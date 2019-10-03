TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Thursday, October 3, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;77;SSE;13;53%

Abilene Dyess;Clear;75;SSE;10;51%

Alice;Mostly clear;78;Calm;0;84%

Alpine;Clear;67;Calm;0;82%

Amarillo;Partly cloudy;67;SSE;8;100%

Angleton;Clear;75;Calm;0;93%

Arlington;Clear;81;SSE;8;58%

Austin;Cloudy;82;SSE;6;69%

Austin Bergstrom;Partly cloudy;79;SSE;7;81%

Bay;Clear;76;Calm;0;98%

Beaumont;Clear;78;Calm;1;83%

Beeville;Mostly clear;77;Calm;7;91%

Borger;Mostly cloudy;63;NE;13;86%

Bowie;Clear;73;SE;5;71%

Breckenridge;Clear;80;SE;8;51%

Brenham;Clear;74;SE;3;99%

Bridgeport;Clear;80;S;10;56%

Brownsville;Clear;80;Calm;0;81%

Brownwood;Partly cloudy;77;SE;10;62%

Burnet;Clear;78;SSE;6;70%

Canadian;Cloudy;62;NE;3;97%

Castroville;Clear;77;ESE;5;73%

Childress;Partly cloudy;74;SE;7;70%

Cleburne;Clear;79;SSE;10;69%

College Station;Clear;78;SE;3;73%

Comanche;Clear;76;SSE;7;68%

Conroe;Clear;72;Calm;0;93%

Corpus Christi;Mostly clear;80;SE;6;81%

Corsicana;Clear;77;SSE;6;76%

Cotulla;Clear;80;ESE;8;71%

Dalhart;Fog;58;ENE;10;93%

Dallas Love;Clear;84;SSE;12;56%

Dallas Redbird;Clear;80;SSE;10;61%

Dallas/Ft Worth;Clear;82;S;10;57%

Decatur;Clear;80;SSE;10;57%

Del Rio;Clear;83;ESE;10;54%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;81;SE;10;60%

