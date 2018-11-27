TX Current Conditions as of 03:00 AM CST Tuesday, November 27, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;33;S;10;71%

Abilene Dyess;Clear;28;SSE;3;70%

Alice;Clear;40;N;6;79%

Alpine;Clear;38;SSW;7;43%

Amarillo;Clear;34;SW;10;56%

Angleton;Mostly cloudy;38;N;5;75%

Arlington;Clear;36;Calm;0;73%

Austin;Mostly cloudy;37;Calm;0;72%

Austin Bergstrom;Mostly clear;35;W;5;81%

Bay;Mostly cloudy;40;Calm;0;74%

Beaumont;Partly cloudy;37;NW;6;84%

Beeville;Mostly cloudy;42;N;6;60%

Borger;Clear;34;WSW;7;49%

Bowie;Clear;29;Calm;0;87%

Breckenridge;Clear;34;S;7;72%

Brenham;Mostly cloudy;35;Calm;0;90%

Bridgeport;Clear;35;S;6;71%

Brownsville;Clear;51;NNW;5;65%

Brownwood;Clear;26;Calm;0;98%

Burnet;Mostly clear;33;Calm;0;75%

Canadian;Clear;21;Calm;0;84%

Castroville;Cloudy;37;NNW;6;79%

Childress;Clear;35;SW;10;61%

Cleburne;Clear;36;SSW;5;69%

College Station;Clear;37;Calm;0;78%

Comanche;Clear;36;SW;3;64%

Conroe;Clear;31;NNW;5;100%

Corpus Christi;Clear;45;NNE;6;62%

Corsicana;Clear;34;SW;7;78%

Cotulla;Mostly cloudy;40;ESE;5;73%

Dalhart;Clear;27;W;7;60%

Dallas Love;Clear;39;SSW;3;75%

Dallas Redbird;Clear;38;SW;6;62%

Dallas/Ft Worth;Clear;34;SSW;7;78%

Decatur;Clear;39;SSW;7;59%

Del Rio;Mostly cloudy;42;ENE;6;67%

Del Rio Laughlin AFB;Mostly cloudy;38;Calm;0;74%

Denton;Clear;31;Calm;0;78%

Dryden;Partly cloudy;38;W;3;59%

Dumas;Clear;28;WSW;10;60%

Edinburg;Clear;44;NW;2;90%

El Paso;Clear;40;N;4;40%

Ellington;Mostly cloudy;41;NNW;6;65%

Falfurrias;Clear;42;N;6;72%

Fort Hood;Clear;36;Calm;0;68%

Fort Worth;Clear;34;SSW;5;75%

Fort Worth Alliance;Clear;36;SW;7;69%

Fort Worth Nas;Clear;36;SSW;3;75%

Fort Worth Spinks;Clear;31;S;3;82%

Fredericksburg;Mostly cloudy;30;Calm;0;83%

Gainesville;Clear;30;Calm;0;86%

Galveston;Mostly cloudy;48;N;16;60%

Gatesville;Clear;30;Calm;0;86%

Georgetown;Clear;33;Calm;0;88%

Giddings;Mostly cloudy;33;Calm;0;86%

Gilmer;Clear;29;Calm;1;94%

Graham;Clear;30;Calm;0;85%

Granbury;Clear;32;Calm;0;87%

Grand Prairie;Clear;36;Calm;0;73%

Greenville;Clear;32;SSE;3;100%

Guadalupe Pass;Clear;42;SSE;7;37%

Hamilton;Clear;34;SSW;9;76%

Harlingen;Clear;43;N;6;79%

Hearne;Clear;29;Calm;0;96%

Hebbronville;Clear;40;Calm;1;74%

Henderson;Clear;28;Calm;0;94%

Hereford;Clear;28;SW;8;72%

Hillsboro;Clear;32;SSE;3;91%

Hondo;Mostly cloudy;37;N;7;75%

Houston;Mostly cloudy;43;N;9;56%

Houston (Hobby Airport);Mostly cloudy;41;N;6;67%

Houston / Dunn Helistop;Mostly cloudy;43;N;9;56%

