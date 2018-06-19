TX Current Conditions as of 06:00 AM CDT Tuesday, June 19, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;70;SE;9;89%

Abilene Dyess;Intermittent clouds;74;ESE;8;74%

Alice;Rain;75;SSW;6;93%

Alpine;Clear;67;SW;5;82%

Amarillo;Clear;68;SSE;13;89%

Angleton;Cloudy;78;Calm;0;86%

Arlington;Cloudy;73;E;3;100%

Austin;Rain;75;Calm;0;90%

Austin Bergstrom;Rain;75;ESE;7;96%

Bay;Rain;76;E;5;96%

Beaumont;Rain;73;SE;8;93%

Beeville;Showers;75;Calm;0;98%

Borger;Clear;71;S;7;80%

Bowie;Cloudy;73;SE;6;85%

Breckenridge;Partly cloudy;74;ESE;6;82%

Brenham;Cloudy;75;E;3;96%

Bridgeport;Cloudy;74;SSE;9;83%

Brownsville;Mostly cloudy;78;SSE;9;92%

Brownwood;Cloudy;72;E;3;86%

Burnet;Cloudy;73;ENE;6;93%

Canadian;Clear;72;SW;3;85%

Castroville;Cloudy;74;NE;7;96%

Childress;Clear;71;SE;8;93%

Cleburne;Cloudy;73;ESE;9;100%

College Station;Rain;75;S;5;96%

Comanche;Cloudy;73;ESE;7;100%

Conroe;Cloudy;73;E;7;100%

Corpus Christi;Showers;77;SSE;6;100%

Corsicana;Cloudy;74;E;7;92%

Cotulla;Showers;77;NNE;6;93%

Dalhart;Clear;66;S;10;89%

Dallas Love;Cloudy;74;ESE;9;93%

Dallas Redbird;Cloudy;74;SE;6;90%

Dallas/Ft Worth;Cloudy;73;SE;7;100%

Decatur;Cloudy;74;SE;5;83%

Del Rio;Clear;76;E;10;87%

Del Rio Laughlin AFB;Intermittent clouds;78;E;7;78%

Denton;Cloudy;73;SE;8;90%

Dryden;Mostly cloudy;72;N;5;81%

Dumas;Clear;67;SSE;9;88%

Edinburg;Mostly cloudy;78;ENE;7;92%

El Paso;Clear;75;N;3;39%

Ellington;Cloudy;73;E;7;94%

Falfurrias;Cloudy;78;SSE;5;93%

Fort Hood;Cloudy;74;E;8;88%

Fort Worth;Cloudy;75;ESE;10;86%

Fort Worth Alliance;Cloudy;75;SE;9;87%

Fort Worth Nas;Cloudy;76;SE;9;79%

Fort Worth Spinks;Cloudy;74;ESE;6;90%

Fredericksburg;Cloudy;71;Calm;0;91%

Gainesville;Cloudy;73;SSE;8;83%

Galveston;Mostly cloudy;79;SE;21;90%

Gatesville;Cloudy;73;E;5;100%

Georgetown;Cloudy;74;ENE;7;93%

Giddings;Rain;70;SE;3;96%

Gilmer;Clear;71;Calm;0;89%

Graham;Partly cloudy;73;ESE;7;89%

Granbury;Cloudy;76;ESE;8;81%

Grand Prairie;Cloudy;73;E;3;100%

Greenville;Cloudy;77;ESE;6;78%

Guadalupe Pass;Clear;71;NNE;6;58%

Hamilton;Cloudy;73;ESE;7;100%

Harlingen;Mostly cloudy;77;SSE;6;96%

Hearne;Cloudy;76;E;9;89%

Hebbronville;Thunderstorms;76;Calm;0;89%

Henderson;Partly cloudy;72;Calm;0;88%

Hereford;Clear;69;S;7;93%

Hillsboro;Cloudy;74;ESE;6;94%

Hondo;Cloudy;76;ENE;8;90%

Houston;Cloudy;75;Calm;0;88%

Houston (Hobby Airport);Cloudy;76;E;6;97%