Denton;Clear;81;SE;7;60%

Dryden;Clear;72;NE;7;67%

Dumas;Fog;58;N;8;97%

Edinburg;Clear;78;ESE;3;86%

El Paso;Cloudy;71;SSW;4;70%

Ellington;Mostly clear;79;NE;1;84%

Falfurrias;Clear;78;Calm;0;88%

Fort Hood;Clear;79;SSE;8;65%

Fort Worth;Clear;81;SSE;13;57%

Fort Worth Alliance;Clear;83;S;13;56%

Fort Worth Nas;Clear;84;SSE;14;50%

Fort Worth Spinks;Clear;78;SSE;9;64%

Fredericksburg;Partly cloudy;74;SE;3;78%

Gainesville;Clear;74;Calm;0;78%

Galveston;Clear;82;ESE;5;81%

Gatesville;Clear;77;SE;3;69%

Georgetown;Mostly clear;80;SSE;8;71%

Giddings;Clear;77;Calm;0;87%

Gilmer;Clear;73;Calm;0;88%

Graham;Clear;77;SE;5;63%

Granbury;Clear;81;ESE;8;57%

Grand Prairie;Clear;81;SSE;8;58%

Greenville;Clear;81;S;6;69%

Guadalupe Pass;Clear;66;NE;6;74%

Hamilton;Clear;76;S;8;67%

Harlingen;Clear;75;SSE;3;93%

Hearne;Clear;74;SSE;3;76%

Hebbronville;Mostly clear;75;Calm;0;91%

Henderson;Clear;72;Calm;0;91%

Hereford;Clear;70;SW;3;93%

Hillsboro;Clear;79;SE;6;68%

Hondo;Mostly clear;79;ESE;12;71%

Houston;Clear;79;Calm;0;83%

Houston (Hobby Airport);Clear;79;S;3;81%

Houston / Dunn Helistop;Clear;79;Calm;0;83%

Houston / Southwest Airport;Clear;73;Calm;0;99%

Houston Clover;Clear;78;Calm;0;84%

Houston Hooks;Clear;73;Calm;0;90%

Houston Hull;Clear;77;ESE;3;93%

Houston Intercontinental;Clear;76;NE;3;93%

Huntsville;Clear;80;Calm;0;76%

Ingleside;Mostly cloudy;82;SSE;6;81%

Jacksonville;Clear;73;SSW;3;89%

Jasper;Clear;74;Calm;0;98%

Junction;Clear;77;SE;3;59%

Kellyusa Airport;Cloudy;79;SE;5;78%

Kerrville;Partly cloudy;76;Calm;0;80%

Killeen;Clear;79;SSE;8;65%

Killeen/Ft Hood;Clear;79;SSE;8;65%

Kingsville Nas;Clear;78;E;3;84%

La Grange;Clear;75;Calm;0;100%

Lago Vista;Mostly cloudy;77;SSE;5;82%

Lancaster;Clear;77;SSE;3;69%

Laredo;Clear;80;SSE;3;75%

Llano;Clear;79;SE;5;64%

Longview;Clear;76;SE;2;79%

Lubbock;Mostly cloudy;71;Calm;1;85%

Lufkin;Clear;74;Calm;0;93%

Mcallen;Clear;79;ESE;3;84%

Mcgregor;Clear;79;S;6;61%

Mckinney;Clear;79;SSE;8;66%

Mesquite;Clear;75;SSE;5;81%

Midland;Clear;76;SSW;9;55%

Midland Airpark;Clear;76;SSW;9;55%

Midlothian;Clear;78;SSE;6;69%

Mineola;Clear;75;S;2;82%

Mineral Wells;Clear;75;SSE;9;68%

Mount Pleasant;Clear;71;Calm;0;87%

Nacogdoches;Clear;73;Calm;0;96%

New Braunfels;Mostly cloudy;77;Calm;0;81%

Odessa;Clear;76;S;8;55%

Orange;Clear;75;Calm;0;100%

Palacios;Mostly clear;78;NNE;6;81%

Palestine;Clear;74;Calm;0;86%

Pampa;Mostly cloudy;63;ENE;13;95%

Pampa / Mesa Vista;Cloudy;61;ENE;10;93%

Paris;Clear;74;SSE;6;84%

Pecos;Clear;72;ENE;3;90%

Perryton;Mostly cloudy;56;NE;15;94%

Plainview;Mostly cloudy;64;Calm;0;93%

Pleasanton;Clear;75;Calm;0;87%

Port Aransas;Partly cloudy;84;ESE;10;73%

Port Isabel;Mostly clear;82;SE;7;86%

Port Lavaca;Mostly clear;83;SE;7;79%

Randolph AFB;Cloudy;77;Calm;0;88%

Robstown;Clear;78;E;5;82%

Rockport;Mostly clear;85;ESE;12;69%

Rocksprings;Partly cloudy;73;SE;8;79%

San Angelo;Clear;75;SSE;6;57%

San Antonio;Mostly cloudy;78;E;7;83%

San Antonio Stinson;Mostly cloudy;79;Calm;0;81%

San Marcos;Mostly clear;77;SSE;5;87%

Seminole;Cloudy;69;WSW;5;91%

Sherman-Denison;Clear;80;SSE;12;67%

Snyder;Showers;74;S;6;59%

Sonora;Clear;75;SE;3;60%

Stephenville;Clear;76;SSE;6;64%

Sulphur Springs;Clear;79;S;8;70%

Sweetwater;Clear;76;SSE;12;53%

Temple;Clear;78;SSE;9;70%

Terrell;Clear;79;SSE;7;71%

Tyler;Clear;78;S;4;76%

Uvalde;Clear;77;ESE;8;74%

Vernon;Mostly cloudy;79;S;8;56%

Victoria;Mostly clear;77;ESE;5;90%

Waco;Clear;81;SSE;9;60%

Weslaco;Partly cloudy;77;Calm;0;88%

Wharton;Clear;73;Calm;0;92%

Wichita Falls;Clear;73;SSE;6;73%

Wink;Partly cloudy;76;SSW;3;73%

Zapata;Clear;79;ESE;6;78%

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