen;Clear;49;SSE;6;83%

Hearne;Clear;51;Calm;0;91%

Hebbronville;Clear;50;Calm;0;53%

Henderson;Clear;48;Calm;0;97%

Hereford;Clear;49;SW;10;51%

Hillsboro;Clear;52;SSE;7;80%

Hondo;Clear;43;N;7;76%

Houston;Clear;59;Calm;0;71%

Houston (Hobby Airport);Clear;55;SSE;6;83%

Houston / Dunn Helistop;Clear;59;Calm;0;71%

Houston / Southwest Airport;Clear;49;Calm;0;100%

Houston Clover;Clear;55;Calm;0;83%

Houston Hooks;Clear;50;Calm;0;87%

Houston Hull;Clear;52;Calm;0;96%

Houston Intercontinental;Clear;54;Calm;0;86%

Huntsville;Clear;54;Calm;0;82%

Ingleside;Clear;55;Calm;0;81%

Jacksonville;Clear;49;SSW;2;94%

Jasper;Clear;49;Calm;0;100%

Junction;Clear;41;Calm;0;75%

Kellyusa Airport;Clear;44;NW;5;84%

Kerrville;Clear;38;Calm;0;78%

Killeen;Clear;51;SSE;5;63%

Killeen/Ft Hood;Clear;51;SSE;5;63%

Kingsville Nas;Clear;47;S;3;76%

La Grange;Clear;49;Calm;0;97%

Lago Vista;Clear;58;SW;7;37%

Lancaster;Clear;49;Calm;0;90%

Laredo;Clear;56;SSE;6;49%

Llano;Clear;43;Calm;0;75%

Longview;Clear;51;S;2;91%

Lubbock;Clear;56;SW;12;23%

Lufkin;Clear;49;Calm;0;92%

Mcallen;Clear;55;ESE;3;63%

Mcgregor;Clear;51;SSE;6;76%

Mckinney;Clear;50;S;6;89%

Mesquite;Clear;48;SSE;6;98%

Midland;Clear;55;SSW;9;20%

Midland Airpark;Clear;55;SSW;9;20%

Midlothian;Clear;50;SSE;5;87%

Mineola;Clear;49;Calm;1;95%

Mineral Wells;Clear;47;SE;12;76%

Mount Pleasant;Mostly cloudy;50;Calm;0;95%

Nacogdoches;Clear;47;Calm;0;100%

New Braunfels;Clear;48;WNW;3;76%

Odessa;Clear;50;SW;6;23%

Orange;Clear;51;Calm;0;100%

Palacios;Clear;55;SE;6;77%

Palestine;Clear;48;Calm;0;100%

Pampa;Clear;42;SSE;8;68%

Pampa / Mesa Vista;Clear;43;Calm;0;65%

Paris;Clear;48;SE;6;96%

Pecos;Clear;44;S;3;23%

Perryton;Clear;40;SE;9;72%

Plainview;Clear;45;SW;8;39%

Pleasanton;Clear;43;Calm;0;74%

Port Aransas;Clear;69;SSE;2;46%

Port Isabel;Clear;60;S;5;79%

Port Lavaca;Clear;55;S;5;84%

Randolph AFB;Clear;47;Calm;0;77%

Robstown;Clear;51;Calm;0;75%

Rockport;Clear;58;ESE;5;74%

Rocksprings;Clear;50;SSE;7;34%

San Angelo;Clear;57;S;12;26%

San Antonio;Clear;48;NNW;2;71%

San Antonio Stinson;Clear;45;Calm;0;89%

San Marcos;Clear;45;WNW;5;85%

Seminole;Clear;47;SW;9;27%

Sherman-Denison;Clear;54;SSE;9;82%

Snyder;Clear;52;S;9;26%

Sonora;Clear;41;Calm;0;65%

Stephenville;Clear;46;S;5;69%

Sulphur Springs;Clear;51;SSE;5;92%

Sweetwater;Clear;58;S;15;21%

Temple;Clear;49;S;8;83%

Terrell;Clear;49;Calm;0;89%

Tyler;Clear;53;S;4;85%

Uvalde;Clear;48;ENE;3;55%

Vernon;Clear;48;S;3;62%

Victoria;Clear;50;N;4;89%

Waco;Clear;53;S;9;79%

Weslaco;Mostly clear;53;S;5;66%

Wharton;Clear;50;SE;5;90%

Wichita Falls;Clear;49;SE;12;66%

Wink;Clear;54;SW;9;17%

Zapata;Clear;49;Calm;0;43%

_____

Copyright 2019 AccuWeather