TX Current Conditions as of 06:00 AM CDT Thursday, August 16, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;77;S;9;76%

Abilene Dyess;Cloudy;77;S;6;69%

Alice;Clear;77;SE;6;96%

Alpine;Clear;70;SW;5;76%

Amarillo;Mostly cloudy;68;SSW;18;77%

Angleton;Clear;77;Calm;0;93%

Arlington;Clear;80;S;7;69%

Austin;Partly cloudy;79;Calm;0;81%

Austin Bergstrom;Partly cloudy;78;S;6;86%

Bay;Partly cloudy;78;Calm;0;93%

Beaumont;Partly cloudy;76;Calm;1;100%

Beeville;Partly cloudy;78;SSE;5;95%

Borger;Mostly cloudy w/ shower;76;SSW;13;53%

Bowie;Clear;75;SSE;3;78%

Breckenridge;Clear;78;S;7;64%

Brenham;Partly cloudy;77;Calm;0;97%

Bridgeport;Clear;78;Calm;0;67%

Brownsville;Clear;81;S;8;93%

Brownwood;Partly cloudy;73;SE;5;85%

Burnet;Partly cloudy;76;S;5;84%

Canadian;Clear;72;SW;7;93%

Castroville;Cloudy;78;SE;5;87%

Childress;Clear;77;WNW;10;61%

Cleburne;Clear;77;S;7;88%

College Station;Partly cloudy;76;SSE;3;100%

Comanche;Clear;76;E;7;81%

Conroe;Clear;75;Calm;0;100%

Corpus Christi;Partly cloudy;80;SSE;8;100%

Corsicana;Clear;78;SSW;10;81%

Cotulla;Clear;77;SE;9;93%

Dalhart;Clear;64;Calm;0;86%

Dallas Love;Mostly clear;82;S;7;69%

Dallas Redbird;Clear;80;S;7;71%

Dallas/Ft Worth;Mostly clear;80;S;10;73%

Decatur;Clear;78;S;6;68%

Del Rio;Clear;78;E;7;90%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;78;ESE;8;85%

