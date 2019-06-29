TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Saturday, June 29, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;75;SSE;7;78%
Abilene Dyess;Clear;72;ESE;7;70%
Alice;Clear;75;SSE;3;93%
Alpine;Clear;72;S;6;56%
Amarillo;Clear;73;S;11;64%
Angleton;Clear;76;Calm;0;90%
Arlington;Clear;80;S;3;68%
Austin;Clear;75;Calm;0;78%
Austin Bergstrom;Clear;75;Calm;0;84%
Bay;Clear;79;Calm;0;97%
Beaumont;Clear;74;N;2;94%
Beeville;Clear;77;S;5;83%
Borger;Clear;80;S;12;44%
Bowie;Clear;75;SSE;3;84%
Breckenridge;Clear;78;SSE;9;69%
Brenham;Clear;77;Calm;0;95%
Bridgeport;Clear;75;Calm;0;81%
Brownsville;Clear;81;ESE;6;93%
Brownwood;Clear;71;Calm;0;90%
Burnet;Clear;77;Calm;0;73%
Canadian;Clear;73;SW;8;75%
Castroville;Clear;73;Calm;0;90%
Childress;Clear;77;S;9;63%
Cleburne;Clear;77;SSE;6;81%
College Station;Clear;77;S;5;87%
Comanche;Clear;72;SSW;5;92%
Conroe;Clear;72;Calm;0;93%
Corpus Christi;Clear;79;SSE;6;87%
Corsicana;Clear;77;SSE;6;87%
Cotulla;Clear;77;SE;6;81%
Dalhart;Clear;70;S;9;54%
Dallas Love;Clear;83;SSE;5;67%
Dallas Redbird;Clear;78;SSE;5;78%
Dallas/Ft Worth;Clear;80;S;6;71%
Decatur;Clear;80;SSE;8;71%
Del Rio;Clear;79;E;8;61%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;78;E;9;62%
Denton;Clear;77;Calm;0;78%
Dryden;Clear;76;ESE;10;70%
Dumas;Clear;72;S;12;54%
Edinburg;Clear;79;SE;8;90%
El Paso;Clear;81;ESE;9;34%
Ellington;Partly cloudy;75;Calm;0;83%
Falfurrias;Clear;78;SE;5;89%
Fort Hood;Clear;78;SE;3;76%
Fort Worth;Clear;79;S;6;73%
Fort Worth Alliance;Clear;81;S;7;68%
Fort Worth Nas;Clear;81;S;6;66%
Fort Worth Spinks;Clear;76;S;3;80%
Fredericksburg;Clear;70;Calm;0;73%
Gainesville;Clear;75;Calm;0;84%
Galveston;Mostly clear;82;SSE;7;81%
Gatesville;Clear;73;Calm;0;88%
Georgetown;Clear;76;Calm;0;81%
Giddings;Clear;78;Calm;0;93%
Gilmer;Partly cloudy;77;Calm;0;83%
Graham;Clear;74;Calm;0;84%
Granbury;Clear;79;Calm;0;76%
Grand Prairie;Clear;80;S;3;68%
Greenville;Mostly clear;79;Calm;0;83%
Guadalupe Pass;Clear;72;ENE;20;49%
Hamilton;Clear;74;S;6;95%
Harlingen;Clear;81;WSW;7;85%
Hearne;Clear;76;SE;5;97%
Hebbronville;Mostly clear;77;Calm;0;87%
Henderson;Mostly cloudy;73;Calm;0;96%
Hereford;Clear;72;SSW;8;57%
Hillsboro;Clear;76;SE;3;96%
Hondo;Clear;71;NNE;3;83%
Houston;Partly cloudy;79;Calm;0;83%
Houston (Hobby Airport);Mostly cloudy;76;Calm;0;79%
Houston / Dunn Helistop;Mostly cloudy;79;Calm;0;83%
