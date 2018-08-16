TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 06:00 AM CDT Thursday, August 16, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;77;S;9;76%
Abilene Dyess;Cloudy;77;S;6;69%
Alice;Clear;77;SE;6;96%
Alpine;Clear;70;SW;5;76%
Amarillo;Mostly cloudy;68;SSW;18;77%
Angleton;Clear;77;Calm;0;93%
Arlington;Clear;80;S;7;69%
Austin;Partly cloudy;79;Calm;0;81%
Austin Bergstrom;Partly cloudy;78;S;6;86%
Bay;Partly cloudy;78;Calm;0;93%
Beaumont;Partly cloudy;76;Calm;1;100%
Beeville;Partly cloudy;78;SSE;5;95%
Borger;Mostly cloudy w/ shower;76;SSW;13;53%
Bowie;Clear;75;SSE;3;78%
Breckenridge;Clear;78;S;7;64%
Brenham;Partly cloudy;77;Calm;0;97%
Bridgeport;Clear;78;Calm;0;67%
Brownsville;Clear;81;S;8;93%
Brownwood;Partly cloudy;73;SE;5;85%
Burnet;Partly cloudy;76;S;5;84%
Canadian;Clear;72;SW;7;93%
Castroville;Cloudy;78;SE;5;87%
Childress;Clear;77;WNW;10;61%
Cleburne;Clear;77;S;7;88%
College Station;Partly cloudy;76;SSE;3;100%
Comanche;Clear;76;E;7;81%
Conroe;Clear;75;Calm;0;100%
Corpus Christi;Partly cloudy;80;SSE;8;100%
Corsicana;Clear;78;SSW;10;81%
Cotulla;Clear;77;SE;9;93%
Dalhart;Clear;64;Calm;0;86%
Dallas Love;Mostly clear;82;S;7;69%
Dallas Redbird;Clear;80;S;7;71%
Dallas/Ft Worth;Mostly clear;80;S;10;73%
Decatur;Clear;78;S;6;68%
Del Rio;Clear;78;E;7;90%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;78;ESE;8;85%
Denton;Clear;78;S;8;75%
Dryden;Clear;73;S;10;67%
Dumas;Clear;66;SSW;9;76%
Edinburg;Intermittent clouds;80;SSE;9;93%
El Paso;Intermittent clouds;75;S;3;55%
Ellington;Partly cloudy;78;SW;3;92%
Falfurrias;Clear;78;E;5;92%
Fort Hood;Clear;77;S;8;79%
Fort Worth;Clear;78;S;10;78%
Fort Worth Alliance;Clear;80;SSW;10;71%
Fort Worth Nas;Clear;80;S;13;66%
Fort Worth Spinks;Clear;79;S;8;75%
Fredericksburg;Partly cloudy;74;Calm;0;81%
Gainesville;Mostly cloudy;74;S;6;81%
Galveston;Clear;84;SSW;10;79%
Gatesville;Clear;77;Calm;0;78%
Georgetown;Mostly cloudy;79;SSW;7;83%
Giddings;Partly cloudy;74;Calm;0;93%
Gilmer;Clear;78;S;5;89%
Graham;Clear;78;Calm;0;67%
Granbury;Clear;80;Calm;0;69%
Grand Prairie;Clear;80;S;7;69%
Greenville;Clear;81;S;10;78%
Guadalupe Pass;Clear;73;SW;5;50%
Hamilton;Clear;75;SSW;9;84%
Harlingen;Clear;80;S;8;96%
Hearne;Partly cloudy;76;SSE;3;97%
Hebbronville;Clear;77;SSE;5;90%
Henderson;Clear;77;Calm;0;94%
Hereford;Clear;70;S;5;69%
Hillsboro;Clear;78;S;8;79%
Hondo;Cloudy;79;SE;6;84%
Houston;Clear;81;N;3;83%
Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;78;Calm;0;100%