Houston / Southwest Airport;Mostly cloudy;32;Calm;0;91%

Houston Clover;Mostly cloudy;40;N;5;76%

Houston Hooks;Mostly cloudy;37;NNW;3;81%

Houston Hull;Mostly cloudy;38;N;6;72%

Houston Intercontinental;Mostly cloudy;39;Calm;0;79%

Huntsville;Clear;32;Calm;0;92%

Ingleside;Partly cloudy;48;N;3;76%

Jacksonville;Clear;34;N;1;79%

Jasper;Clear;29;Calm;0;100%

Junction;Mostly clear;30;WNW;3;88%

Kellyusa Airport;Cloudy;36;N;5;82%

Kerrville;Mostly cloudy;30;Calm;0;84%

Killeen;Clear;36;Calm;0;68%

Killeen/Ft Hood;Clear;31;WSW;5;88%

Kingsville Nas;Clear;43;NNW;4;78%

La Grange;Mostly cloudy;34;Calm;0;89%

Lago Vista;Mostly cloudy;41;Calm;0;63%

Lancaster;Clear;33;Calm;0;77%

Laredo;Clear;46;E;5;56%

Llano;Clear;30;Calm;0;92%

Longview;Clear;31;N;1;82%

Lubbock;Clear;32;WSW;8;57%

Lufkin;Clear;32;NNW;5;92%

Mcallen;Clear;46;NNW;5;85%

Mcgregor;Clear;29;SSW;5;92%

Mckinney;Clear;30;Calm;0;88%

Mesquite;Clear;32;S;5;87%

Midland;Clear;37;Calm;0;57%

Midland Airpark;Clear;37;Calm;0;57%

Midlothian;Clear;36;SW;7;81%

Mineola;Clear;30;Calm;1;86%

Mineral Wells;Clear;28;SE;6;84%

Mount Pleasant;Clear;28;Calm;0;91%

Nacogdoches;Clear;27;Calm;0;92%

New Braunfels;Mostly cloudy;35;NNW;5;75%

Odessa;Clear;38;SSW;7;48%

Orange;Mostly clear;37;Calm;0;93%

Palacios;Partly cloudy;39;N;7;80%

Palestine;Clear;29;Calm;0;98%

Pampa;Clear;33;SW;10;56%

Pampa / Mesa Vista;Clear;32;WSW;8;59%

Paris;Clear;30;Calm;0;85%

Pecos;Clear;32;NW;5;62%

Perryton;Clear;28;SW;7;67%

Plainview;Clear;25;W;7;70%

Pleasanton;Mostly cloudy;36;Calm;0;83%

Port Aransas;Mostly clear;50;N;7;64%

Port Isabel;Clear;52;N;7;97%

Port Lavaca;Mostly cloudy;38;N;5;84%

Randolph AFB;Cloudy;36;NNW;5;78%

Robstown;Clear;41;NNE;6;82%

Rockport;Mostly cloudy;43;NNE;6;70%

Rocksprings;Mostly cloudy;37;SSE;6;52%

San Angelo;Clear;31;SSW;6;72%

San Antonio;Cloudy;38;NNW;2;75%

San Antonio Stinson;Cloudy;39;Calm;0;69%

San Marcos;Mostly cloudy;31;NE;2;88%

Seminole;Clear;28;WNW;3;64%

Sherman-Denison;Clear;36;N;2;75%

Snyder;Clear;32;SSW;6;69%

Sonora;Clear;28;Calm;0;86%

Stephenville;Clear;31;Calm;0;86%

Sulphur Springs;Clear;33;Calm;0;87%

Sweetwater;Clear;37;S;12;57%

Temple;Clear;29;N;3;88%

Terrell;Clear;31;Calm;0;82%

Tyler;Clear;33;S;3;80%

Uvalde;Mostly cloudy;40;NNE;3;65%

Vernon;Clear;35;WSW;5;75%

Victoria;Mostly cloudy;37;N;2;85%

Waco;Clear;31;SW;3;85%

Weslaco;Mostly clear;43;NNW;3;84%

Wharton;Mostly cloudy;37;N;5;72%

Wichita Falls;Clear;37;SSW;6;64%

Wink;Clear;31;ENE;3;61%

Zapata;Clear;40;Calm;0;81%

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