Houston / Southwest Airport;Partly cloudy;72;Calm;0;97%
Houston Clover;Partly cloudy;75;Calm;0;87%
Houston Hooks;Clear;73;Calm;0;93%
Houston Hull;Clear;75;Calm;0;96%
Houston Intercontinental;Mostly cloudy;72;Calm;0;100%
Huntsville;Clear;78;S;5;81%
Ingleside;Clear;82;S;7;81%
Jacksonville;Clear;76;Calm;1;87%
Jasper;Clear;75;Calm;0;88%
Junction;Clear;76;S;3;71%
Kellyusa Airport;Clear;75;ESE;5;74%
Kerrville;Clear;69;Calm;0;82%
Killeen;Clear;78;SE;3;76%
Killeen/Ft Hood;Clear;77;SSE;5;81%
Kingsville Nas;Clear;76;ESE;3;93%
La Grange;Clear;78;Calm;0;100%
Lago Vista;Clear;77;SW;3;71%
Lancaster;Clear;74;Calm;0;92%
Laredo;Clear;81;SSW;6;69%
Llano;Clear;75;Calm;0;73%
Longview;Mostly cloudy;77;Calm;1;89%
Lubbock;Clear;75;S;13;59%
Lufkin;Clear;74;Calm;0;96%
Mcallen;Clear;80;SE;9;87%
Mcgregor;Clear;78;NW;5;84%
Mckinney;Clear;78;SSE;3;86%
Mesquite;Clear;76;Calm;0;93%
Midland;Clear;76;SSE;8;54%
Midland Airpark;Clear;76;SSE;8;54%
Midlothian;Clear;75;Calm;0;95%
Mineola;Clear;75;N;1;96%
Mineral Wells;Clear;75;SE;7;84%
Mount Pleasant;Mostly clear;77;Calm;0;83%
Nacogdoches;Clear;74;Calm;0;100%
New Braunfels;Clear;71;Calm;0;86%
Odessa;Clear;77;SSE;13;49%
Orange;Partly cloudy;73;Calm;0;100%
Palacios;Mostly clear;83;S;9;76%
Palestine;Clear;74;Calm;0;97%
Pampa;Clear;72;S;10;70%
Pampa / Mesa Vista;Clear;73;S;10;60%
Paris;Partly cloudy;77;SW;5;87%
Pecos;Clear;77;E;8;49%
Perryton;Clear;70;Calm;0;71%
Plainview;Clear;72;S;8;59%
Pleasanton;Clear;71;Calm;0;90%
Port Aransas;Clear;82;SSE;10;83%
Port Isabel;Clear;81;SE;9;89%
Port Lavaca;Clear;78;Calm;0;93%
Randolph AFB;Clear;72;Calm;0;87%
Robstown;Clear;76;SSE;5;94%
Rockport;Clear;82;SSE;9;79%
Rocksprings;Partly cloudy;72;SE;6;76%
San Angelo;Clear;71;SE;6;78%
San Antonio;Clear;74;ESE;1;79%
San Antonio Stinson;Clear;73;Calm;0;78%
San Marcos;Clear;72;Calm;0;83%
Seminole;Clear;74;S;6;52%
Sherman-Denison;Clear;75;SSE;6;94%
Snyder;Clear;74;S;6;63%
Sonora;Clear;77;SSE;7;64%
Stephenville;Clear;74;Calm;0;82%
Sulphur Springs;Mostly clear;78;SSW;3;82%
Sweetwater;Clear;72;Calm;0;70%
Temple;Clear;77;SSE;7;93%
Terrell;Clear;78;Calm;0;84%
Tyler;Clear;76;N;1;90%
Uvalde;Clear;70;ENE;6;93%
Vernon;Clear;79;S;6;65%
Victoria;Clear;77;SSE;6;92%
Waco;Clear;78;SSW;7;82%
Weslaco;Mostly cloudy;78;SE;5;90%
Wharton;Clear;74;Calm;0;94%
Wichita Falls;Clear;76;S;6;82%
Wink;Clear;78;SE;10;46%
Zapata;Mostly clear;80;SE;9;77%
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