TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 03:00 AM CDT Tuesday, September 10, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;80;S;12;53%
Abilene Dyess;Mostly clear;80;S;12;49%
Alice;Clear;76;SE;7;93%
Alpine;Partly cloudy;63;SW;10;96%
Amarillo;Mostly cloudy;69;S;14;86%
Angleton;Clear;76;Calm;0;93%
Arlington;Clear;78;SE;7;65%
Austin;Clear;80;SSE;7;71%
Austin Bergstrom;Mostly clear;78;S;7;81%
Bay;Clear;77;E;3;95%
Beaumont;Clear;78;N;2;87%
Beeville;Clear;78;Calm;7;90%
Borger;Mostly cloudy;77;S;15;59%
Bowie;Clear;78;SSE;10;67%
Breckenridge;Partly cloudy;81;SSE;12;57%
Brenham;Clear;74;Calm;0;90%
Bridgeport;Clear;78;S;8;65%
Brownsville;Clear;80;SE;7;81%
Brownwood;Mostly cloudy;77;SE;10;66%
Burnet;Clear;76;S;9;81%
Canadian;Mostly cloudy;78;S;6;60%
Castroville;Mostly cloudy;78;ESE;6;75%
Childress;Mostly cloudy;76;SSE;8;66%
Cleburne;Clear;77;SSE;9;78%
College Station;Clear;75;SE;3;93%
Comanche;Clear;76;S;10;73%
Conroe;Clear;73;Calm;0;93%
Corpus Christi;Mostly clear;80;SE;6;84%
Corsicana;Clear;77;SSE;9;73%
Cotulla;Clear;80;SE;8;81%
Dalhart;Clear;69;S;14;80%
Dallas Love;Clear;80;SSE;8;63%
Dallas Redbird;Clear;77;SSE;10;70%
Dallas/Ft Worth;Clear;80;SSE;13;63%
Decatur;Clear;79;SSE;12;66%
Del Rio;Partly cloudy;82;ESE;10;57%
Del Rio Laughlin AFB;Partly cloudy;80;SE;10;65%
Denton;Clear;80;SSE;12;61%
Dryden;Mostly cloudy;72;S;2;92%
Dumas;Clear;68;SSE;10;82%
Edinburg;Clear;80;ESE;6;84%
El Paso;Partly cloudy;74;S;7;65%
Ellington;Mostly clear;80;N;2;84%
Falfurrias;Partly cloudy;79;ESE;3;88%
Fort Hood;Clear;78;SSE;12;74%
Fort Worth;Clear;80;SSE;15;63%
Fort Worth Alliance;Clear;80;S;16;61%
Fort Worth Nas;Clear;82;SSE;14;59%
Fort Worth Spinks;Clear;78;SSE;9;70%
Fredericksburg;Mostly clear;74;SSE;3;77%
Gainesville;Clear;76;SSE;8;73%
Galveston;Clear;85;SE;9;76%
Gatesville;Clear;77;SE;6;78%
Georgetown;Clear;79;SSE;8;76%
Giddings;Partly cloudy;77;Calm;0;93%
Gilmer;Clear;74;SE;5;80%
Graham;Mostly clear;79;SSE;7;67%
Granbury;Clear;81;ESE;8;66%
Grand Prairie;Clear;78;SE;7;65%
Greenville;Clear;77;SE;8;78%
Guadalupe Pass;Mostly cloudy;65;WSW;17;80%
Hamilton;Clear;76;S;7;75%
Harlingen;Clear;78;SE;10;90%
Hearne;Clear;74;Calm;0;88%
Hebbronville;Clear;76;Calm;0;89%
Henderson;Clear;71;Calm;0;93%
Hereford;Clear;71;SSW;8;81%
Hillsboro;Clear;80;SSE;10;75%
Hondo;Mostly cloudy;77;ESE;6;83%
Houston;Clear;81;Calm;0;83%
Houston (Hobby Airport);Clear;82;Calm;0;79%
Houston / Dunn Helistop;Clear;81;Calm;0;83%
Houston / Southwest Airport;Clear;74;Calm;0;99%
