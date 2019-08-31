TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 03:00 AM CDT Saturday, August 31, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;76;SSE;9;68%
Abilene Dyess;Mostly clear;76;SSE;12;65%
Alice;Clear;79;Calm;0;87%
Alpine;Clear;64;W;6;79%
Amarillo;Mostly clear;71;SSE;12;80%
Angleton;Clear;76;Calm;0;93%
Arlington;Cloudy;73;Calm;0;80%
Austin;Clear;81;SSE;3;68%
Austin Bergstrom;Mostly clear;77;Calm;0;81%
Bay;Clear;77;Calm;0;95%
Beaumont;Clear;75;Calm;1;91%
Beeville;Clear;78;Calm;7;89%
Borger;Clear;71;SE;8;70%
Bowie;Mostly cloudy;69;Calm;0;96%
Breckenridge;Clear;73;Calm;0;80%
Brenham;Clear;76;Calm;0;87%
Bridgeport;Partly cloudy;69;Calm;0;100%
Brownsville;Mostly cloudy;82;S;5;87%
Brownwood;Partly cloudy;72;Calm;0;82%
Burnet;Clear;77;Calm;0;68%
Canadian;Mostly cloudy;69;SE;10;93%
Castroville;Clear;78;ESE;6;69%
Childress;Mostly cloudy;69;ESE;10;89%
Cleburne;Clear;73;NE;6;88%
College Station;Clear;78;SE;5;84%
Comanche;Clear;69;Calm;0;100%
Conroe;Clear;74;Calm;0;87%
Corpus Christi;Mostly clear;81;SE;6;84%
Corsicana;Clear;77;SE;5;78%
Cotulla;Clear;82;SSE;13;71%
Dalhart;Clear;68;ENE;3;83%
Dallas Love;Clear;76;E;3;79%
Dallas Redbird;Clear;75;ENE;3;78%
Dallas/Ft Worth;Clear;72;NE;5;87%
Decatur;Clear;69;ENE;5;95%
Del Rio;Clear;86;E;9;52%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;83;ESE;8;58%
Denton;Clear;71;NNE;3;93%
Dryden;Clear;80;NE;7;51%
Dumas;Clear;67;ESE;15;81%
Edinburg;Mostly clear;81;SE;7;80%
El Paso;Clear;79;SSE;9;52%
Ellington;Mostly cloudy;81;Calm;0;78%
Falfurrias;Partly cloudy;80;Calm;0;87%
Fort Hood;Mostly clear;76;ESE;3;74%
Fort Worth;Clear;72;N;5;90%
Fort Worth Alliance;Clear;73;NE;7;87%
Fort Worth Nas;Clear;74;NNE;3;84%
Fort Worth Spinks;Clear;71;Calm;0;92%
Fredericksburg;Clear;70;Calm;0;89%
Gainesville;Mostly clear;69;Calm;0;97%
Galveston;Partly cloudy;85;SE;9;74%
Gatesville;Clear;73;Calm;0;77%
Georgetown;Clear;78;SE;5;70%
Giddings;Clear;79;Calm;0;89%
Gilmer;Partly cloudy;73;Calm;0;91%
Graham;Showers;69;Calm;0;93%
Granbury;Clear;73;WSW;5;87%
Grand Prairie;Clear;73;Calm;0;80%
Greenville;Cloudy;77;NNE;3;83%
Guadalupe Pass;Partly cloudy;68;SW;7;58%
Hamilton;Clear;72;ENE;5;83%
Harlingen;Mostly clear;78;SSE;5;86%
Hearne;Showers;78;Calm;0;80%
Hebbronville;Partly cloudy;78;Calm;0;87%
Henderson;Clear;73;Calm;0;96%
Hereford;Clear;73;SSE;10;78%
Hillsboro;Clear;74;N;3;88%
Hondo;Clear;79;ESE;6;71%
Houston;Partly cloudy;81;Calm;0;83%
Houston (Hobby Airport);Clear;81;Calm;0;81%
Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;81;Calm;0;83%
Houston / Southwest Airport;Clear;74;Calm;0;100%
Houston Clover;Clear;79;Calm;0;87%
Houston Hooks;Clear;75;Calm;0;93%
Houston Hull;Clear;76;Calm;0;100%
Houston Intercontinental;Mostly cloudy;78;NE;3;86%
Huntsville;Clear;76;Calm;0;79%
Ingleside;Partly cloudy;83;SSE;7;83%
Jacksonville;Clear;76;E;1;86%
Jasper;Clear;74;Calm;0;96%
Junction;Clear;75;Calm;0;70%
Kellyusa Airport;Clear;80;SE;7;75%
Kerrville;Clear;72;Calm;0;88%
Killeen;Mostly clear;76;ESE;3;74%
Killeen/Ft Hood;Mostly clear;76;ESE;2;75%
Kingsville Nas;Clear;81;SSE;6;81%
La Grange;Clear;77;Calm;0;97%
Lago Vista;Clear;77;S;5;78%
Lancaster;Clear;74;NE;3;85%
Laredo;Clear;84;SSE;11;67%
Llano;Clear;75;Calm;0;78%
Longview;Clear;74;N;2;89%
Lubbock;Clear;75;SE;11;74%
Lufkin;Clear;72;Calm;0;90%
Mcallen;Clear;82;SE;8;73%
Mcgregor;Clear;77;Calm;0;78%
Mckinney;Clear;72;Calm;0;90%
Mesquite;Mostly cloudy;73;Calm;0;91%
Midland;Clear;78;SSE;9;51%
Midland Airpark;Clear;78;SSE;9;51%
Midlothian;Cloudy;73;Calm;0;86%
Mineola;Mostly clear;75;E;1;86%
Mineral Wells;Cloudy;71;Calm;0;93%
Mount Pleasant;Clear;75;Calm;0;90%
Nacogdoches;Clear;72;Calm;0;100%
New Braunfels;Clear;78;S;3;75%
Odessa;Clear;75;SSE;7;53%
Orange;Clear;76;Calm;0;100%
Palacios;Mostly clear;83;SSE;3;76%
Palestine;Clear;75;E;5;85%
Pampa;Mostly cloudy;67;SE;21;91%
Pampa / Mesa Vista;Cloudy;68;SE;7;82%
Paris;Rain;72;E;24;93%
Pecos;Clear;74;Calm;0;50%
Perryton;Mostly cloudy;68;SSE;14;85%
Plainview;Clear;68;SE;7;87%
Pleasanton;Clear;76;Calm;0;84%
Port Aransas;Partly cloudy;84;SE;11;78%
Port Isabel;Mostly clear;81;SSE;8;89%
Port Lavaca;Mostly clear;80;Calm;0;88%
Randolph AFB;Clear;77;SE;3;83%
Robstown;Clear;79;Calm;0;84%
Rockport;Clear;82;SE;8;79%
Rocksprings;Clear;73;SE;7;77%
San Angelo;Clear;72;Calm;0;63%
San Antonio;Clear;80;SE;7;76%
San Antonio Stinson;Clear;80;SE;6;76%
San Marcos;Clear;76;SSE;3;79%
Seminole;Clear;71;Calm;0;60%
Sherman-Denison;Clear;71;ENE;5;96%
Snyder;Clear;74;SE;8;71%
Sonora;Clear;77;SE;6;60%
Stephenville;Clear;72;N;3;86%
Sulphur Springs;Thunderstorms;76;NNW;14;89%
Sweetwater;Clear;75;SSE;5;68%
Temple;Clear;77;ESE;5;78%
Terrell;Partly cloudy;76;NE;6;84%
Tyler;Clear;77;E;3;84%
Uvalde;Mostly cloudy;78;E;6;70%
Vernon;Partly cloudy;71;E;7;91%
Victoria;Clear;78;SSE;4;91%
Waco;Clear;75;NE;3;78%
Weslaco;Mostly cloudy;79;SSE;3;80%
Wharton;Mostly clear;74;Calm;0;92%
Wichita Falls;Mostly clear;71;E;6;87%
Wink;Clear;75;E;6;53%
Zapata;Clear;82;SSE;10;70%
_____
Copyright 2019 AccuWeather