Houston / Dunn Helistop;Clear;81;N;3;83%
Houston / Southwest Airport;Clear;74;ENE;3;99%
Houston Clover;Clear;77;Calm;0;96%
Houston Hooks;Clear;79;Calm;0;93%
Houston Hull;Clear;78;Calm;0;90%
Houston Intercontinental;Partly cloudy;78;SSE;3;96%
Huntsville;Clear;77;S;5;93%
Ingleside;Mostly cloudy;83;S;10;84%
Jacksonville;Clear;75;S;6;98%
Jasper;Partly cloudy;67;Calm;0;98%
Junction;Clear;76;S;5;87%
Kellyusa Airport;Cloudy;78;SSE;5;87%
Kerrville;Cloudy;76;SSE;7;87%
Killeen;Clear;77;S;8;79%
Killeen/Ft Hood;Mostly clear;77;S;12;84%
Kingsville Nas;Clear;80;SE;6;93%
La Grange;Partly cloudy;77;Calm;0;97%
Lago Vista;Cloudy;78;S;6;84%
Lancaster;Clear;77;SSW;3;81%
Laredo;Mostly clear;80;SSE;11;82%
Llano;Partly cloudy;77;Calm;0;78%
Longview;Clear;76;SSW;6;94%
Lubbock;Partly cloudy;73;N;17;61%
Lufkin;Clear;75;SE;3;96%
Mcallen;Partly cloudy;83;SSE;12;87%
Mcgregor;Clear;78;S;13;81%
Mckinney;Clear;77;S;6;87%
Mesquite;Clear;74;S;6;92%
Midland;Cloudy;77;SE;5;67%
Midland Airpark;Cloudy;77;SE;5;67%
Midlothian;Clear;77;S;6;78%
Mineola;Clear;77;S;7;89%
Mineral Wells;Clear;73;SSE;7;84%
Mount Pleasant;Clear;77;SSW;5;85%
Nacogdoches;Mostly clear;77;S;3;93%
New Braunfels;Mostly cloudy;78;SSW;6;86%
Odessa;Clear;76;SSE;8;66%
Orange;Clear;76;Calm;0;100%
Palacios;Partly cloudy;85;S;13;85%
Palestine;Clear;77;SSE;3;91%
Pampa;Rain;72;SW;8;65%
Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;73;Calm;0;56%
Paris;Partly cloudy;76;S;7;90%
Pecos;Clear;77;E;6;61%
Perryton;Clear;71;NW;8;87%
Plainview;Clear;68;Calm;0;74%
Pleasanton;Clear;78;SSE;3;92%
Port Aransas;Cloudy;83;SSE;10;88%
Port Isabel;Mostly clear;81;S;10;89%
Port Lavaca;Partly cloudy;82;S;5;87%
Randolph AFB;Cloudy;79;S;9;88%
Robstown;Clear;80;SSE;7;93%
Rockport;Cloudy;83;N;7;85%
Rocksprings;Clear;73;SE;12;87%
San Angelo;Clear;73;S;5;80%
San Antonio;Mostly cloudy;79;SSE;6;86%
San Antonio Stinson;Cloudy;81;SE;6;76%
San Marcos;Cloudy;79;S;9;87%
Seminole;Clear;74;NNE;7;67%
Sherman-Denison;Mostly clear;77;S;8;82%
Snyder;Clear;73;Calm;0;77%
Sonora;Clear;75;S;6;88%
Stephenville;Clear;74;Calm;0;79%
Sulphur Springs;Clear;79;Calm;0;82%
Sweetwater;Clear;74;S;8;74%
Temple;Clear;76;SSE;9;93%
Terrell;Clear;78;S;6;81%
Tyler;Clear;77;S;8;90%
Uvalde;Clear;74;ENE;6;94%
Vernon;Partly cloudy;80;WSW;6;67%
Victoria;Intermittent clouds;77;SSE;7;100%
Waco;Clear;79;S;10;78%
Weslaco;Partly cloudy;80;SSE;10;91%
Wharton;Clear;74;Calm;0;94%
Wichita Falls;Clear;81;SSW;5;60%
Wink;Clear;76;ESE;12;66%
Zapata;Mostly clear;80;SSE;8;78%
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