Denton;Clear;78;S;8;75%

Dryden;Clear;73;S;10;67%

Dumas;Clear;66;SSW;9;76%

Edinburg;Intermittent clouds;80;SSE;9;93%

El Paso;Intermittent clouds;75;S;3;55%

Ellington;Partly cloudy;78;SW;3;92%

Falfurrias;Clear;78;E;5;92%

Fort Hood;Clear;77;S;8;79%

Fort Worth;Clear;78;S;10;78%

Fort Worth Alliance;Clear;80;SSW;10;71%

Fort Worth Nas;Clear;80;S;13;66%

Fort Worth Spinks;Clear;79;S;8;75%

Fredericksburg;Partly cloudy;74;Calm;0;81%

Gainesville;Mostly cloudy;74;S;6;81%

Galveston;Clear;84;SSW;10;79%

Gatesville;Clear;77;Calm;0;78%

Georgetown;Mostly cloudy;79;SSW;7;83%

Giddings;Partly cloudy;74;Calm;0;93%

Gilmer;Clear;78;S;5;89%

Graham;Clear;78;Calm;0;67%

Granbury;Clear;80;Calm;0;69%

Grand Prairie;Clear;80;S;7;69%

Greenville;Clear;81;S;10;78%

Guadalupe Pass;Clear;73;SW;5;50%

Hamilton;Clear;75;SSW;9;84%

Harlingen;Clear;80;S;8;96%

Hearne;Partly cloudy;76;SSE;3;97%

Hebbronville;Clear;77;SSE;5;90%

Henderson;Clear;77;Calm;0;94%

Hereford;Clear;70;S;5;69%

Hillsboro;Clear;78;S;8;79%

Hondo;Cloudy;79;SE;6;84%

Houston;Clear;81;N;3;83%

Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;78;Calm;0;100%

Houston / Dunn Helistop;Clear;81;N;3;83%

Houston / Southwest Airport;Clear;74;ENE;3;99%

Houston Clover;Clear;77;Calm;0;96%

Houston Hooks;Clear;79;Calm;0;93%

Houston Hull;Clear;78;Calm;0;90%

Houston Intercontinental;Partly cloudy;78;SSE;3;96%

Huntsville;Clear;77;S;5;93%

Ingleside;Mostly cloudy;83;S;10;84%

Jacksonville;Clear;75;S;6;98%

Jasper;Partly cloudy;67;Calm;0;98%

Junction;Clear;76;S;5;87%

Kellyusa Airport;Cloudy;78;SSE;5;87%

Kerrville;Cloudy;76;SSE;7;87%

Killeen;Clear;77;S;8;79%

Killeen/Ft Hood;Mostly clear;77;S;12;84%

Kingsville Nas;Clear;80;SE;6;93%

La Grange;Partly cloudy;77;Calm;0;97%

Lago Vista;Cloudy;78;S;6;84%

Lancaster;Clear;77;SSW;3;81%

Laredo;Mostly clear;80;SSE;11;82%

Llano;Partly cloudy;77;Calm;0;78%

Longview;Clear;76;SSW;6;94%

Lubbock;Partly cloudy;73;N;17;61%

Lufkin;Clear;75;SE;3;96%

Mcallen;Partly cloudy;83;SSE;12;87%

Mcgregor;Clear;78;S;13;81%

Mckinney;Clear;77;S;6;87%

Mesquite;Clear;74;S;6;92%

Midland;Cloudy;77;SE;5;67%

Midland Airpark;Cloudy;77;SE;5;67%

Midlothian;Clear;77;S;6;78%

Mineola;Clear;77;S;7;89%

Mineral Wells;Clear;73;SSE;7;84%

Mount Pleasant;Clear;77;SSW;5;85%

Nacogdoches;Mostly clear;77;S;3;93%

New Braunfels;Mostly cloudy;78;SSW;6;86%

Odessa;Clear;76;SSE;8;66%

Orange;Clear;76;Calm;0;100%

Palacios;Partly cloudy;85;S;13;85%

Palestine;Clear;77;SSE;3;91%

Pampa;Rain;72;SW;8;65%

Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;73;Calm;0;56%

Paris;Partly cloudy;76;S;7;90%

Pecos;Clear;77;E;6;61%

Perryton;Clear;71;NW;8;87%

Plainview;Clear;68;Calm;0;74%

Pleasanton;Clear;78;SSE;3;92%

Port Aransas;Cloudy;83;SSE;10;88%

Port Isabel;Mostly clear;81;S;10;89%

Port Lavaca;Partly cloudy;82;S;5;87%

Randolph AFB;Cloudy;79;S;9;88%

Robstown;Clear;80;SSE;7;93%

Rockport;Cloudy;83;N;7;85%

Rocksprings;Clear;73;SE;12;87%

San Angelo;Clear;73;S;5;80%

San Antonio;Mostly cloudy;79;SSE;6;86%

San Antonio Stinson;Cloudy;81;SE;6;76%

San Marcos;Cloudy;79;S;9;87%

Seminole;Clear;74;NNE;7;67%

Sherman-Denison;Mostly clear;77;S;8;82%

Snyder;Clear;73;Calm;0;77%

Sonora;Clear;75;S;6;88%

Stephenville;Clear;74;Calm;0;79%

Sulphur Springs;Clear;79;Calm;0;82%

Sweetwater;Clear;74;S;8;74%

Temple;Clear;76;SSE;9;93%

Terrell;Clear;78;S;6;81%

Tyler;Clear;77;S;8;90%

Uvalde;Clear;74;ENE;6;94%

Vernon;Partly cloudy;80;WSW;6;67%

Victoria;Intermittent clouds;77;SSE;7;100%

Waco;Clear;79;S;10;78%

Weslaco;Partly cloudy;80;SSE;10;91%

Wharton;Clear;74;Calm;0;94%

Wichita Falls;Clear;81;SSW;5;60%

Wink;Clear;76;ESE;12;66%

Zapata;Mostly clear;80;SSE;8;78%

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