Houston / Dunn Helistop;Cloudy;75;Calm;0;88%

Houston / Southwest Airport;Showers;74;E;6;92%

Houston Clover;Cloudy;76;E;5;97%

Houston Hooks;Partly cloudy;74;ENE;6;96%

Houston Hull;Rain;77;SE;10;87%

Houston Intercontinental;Cloudy;74;E;10;96%

Huntsville;Cloudy;73;E;5;93%

Ingleside;Showers;79;S;14;85%

Jacksonville;Cloudy;72;ESE;5;91%

Jasper;Showers;73;E;5;98%

Junction;Cloudy;75;E;10;81%

Kellyusa Airport;Mostly cloudy;75;ENE;9;88%

Kerrville;Cloudy;72;E;5;88%

Killeen;Cloudy;74;E;8;88%

Killeen/Ft Hood;Cloudy;74;E;9;93%

Kingsville Nas;Cloudy;79;SSE;13;90%

La Grange;Rain;76;Calm;0;98%

Lago Vista;Cloudy;74;ENE;7;96%

Lancaster;Cloudy;74;Calm;0;87%

Laredo;Thunderstorms;78;SSE;8;82%

Llano;Mostly cloudy;73;Calm;0;94%

Longview;Cloudy;73;ESE;6;86%

Lubbock;Clear;70;SE;8;86%

Lufkin;Cloudy;73;ESE;8;90%

Mcallen;Cloudy;80;ESE;7;96%

Mcgregor;Cloudy;73;E;7;100%

Mckinney;Cloudy;73;ESE;7;93%

Mesquite;Cloudy;72;ESE;5;95%

Midland;Clear;74;SE;3;76%

Midland Airpark;Clear;74;SE;3;76%

Midlothian;Cloudy;73;SE;3;100%

Mineola;Cloudy;73;ENE;5;87%

Mineral Wells;Cloudy;74;SE;9;84%

Mount Pleasant;Clear;71;ESE;6;90%

Nacogdoches;Showers;72;ESE;9;93%

New Braunfels;Cloudy;74;ENE;8;93%

Odessa;Clear;72;SE;6;87%

Orange;Showers;75;E;3;100%

Palacios;Showers;79;SE;13;97%

Palestine;Cloudy;74;E;7;86%

Pampa;Clear;70;S;6;85%

Pampa / Mesa Vista;Clear;70;Calm;0;82%

Paris;Clear;70;ESE;8;93%

Pecos;Clear;71;ENE;5;87%

Perryton;Clear;71;S;10;86%

Plainview;Clear;65;S;5;91%

Pleasanton;Cloudy;74;ENE;7;100%

Port Aransas;Rain;78;SSE;18;90%

Port Isabel;Mostly cloudy;80;SSE;14;80%

Port Lavaca;Rain;77;SE;6;94%

Randolph AFB;Cloudy;73;NE;8;94%

Robstown;Cloudy;78;SSE;8;95%

Rockport;Rain;78;S;12;86%

Rocksprings;Cloudy;71;ESE;3;89%

San Angelo;Clear;72;E;6;87%

San Antonio;Cloudy;75;ENE;7;87%

San Antonio Stinson;Cloudy;76;ENE;9;90%

San Marcos;Cloudy;74;E;5;96%

Seminole;Clear;69;Calm;0;91%

Sherman-Denison;Cloudy;72;SE;8;90%

Snyder;Clear;72;SE;6;88%

Sonora;Clear;73;Calm;0;83%

Stephenville;Cloudy;73;ESE;5;84%

Sulphur Springs;Cloudy;73;SE;6;87%

Sweetwater;Clear;71;Calm;0;88%

Temple;Cloudy;74;ENE;7;96%

Terrell;Cloudy;75;SE;9;84%

Tyler;Cloudy;73;SE;8;85%

Uvalde;Partly cloudy;74;Calm;0;88%

Vernon;Clear;74;SE;8;81%

Victoria;Rain;75;ESE;9;100%

Waco;Showers;75;E;8;87%

Weslaco;Mostly cloudy;77;SE;10;98%

Wharton;Cloudy;75;E;3;94%

Wichita Falls;Clear;73;ESE;13;87%

Wink;Clear;71;ENE;7;93%

Zapata;Mostly cloudy;77;Calm;1;89%

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