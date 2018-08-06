TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 03:00 AM CDT Monday, August 6, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;77;S;10;57%
Abilene Dyess;Clear;81;SSW;14;53%
Alice;Clear;76;NNE;3;93%
Alpine;Clear;65;Calm;0;74%
Amarillo;Mostly clear;73;SSW;15;41%
Angleton;Clear;77;Calm;0;90%
Arlington;Clear;83;SSE;8;53%
Austin;Mostly clear;80;N;5;76%
Austin Bergstrom;Partly cloudy;74;SSW;3;93%
Bay;Clear;76;Calm;0;96%
Beaumont;Mostly clear;78;SE;4;82%
Beeville;Clear;74;Calm;0;98%
Borger;Clear;79;SSW;16;35%
Bowie;Clear;80;SSE;8;55%
Breckenridge;Clear;82;S;10;44%
Brenham;Clear;77;Calm;0;91%
Bridgeport;Clear;83;S;10;49%
Brownsville;Clear;79;Calm;0;93%
Brownwood;Cloudy;78;SSE;6;56%
Burnet;Clear;77;Calm;0;73%
Canadian;Clear;80;S;14;38%
Castroville;Clear;75;Calm;0;77%
Childress;Clear;79;S;13;50%
Cleburne;Clear;81;S;8;65%
College Station;Clear;77;ESE;5;87%
Comanche;Clear;79;Calm;9;61%
Conroe;Clear;75;Calm;0;100%
Corpus Christi;Mostly cloudy;76;Calm;0;100%
Corsicana;Clear;77;SSE;6;81%
Cotulla;Clear;76;E;5;97%
Dalhart;Clear;72;SSW;13;40%
Dallas Love;Clear;85;S;12;56%
Dallas Redbird;Clear;83;S;9;58%
Dallas/Ft Worth;Mostly clear;83;S;13;56%
Decatur;Clear;83;S;8;52%
Del Rio;Clear;75;ESE;5;75%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;77;SE;7;71%
Denton;Clear;83;S;10;52%
Dryden;Clear;73;SE;11;69%
Dumas;Clear;76;S;15;36%
Edinburg;Intermittent clouds;78;E;3;94%
El Paso;Mostly clear;81;SE;11;30%
Ellington;Partly cloudy;81;Calm;0;88%
Falfurrias;Clear;77;NE;3;92%
Fort Hood;Clear;80;S;6;66%
Fort Worth;Clear;81;S;9;62%
Fort Worth Alliance;Mostly clear;83;S;9;30%
Fort Worth Nas;Clear;84;S;12;49%
Fort Worth Spinks;Clear;80;S;5;58%
Fredericksburg;Clear;73;Calm;0;75%
Gainesville;Clear;82;SSE;9;47%
Galveston;Partly cloudy;83;SSE;13;85%
Gatesville;Clear;79;Calm;0;64%
Georgetown;Clear;80;S;7;73%
Giddings;Clear;74;Calm;0;85%
Gilmer;Clear;78;Calm;0;72%
Graham;Clear;81;SSE;9;54%
Granbury;Clear;83;SSE;7;52%
Grand Prairie;Clear;83;SSE;8;53%
Greenville;Clear;82;S;7;61%
Guadalupe Pass;Clear;66;NE;28;67%
Hamilton;Clear;77;S;6;65%
Harlingen;Clear;76;Calm;0;100%
Hearne;Clear;77;Calm;0;79%
Hebbronville;Clear;74;Calm;0;93%
Henderson;Clear;76;Calm;0;83%
Hereford;Clear;74;SSW;12;44%
Hillsboro;Clear;81;SSE;8;63%
Hondo;Clear;77;SE;7;81%
Houston;Clear;81;Calm;0;78%
Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;79;ESE;3;93%
