TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 03:00 AM CST Tuesday, November 27, 2018
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;33;S;10;71%
Abilene Dyess;Clear;28;SSE;3;70%
Alice;Clear;40;N;6;79%
Alpine;Clear;38;SSW;7;43%
Amarillo;Clear;34;SW;10;56%
Angleton;Mostly cloudy;38;N;5;75%
Arlington;Clear;36;Calm;0;73%
Austin;Mostly cloudy;37;Calm;0;72%
Austin Bergstrom;Mostly clear;35;W;5;81%
Bay;Mostly cloudy;40;Calm;0;74%
Beaumont;Partly cloudy;37;NW;6;84%
Beeville;Mostly cloudy;42;N;6;60%
Borger;Clear;34;WSW;7;49%
Bowie;Clear;29;Calm;0;87%
Breckenridge;Clear;34;S;7;72%
Brenham;Mostly cloudy;35;Calm;0;90%
Bridgeport;Clear;35;S;6;71%
Brownsville;Clear;51;NNW;5;65%
Brownwood;Clear;26;Calm;0;98%
Burnet;Mostly clear;33;Calm;0;75%
Canadian;Clear;21;Calm;0;84%
Castroville;Cloudy;37;NNW;6;79%
Childress;Clear;35;SW;10;61%
Cleburne;Clear;36;SSW;5;69%
College Station;Clear;37;Calm;0;78%
Comanche;Clear;36;SW;3;64%
Conroe;Clear;31;NNW;5;100%
Corpus Christi;Clear;45;NNE;6;62%
Corsicana;Clear;34;SW;7;78%
Cotulla;Mostly cloudy;40;ESE;5;73%
Dalhart;Clear;27;W;7;60%
Dallas Love;Clear;39;SSW;3;75%
Dallas Redbird;Clear;38;SW;6;62%
Dallas/Ft Worth;Clear;34;SSW;7;78%
Decatur;Clear;39;SSW;7;59%
Del Rio;Mostly cloudy;42;ENE;6;67%
Del Rio Laughlin AFB;Mostly cloudy;38;Calm;0;74%
Denton;Clear;31;Calm;0;78%
Dryden;Partly cloudy;38;W;3;59%
Dumas;Clear;28;WSW;10;60%
Edinburg;Clear;44;NW;2;90%
El Paso;Clear;40;N;4;40%
Ellington;Mostly cloudy;41;NNW;6;65%
Falfurrias;Clear;42;N;6;72%
Fort Hood;Clear;36;Calm;0;68%
Fort Worth;Clear;34;SSW;5;75%
Fort Worth Alliance;Clear;36;SW;7;69%
Fort Worth Nas;Clear;36;SSW;3;75%
Fort Worth Spinks;Clear;31;S;3;82%
Fredericksburg;Mostly cloudy;30;Calm;0;83%
Gainesville;Clear;30;Calm;0;86%
Galveston;Mostly cloudy;48;N;16;60%
Gatesville;Clear;30;Calm;0;86%
Georgetown;Clear;33;Calm;0;88%
Giddings;Mostly cloudy;33;Calm;0;86%
Gilmer;Clear;29;Calm;1;94%
Graham;Clear;30;Calm;0;85%
Granbury;Clear;32;Calm;0;87%
Grand Prairie;Clear;36;Calm;0;73%
Greenville;Clear;32;SSE;3;100%
Guadalupe Pass;Clear;42;SSE;7;37%
Hamilton;Clear;34;SSW;9;76%
Harlingen;Clear;43;N;6;79%
Hearne;Clear;29;Calm;0;96%
Hebbronville;Clear;40;Calm;1;74%
Henderson;Clear;28;Calm;0;94%
Hereford;Clear;28;SW;8;72%
Hillsboro;Clear;32;SSE;3;91%
Hondo;Mostly cloudy;37;N;7;75%
Houston;Mostly cloudy;43;N;9;56%
Houston (Hobby Airport);Mostly cloudy;41;N;6;67%
Houston / Dunn Helistop;Mostly cloudy;43;N;9;56%