Houston Clover;Clear;80;Calm;0;84%
Houston Hooks;Clear;75;Calm;0;93%
Houston Hull;Clear;80;E;3;90%
Houston Intercontinental;Clear;79;Calm;0;87%
Huntsville;Clear;79;ESE;3;84%
Ingleside;Clear;83;SSE;8;82%
Jacksonville;Clear;75;SE;4;87%
Jasper;Clear;73;Calm;0;96%
Junction;Mostly clear;78;S;12;73%
Kellyusa Airport;Mostly cloudy;79;SE;8;83%
Kerrville;Mostly cloudy;76;Calm;0;82%
Killeen;Clear;78;SSE;12;74%
Killeen/Ft Hood;Clear;78;SSE;12;74%
Kingsville Nas;Clear;79;ESE;3;84%
La Grange;Clear;77;Calm;0;97%
Lago Vista;Partly cloudy;75;S;5;85%
Lancaster;Clear;76;Calm;0;71%
Laredo;Mostly clear;80;S;8;77%
Llano;Clear;79;SSE;5;73%
Longview;Clear;74;SE;4;84%
Lubbock;Partly cloudy;71;SSW;13;74%
Lufkin;Clear;73;ESE;3;90%
Mcallen;Clear;80;ESE;8;84%
Mcgregor;Clear;78;SSE;10;78%
Mckinney;Clear;78;SSE;9;68%
Mesquite;Clear;75;SSE;5;76%
Midland;Mostly cloudy;73;S;6;75%
Midland Airpark;Mostly cloudy;73;S;6;75%
Midlothian;Clear;75;Calm;0;76%
Mineola;Clear;75;SSE;6;79%
Mineral Wells;Clear;78;SSE;14;68%
Mount Pleasant;Clear;73;SE;3;80%
Nacogdoches;Clear;72;E;6;96%
New Braunfels;Mostly clear;76;S;6;84%
Odessa;Cloudy;72;S;8;75%
Orange;Mostly clear;78;Calm;0;100%
Palacios;Clear;83;SSW;6;67%
Palestine;Clear;76;SE;6;90%
Pampa;Mostly cloudy;73;S;8;68%
Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;73;SSW;9;64%
Paris;Clear;74;SE;9;81%
Pecos;Cloudy;69;E;9;88%
Perryton;Mostly cloudy;70;S;3;70%
Plainview;Partly cloudy;67;S;6;85%
Pleasanton;Clear;74;Calm;0;90%
Port Aransas;Partly cloudy;83;SE;11;78%
Port Isabel;Clear;83;SE;8;72%
Port Lavaca;Clear;81;ESE;5;88%
Randolph AFB;Partly cloudy;75;SE;6;89%
Robstown;Clear;77;ESE;5;88%
Rockport;Clear;85;SSE;9;69%
Rocksprings;Mostly cloudy;74;SE;15;81%
San Angelo;Partly cloudy;79;SSE;9;59%
San Antonio;Partly cloudy;79;SE;8;82%
San Antonio Stinson;Clear;79;ESE;5;78%
San Marcos;Clear;76;SSE;6;87%
Seminole;Cloudy;67;Calm;0;85%
Sherman-Denison;Clear;78;SSE;14;73%
Snyder;Mostly cloudy;71;SSE;7;88%
Sonora;Mostly cloudy;77;Calm;14;69%
Stephenville;Clear;76;S;8;70%
Sulphur Springs;Clear;76;SSE;6;79%
Sweetwater;Mostly clear;73;Calm;0;69%
Temple;Clear;77;SSE;12;81%
Terrell;Clear;78;SE;10;68%
Tyler;Clear;75;SSE;7;82%
Uvalde;Clear;77;ESE;7;83%
Vernon;Cloudy;83;S;14;50%
Victoria;Clear;78;SE;6;88%
Waco;Clear;79;SSE;15;76%
Weslaco;Mostly clear;78;SE;6;88%
Wharton;Clear;74;E;6;89%
Wichita Falls;Mostly cloudy;80;SSE;13;60%
Wink;Cloudy;70;ESE;5;83%
Zapata;Clear;80;SE;8;79%
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