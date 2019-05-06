TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Monday, May 6, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Mostly cloudy;71;E;6;80%

Abilene Dyess;Mostly cloudy;70;E;9;71%

Alice;Clear;71;ESE;7;93%

Alpine;Clear;62;S;5;59%

Amarillo;Clear;60;ESE;15;97%

Angleton;Clear;66;SSE;5;89%

Arlington;Clear;71;S;5;70%

Austin;Clear;74;S;6;68%

Austin Bergstrom;Partly cloudy;69;S;7;86%

Bay;Clear;68;ESE;3;98%

Beaumont;Clear;68;ENE;2;88%

Beeville;Clear;70;ESE;6;87%

Borger;Clear;66;SE;15;81%

Bowie;Mostly cloudy;70;SSE;9;77%

Breckenridge;Mostly cloudy;72;SSE;12;74%

Brenham;Clear;71;S;5;83%

Bridgeport;Mostly clear;72;SSE;12;70%

Brownsville;Cloudy;79;E;8;90%

Brownwood;Mostly cloudy;67;SE;12;91%

Burnet;Clear;70;Calm;0;81%

Canadian;Partly cloudy;66;SW;13;92%

Castroville;Clear;69;Calm;0;79%

Childress;Clear;67;ESE;7;90%

Cleburne;Clear;68;S;9;93%

College Station;Clear;72;SSE;6;81%

Comanche;Mostly cloudy;67;SE;6;95%

Conroe;Clear;65;Calm;0;100%

Corpus Christi;Partly cloudy;75;SE;14;78%

Corsicana;Clear;70;SSE;6;83%

Cotulla;Clear;80;SE;13;61%

Dalhart;Clear;58;SE;16;80%

Dallas Love;Clear;76;S;6;63%

Dallas Redbird;Clear;70;S;8;78%

Dallas/Ft Worth;Clear;71;S;8;72%

Decatur;Clear;71;S;13;74%

Del Rio;Cloudy;70;E;10;89%

Del Rio Laughlin AFB;Thunderstorms;70;SSE;10;93%

Denton;Clear;72;SSE;7;70%

Dryden;Clear;63;NNE;10;85%

Dumas;Clear;58;ESE;10;91%

Edinburg;Cloudy;78;ESE;11;85%

El Paso;Cloudy;77;WNW;5;10%

Ellington;Clear;72;Calm;0;68%

Falfurrias;Mostly cloudy;74;E;7;85%

Fort Hood;Clear;70;Calm;0;80%

Fort Worth;Clear;70;S;9;78%

Fort Worth Alliance;Clear;72;S;10;70%

Fort Worth Nas;Clear;72;S;8;75%

Fort Worth Spinks;Clear;68;S;6;82%

Fredericksburg;Clear;67;SE;3;80%

Gainesville;Mostly cloudy;67;Calm;0;85%

Galveston;Clear;73;SE;10;73%

Gatesville;Mostly clear;68;Calm;0;88%

Georgetown;Clear;70;S;3;83%

Giddings;Clear;73;S;6;91%

Gilmer;Clear;65;Calm;0;91%

Graham;Mostly cloudy;72;SSE;13;77%

Granbury;Mostly cloudy;71;SSE;8;75%

Grand Prairie;Clear;71;S;5;70%

Greenville;Clear;68;Calm;0;88%

Guadalupe Pass;Cloudy;63;NE;24;49%

Hamilton;Mostly clear;67;SE;6;100%

Harlingen;Cloudy;77;ESE;13;84%

Hearne;Clear;71;SE;5;89%

Hebbronville;Mostly cloudy;71;SE;12;87%

Henderson;Clear;64;Calm;0;93%

Hereford;Clear;62;SE;7;92%

Hillsboro;Clear;68;S;3;96%

Hondo;Clear;72;ESE;10;75%

Houston;Mostly clear;73;N;5;73%

Houston (Hobby Airport);Clear;71;Calm;0;75%

Houston / Dunn Helistop;Clear;73;N;5;73%