Houston / Southwest Airport;Mostly cloudy;32;Calm;0;91%
Houston Clover;Mostly cloudy;40;N;5;76%
Houston Hooks;Mostly cloudy;37;NNW;3;81%
Houston Hull;Mostly cloudy;38;N;6;72%
Houston Intercontinental;Mostly cloudy;39;Calm;0;79%
Huntsville;Clear;32;Calm;0;92%
Ingleside;Partly cloudy;48;N;3;76%
Jacksonville;Clear;34;N;1;79%
Jasper;Clear;29;Calm;0;100%
Junction;Mostly clear;30;WNW;3;88%
Kellyusa Airport;Cloudy;36;N;5;82%
Kerrville;Mostly cloudy;30;Calm;0;84%
Killeen;Clear;36;Calm;0;68%
Killeen/Ft Hood;Clear;31;WSW;5;88%
Kingsville Nas;Clear;43;NNW;4;78%
La Grange;Mostly cloudy;34;Calm;0;89%
Lago Vista;Mostly cloudy;41;Calm;0;63%
Lancaster;Clear;33;Calm;0;77%
Laredo;Clear;46;E;5;56%
Llano;Clear;30;Calm;0;92%
Longview;Clear;31;N;1;82%
Lubbock;Clear;32;WSW;8;57%
Lufkin;Clear;32;NNW;5;92%
Mcallen;Clear;46;NNW;5;85%
Mcgregor;Clear;29;SSW;5;92%
Mckinney;Clear;30;Calm;0;88%
Mesquite;Clear;32;S;5;87%
Midland;Clear;37;Calm;0;57%
Midland Airpark;Clear;37;Calm;0;57%
Midlothian;Clear;36;SW;7;81%
Mineola;Clear;30;Calm;1;86%
Mineral Wells;Clear;28;SE;6;84%
Mount Pleasant;Clear;28;Calm;0;91%
Nacogdoches;Clear;27;Calm;0;92%
New Braunfels;Mostly cloudy;35;NNW;5;75%
Odessa;Clear;38;SSW;7;48%
Orange;Mostly clear;37;Calm;0;93%
Palacios;Partly cloudy;39;N;7;80%
Palestine;Clear;29;Calm;0;98%
Pampa;Clear;33;SW;10;56%
Pampa / Mesa Vista;Clear;32;WSW;8;59%
Paris;Clear;30;Calm;0;85%
Pecos;Clear;32;NW;5;62%
Perryton;Clear;28;SW;7;67%
Plainview;Clear;25;W;7;70%
Pleasanton;Mostly cloudy;36;Calm;0;83%
Port Aransas;Mostly clear;50;N;7;64%
Port Isabel;Clear;52;N;7;97%
Port Lavaca;Mostly cloudy;38;N;5;84%
Randolph AFB;Cloudy;36;NNW;5;78%
Robstown;Clear;41;NNE;6;82%
Rockport;Mostly cloudy;43;NNE;6;70%
Rocksprings;Mostly cloudy;37;SSE;6;52%
San Angelo;Clear;31;SSW;6;72%
San Antonio;Cloudy;38;NNW;2;75%
San Antonio Stinson;Cloudy;39;Calm;0;69%
San Marcos;Mostly cloudy;31;NE;2;88%
Seminole;Clear;28;WNW;3;64%
Sherman-Denison;Clear;36;N;2;75%
Snyder;Clear;32;SSW;6;69%
Sonora;Clear;28;Calm;0;86%
Stephenville;Clear;31;Calm;0;86%
Sulphur Springs;Clear;33;Calm;0;87%
Sweetwater;Clear;37;S;12;57%
Temple;Clear;29;N;3;88%
Terrell;Clear;31;Calm;0;82%
Tyler;Clear;33;S;3;80%
Uvalde;Mostly cloudy;40;NNE;3;65%
Vernon;Clear;35;WSW;5;75%
Victoria;Mostly cloudy;37;N;2;85%
Waco;Clear;31;SW;3;85%
Weslaco;Mostly clear;43;NNW;3;84%
Wharton;Mostly cloudy;37;N;5;72%
Wichita Falls;Clear;37;SSW;6;64%
Wink;Clear;31;ENE;3;61%
Zapata;Clear;40;Calm;0;81%
_____
Copyright 2018 AccuWeather