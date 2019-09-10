TX Current Conditions as of 03:00 AM CDT Tuesday, September 10, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;80;S;12;53%

Abilene Dyess;Mostly clear;80;S;12;49%

Alice;Clear;76;SE;7;93%

Alpine;Partly cloudy;63;SW;10;96%

Amarillo;Mostly cloudy;69;S;14;86%

Angleton;Clear;76;Calm;0;93%

Arlington;Clear;78;SE;7;65%

Austin;Clear;80;SSE;7;71%

Austin Bergstrom;Mostly clear;78;S;7;81%

Bay;Clear;77;E;3;95%

Beaumont;Clear;78;N;2;87%

Beeville;Clear;78;Calm;7;90%

Borger;Mostly cloudy;77;S;15;59%

Bowie;Clear;78;SSE;10;67%

Breckenridge;Partly cloudy;81;SSE;12;57%

Brenham;Clear;74;Calm;0;90%

Bridgeport;Clear;78;S;8;65%

Brownsville;Clear;80;SE;7;81%

Brownwood;Mostly cloudy;77;SE;10;66%

Burnet;Clear;76;S;9;81%

Canadian;Mostly cloudy;78;S;6;60%

Castroville;Mostly cloudy;78;ESE;6;75%

Childress;Mostly cloudy;76;SSE;8;66%

Cleburne;Clear;77;SSE;9;78%

College Station;Clear;75;SE;3;93%

Comanche;Clear;76;S;10;73%

Conroe;Clear;73;Calm;0;93%

Corpus Christi;Mostly clear;80;SE;6;84%

Corsicana;Clear;77;SSE;9;73%

Cotulla;Clear;80;SE;8;81%

Dalhart;Clear;69;S;14;80%

Dallas Love;Clear;80;SSE;8;63%

Dallas Redbird;Clear;77;SSE;10;70%

Dallas/Ft Worth;Clear;80;SSE;13;63%

Decatur;Clear;79;SSE;12;66%

Del Rio;Partly cloudy;82;ESE;10;57%

Del Rio Laughlin AFB;Partly cloudy;80;SE;10;65%

Denton;Clear;80;SSE;12;61%

Dryden;Mostly cloudy;72;S;2;92%

Dumas;Clear;68;SSE;10;82%

Edinburg;Clear;80;ESE;6;84%

El Paso;Partly cloudy;74;S;7;65%

Ellington;Mostly clear;80;N;2;84%

Falfurrias;Partly cloudy;79;ESE;3;88%

Fort Hood;Clear;78;SSE;12;74%

Fort Worth;Clear;80;SSE;15;63%

Fort Worth Alliance;Clear;80;S;16;61%

Fort Worth Nas;Clear;82;SSE;14;59%

Fort Worth Spinks;Clear;78;SSE;9;70%

Fredericksburg;Mostly clear;74;SSE;3;77%

Gainesville;Clear;76;SSE;8;73%

Galveston;Clear;85;SE;9;76%

Gatesville;Clear;77;SE;6;78%

Georgetown;Clear;79;SSE;8;76%

Giddings;Partly cloudy;77;Calm;0;93%

Gilmer;Clear;74;SE;5;80%

Graham;Mostly clear;79;SSE;7;67%

Granbury;Clear;81;ESE;8;66%

Grand Prairie;Clear;78;SE;7;65%

Greenville;Clear;77;SE;8;78%

Guadalupe Pass;Mostly cloudy;65;WSW;17;80%

Hamilton;Clear;76;S;7;75%

Harlingen;Clear;78;SE;10;90%

Hearne;Clear;74;Calm;0;88%

Hebbronville;Clear;76;Calm;0;89%

Henderson;Clear;71;Calm;0;93%

Hereford;Clear;71;SSW;8;81%

Hillsboro;Clear;80;SSE;10;75%

Hondo;Mostly cloudy;77;ESE;6;83%

Houston;Clear;81;Calm;0;83%

Houston (Hobby Airport);Clear;82;Calm;0;79%

Houston / Dunn Helistop;Clear;81;Calm;0;83%