Houston / Southwest Airport;Clear;63;Calm;0;99%

Houston Clover;Clear;68;Calm;0;89%

Houston Hooks;Clear;68;Calm;0;89%

Houston Hull;Clear;67;Calm;0;90%

Houston Intercontinental;Partly cloudy;68;S;5;87%

Huntsville;Clear;71;S;5;78%

Ingleside;Mostly cloudy;75;SSE;10;83%

Jacksonville;Clear;68;SSE;2;84%

Jasper;Clear;65;Calm;0;95%

Junction;Thunderstorms;72;SE;5;75%

Kellyusa Airport;Clear;68;SE;7;87%

Kerrville;Clear;69;SE;6;83%

Killeen;Clear;70;Calm;0;80%

Killeen/Ft Hood;Clear;69;SW;3;86%

Kingsville Nas;Clear;73;E;7;90%

La Grange;Clear;71;SSE;5;100%

Lago Vista;Clear;71;SSW;7;80%

Lancaster;Clear;66;Calm;0;91%

Laredo;Mostly clear;79;S;5;74%

Llano;Mostly clear;72;SE;6;77%

Longview;Clear;66;SE;3;91%

Lubbock;Clear;65;S;16;64%

Lufkin;Clear;65;E;3;86%

Mcallen;Cloudy;79;E;14;76%

Mcgregor;Clear;68;SSW;5;93%

Mckinney;Clear;68;SE;3;83%

Mesquite;Clear;67;Calm;0;93%

Midland;Clear;69;SW;7;57%

Midland Airpark;Clear;69;SW;7;57%

Midlothian;Clear;68;S;3;88%

Mineola;Clear;66;SSE;2;91%

Mineral Wells;Partly cloudy;70;S;12;78%

Mount Pleasant;Clear;65;Calm;0;89%

Nacogdoches;Clear;63;Calm;0;96%

New Braunfels;Clear;70;S;7;87%

Odessa;Clear;67;SW;16;52%

Orange;Clear;65;Calm;0;100%

Palacios;Clear;74;SE;9;90%

Palestine;Clear;68;ESE;5;84%

Pampa;Clear;64;SSE;15;87%

Pampa / Mesa Vista;Mostly clear;63;S;14;82%

Paris;Partly cloudy;66;ESE;6;89%

Pecos;Clear;67;SSE;6;56%

Perryton;Mostly clear;64;SSW;16;82%

Plainview;Clear;60;SSE;3;76%

Pleasanton;Clear;67;E;3;92%

Port Aransas;Mostly clear;76;ESE;13;82%

Port Isabel;Mostly cloudy;78;ESE;14;88%

Port Lavaca;Clear;73;SE;8;87%

Randolph AFB;Clear;70;S;6;84%

Robstown;Clear;72;ESE;7;91%

Rockport;Mostly cloudy;74;SE;12;84%

Rocksprings;Thunderstorms;67;WNW;7;75%

San Angelo;Cloudy;70;SSW;17;58%

San Antonio;Clear;70;ENE;7;87%

San Antonio Stinson;Clear;71;Calm;0;75%

San Marcos;Clear;68;Calm;0;89%

Seminole;Clear;65;S;8;60%

Sherman-Denison;Partly cloudy;67;SSE;7;89%

Snyder;Mostly cloudy;64;E;13;68%

Sonora;Rain;63;SE;3;87%

Stephenville;Mostly cloudy;68;SSE;5;82%

Sulphur Springs;Clear;68;Calm;0;85%

Sweetwater;Mostly cloudy;66;N;7;69%

Temple;Clear;70;S;8;87%

Terrell;Clear;68;SSW;3;83%

Tyler;Clear;67;SSE;3;85%

Uvalde;Mostly cloudy;71;E;7;86%

Vernon;Mostly clear;70;Calm;0;86%

Victoria;Clear;71;ESE;7;89%

Waco;Clear;69;S;6;83%

Weslaco;Cloudy;76;SE;6;85%

Wharton;Clear;66;Calm;0;94%

Wichita Falls;Mostly cloudy;70;SSE;8;81%

Wink;Clear;68;SSE;17;52%

Zapata;Mostly cloudy;77;SE;13;76%

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