Houston / Dunn Helistop;Clear;81;Calm;0;78%
Houston / Southwest Airport;Clear;75;Calm;3;95%
Houston Clover;Clear;77;Calm;0;96%
Houston Hooks;Clear;78;Calm;0;92%
Houston Hull;Clear;81;ESE;3;81%
Houston Intercontinental;Partly cloudy;78;NE;5;96%
Huntsville;Clear;79;Calm;0;84%
Ingleside;Partly cloudy;82;ESE;3;78%
Jacksonville;Clear;77;S;5;81%
Jasper;Clear;75;Calm;0;95%
Junction;Clear;74;E;3;76%
Kellyusa Airport;Clear;79;ESE;5;79%
Kerrville;Clear;72;Calm;0;86%
Killeen;Clear;80;S;6;66%
Killeen/Ft Hood;Clear;79;S;9;71%
Kingsville Nas;Partly cloudy;78;NE;5;92%
La Grange;Clear;75;Calm;0;95%
Lago Vista;Clear;78;S;5;81%
Lancaster;Clear;80;SSE;3;68%
Laredo;Mostly clear;81;ESE;11;68%
Llano;Clear;77;Calm;0;73%
Longview;Clear;78;S;5;79%
Lubbock;Mostly clear;74;S;16;56%
Lufkin;Clear;74;SE;5;93%
Mcallen;Clear;80;ESE;5;90%
Mcgregor;Clear;79;S;5;66%
Mckinney;Clear;80;S;8;66%
Mesquite;Clear;79;SSE;7;68%
Midland;Clear;76;SSE;10;61%
Midland Airpark;Clear;76;SSE;10;61%
Midlothian;Clear;78;SSE;5;67%
Mineola;Clear;76;SE;6;80%
Mineral Wells;Clear;81;S;9;53%
Mount Pleasant;Clear;77;Calm;0;69%
Nacogdoches;Clear;76;N;3;90%
New Braunfels;Clear;73;S;5;87%
Odessa;Clear;73;S;9;63%
Orange;Clear;75;E;3;97%
Palacios;Clear;79;E;6;97%
Palestine;Clear;76;SE;3;86%
Pampa;Clear;72;S;9;47%
Pampa / Mesa Vista;Clear;75;SSW;10;35%
Paris;Clear;77;S;8;73%
Pecos;Clear;74;E;14;59%
Perryton;Clear;80;S;13;37%
Plainview;Clear;71;SSW;12;50%
Pleasanton;Clear;76;Calm;0;90%
Port Aransas;Partly cloudy;83;E;8;78%
Port Isabel;Partly cloudy;82;ESE;6;84%
Port Lavaca;Clear;80;SE;3;83%
Randolph AFB;Partly cloudy;75;Calm;0;87%
Robstown;Clear;77;Calm;0;94%
Rockport;Clear;82;ESE;9;79%
Rocksprings;Clear;72;SE;6;83%
San Angelo;Clear;75;S;6;63%
San Antonio;Partly cloudy;78;E;5;81%
San Antonio Stinson;Partly cloudy;79;ESE;5;76%
San Marcos;Clear;76;S;6;81%
Seminole;Clear;72;SSE;9;59%
Sherman-Denison;Clear;80;S;10;59%
Snyder;Clear;76;S;12;57%
Sonora;Clear;75;SSE;6;68%
Stephenville;Clear;77;Calm;0;61%
Sulphur Springs;Clear;81;Calm;0;62%
Sweetwater;Clear;77;S;12;55%
Temple;Clear;78;SSE;7;78%
Terrell;Clear;81;S;7;66%
Tyler;Clear;79;SSE;6;74%
Uvalde;Clear;71;E;3;91%
Vernon;Clear;82;S;9;44%
Victoria;Partly cloudy;78;N;3;88%
Waco;Clear;81;S;9;66%
Weslaco;Partly cloudy;78;E;3;99%
Wharton;Clear;75;Calm;0;90%
Wichita Falls;Clear;82;S;9;48%
Wink;Clear;74;SE;13;57%
Zapata;Intermittent clouds;78;E;4;79%
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