Houston / Southwest Airport;Clear;74;Calm;0;99%

Houston Clover;Clear;80;Calm;0;84%

Houston Hooks;Clear;75;Calm;0;93%

Houston Hull;Clear;80;E;3;90%

Houston Intercontinental;Clear;79;Calm;0;87%

Huntsville;Clear;79;ESE;3;84%

Ingleside;Clear;83;SSE;8;82%

Jacksonville;Clear;75;SE;4;87%

Jasper;Clear;73;Calm;0;96%

Junction;Mostly clear;78;S;12;73%

Kellyusa Airport;Mostly cloudy;79;SE;8;83%

Kerrville;Mostly cloudy;76;Calm;0;82%

Killeen;Clear;78;SSE;12;74%

Killeen/Ft Hood;Clear;78;SSE;12;74%

Kingsville Nas;Clear;79;ESE;3;84%

La Grange;Clear;77;Calm;0;97%

Lago Vista;Partly cloudy;75;S;5;85%

Lancaster;Clear;76;Calm;0;71%

Laredo;Mostly clear;80;S;8;77%

Llano;Clear;79;SSE;5;73%

Longview;Clear;74;SE;4;84%

Lubbock;Partly cloudy;71;SSW;13;74%

Lufkin;Clear;73;ESE;3;90%

Mcallen;Clear;80;ESE;8;84%

Mcgregor;Clear;78;SSE;10;78%

Mckinney;Clear;78;SSE;9;68%

Mesquite;Clear;75;SSE;5;76%

Midland;Mostly cloudy;73;S;6;75%

Midland Airpark;Mostly cloudy;73;S;6;75%

Midlothian;Clear;75;Calm;0;76%

Mineola;Clear;75;SSE;6;79%

Mineral Wells;Clear;78;SSE;14;68%

Mount Pleasant;Clear;73;SE;3;80%

Nacogdoches;Clear;72;E;6;96%

New Braunfels;Mostly clear;76;S;6;84%

Odessa;Cloudy;72;S;8;75%

Orange;Mostly clear;78;Calm;0;100%

Palacios;Clear;83;SSW;6;67%

Palestine;Clear;76;SE;6;90%

Pampa;Mostly cloudy;73;S;8;68%

Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;73;SSW;9;64%

Paris;Clear;74;SE;9;81%

Pecos;Cloudy;69;E;9;88%

Perryton;Mostly cloudy;70;S;3;70%

Plainview;Partly cloudy;67;S;6;85%

Pleasanton;Clear;74;Calm;0;90%

Port Aransas;Partly cloudy;83;SE;11;78%

Port Isabel;Clear;83;SE;8;72%

Port Lavaca;Clear;81;ESE;5;88%

Randolph AFB;Partly cloudy;75;SE;6;89%

Robstown;Clear;77;ESE;5;88%

Rockport;Clear;85;SSE;9;69%

Rocksprings;Mostly cloudy;74;SE;15;81%

San Angelo;Partly cloudy;79;SSE;9;59%

San Antonio;Partly cloudy;79;SE;8;82%

San Antonio Stinson;Clear;79;ESE;5;78%

San Marcos;Clear;76;SSE;6;87%

Seminole;Cloudy;67;Calm;0;85%

Sherman-Denison;Clear;78;SSE;14;73%

Snyder;Mostly cloudy;71;SSE;7;88%

Sonora;Mostly cloudy;77;Calm;14;69%

Stephenville;Clear;76;S;8;70%

Sulphur Springs;Clear;76;SSE;6;79%

Sweetwater;Mostly clear;73;Calm;0;69%

Temple;Clear;77;SSE;12;81%

Terrell;Clear;78;SE;10;68%

Tyler;Clear;75;SSE;7;82%

Uvalde;Clear;77;ESE;7;83%

Vernon;Cloudy;83;S;14;50%

Victoria;Clear;78;SE;6;88%

Waco;Clear;79;SSE;15;76%

Weslaco;Mostly clear;78;SE;6;88%

Wharton;Clear;74;E;6;89%

Wichita Falls;Mostly cloudy;80;SSE;13;60%

Wink;Cloudy;70;ESE;5;83%

Zapata;Clear;80;SE;8;79%

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