TX Current Conditions
Updated 7:04 am, Tuesday, June 19, 2018
TX Current Conditions as of 06:00 AM CDT Tuesday, June 19, 2018
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;70;SE;9;89%
Abilene Dyess;Intermittent clouds;74;ESE;8;74%
Alice;Rain;75;SSW;6;93%
Alpine;Clear;67;SW;5;82%
Amarillo;Clear;68;SSE;13;89%
Angleton;Cloudy;78;Calm;0;86%
Arlington;Cloudy;73;E;3;100%
Austin;Rain;75;Calm;0;90%
Austin Bergstrom;Rain;75;ESE;7;96%
Bay;Rain;76;E;5;96%
Beaumont;Rain;73;SE;8;93%
Beeville;Showers;75;Calm;0;98%
Borger;Clear;71;S;7;80%
Bowie;Cloudy;73;SE;6;85%
Breckenridge;Partly cloudy;74;ESE;6;82%
Brenham;Cloudy;75;E;3;96%
Bridgeport;Cloudy;74;SSE;9;83%
Brownsville;Mostly cloudy;78;SSE;9;92%
Brownwood;Cloudy;72;E;3;86%
Burnet;Cloudy;73;ENE;6;93%
Canadian;Clear;72;SW;3;85%
Castroville;Cloudy;74;NE;7;96%
Childress;Clear;71;SE;8;93%
Cleburne;Cloudy;73;ESE;9;100%
College Station;Rain;75;S;5;96%
Comanche;Cloudy;73;ESE;7;100%
Conroe;Cloudy;73;E;7;100%
Corpus Christi;Showers;77;SSE;6;100%
Corsicana;Cloudy;74;E;7;92%
Cotulla;Showers;77;NNE;6;93%
Dalhart;Clear;66;S;10;89%
Dallas Love;Cloudy;74;ESE;9;93%
Dallas Redbird;Cloudy;74;SE;6;90%
Dallas/Ft Worth;Cloudy;73;SE;7;100%
Decatur;Cloudy;74;SE;5;83%
Del Rio;Clear;76;E;10;87%
Del Rio Laughlin AFB;Intermittent clouds;78;E;7;78%
Denton;Cloudy;73;SE;8;90%
Dryden;Mostly cloudy;72;N;5;81%
Dumas;Clear;67;SSE;9;88%
Edinburg;Mostly cloudy;78;ENE;7;92%
El Paso;Clear;75;N;3;39%
Ellington;Cloudy;73;E;7;94%
Falfurrias;Cloudy;78;SSE;5;93%
Fort Hood;Cloudy;74;E;8;88%
Fort Worth;Cloudy;75;ESE;10;86%
Fort Worth Alliance;Cloudy;75;SE;9;87%
Fort Worth Nas;Cloudy;76;SE;9;79%
Fort Worth Spinks;Cloudy;74;ESE;6;90%
Fredericksburg;Cloudy;71;Calm;0;91%
Gainesville;Cloudy;73;SSE;8;83%
Galveston;Mostly cloudy;79;SE;21;90%
Gatesville;Cloudy;73;E;5;100%
Georgetown;Cloudy;74;ENE;7;93%
Giddings;Rain;70;SE;3;96%
Gilmer;Clear;71;Calm;0;89%
Graham;Partly cloudy;73;ESE;7;89%
Granbury;Cloudy;76;ESE;8;81%
Grand Prairie;Cloudy;73;E;3;100%
Greenville;Cloudy;77;ESE;6;78%
Guadalupe Pass;Clear;71;NNE;6;58%
Hamilton;Cloudy;73;ESE;7;100%
Harlingen;Mostly cloudy;77;SSE;6;96%
Hearne;Cloudy;76;E;9;89%
Hebbronville;Thunderstorms;76;Calm;0;89%
Henderson;Partly cloudy;72;Calm;0;88%
Hereford;Clear;69;S;7;93%
Hillsboro;Cloudy;74;ESE;6;94%
Hondo;Cloudy;76;ENE;8;90%
Houston;Cloudy;75;Calm;0;88%
Houston (Hobby Airport);Cloudy;76;E;6;97%
Houston / Dunn Helistop;Cloudy;75;Calm;0;88%
Houston / Southwest Airport;Showers;74;E;6;92%
Houston Clover;Cloudy;76;E;5;97%
Houston Hooks;Partly cloudy;74;ENE;6;96%
Houston Hull;Rain;77;SE;10;87%
Houston Intercontinental;Cloudy;74;E;10;96%
Huntsville;Cloudy;73;E;5;93%
Ingleside;Showers;79;S;14;85%
Jacksonville;Cloudy;72;ESE;5;91%
Jasper;Showers;73;E;5;98%
Junction;Cloudy;75;E;10;81%
Kellyusa Airport;Mostly cloudy;75;ENE;9;88%
Kerrville;Cloudy;72;E;5;88%
Killeen;Cloudy;74;E;8;88%
Killeen/Ft Hood;Cloudy;74;E;9;93%
Kingsville Nas;Cloudy;79;SSE;13;90%
La Grange;Rain;76;Calm;0;98%
Lago Vista;Cloudy;74;ENE;7;96%
Lancaster;Cloudy;74;Calm;0;87%
Laredo;Thunderstorms;78;SSE;8;82%
Llano;Mostly cloudy;73;Calm;0;94%
Longview;Cloudy;73;ESE;6;86%
Lubbock;Clear;70;SE;8;86%
Lufkin;Cloudy;73;ESE;8;90%
Mcallen;Cloudy;80;ESE;7;96%
Mcgregor;Cloudy;73;E;7;100%
Mckinney;Cloudy;73;ESE;7;93%
Mesquite;Cloudy;72;ESE;5;95%
Midland;Clear;74;SE;3;76%
Midland Airpark;Clear;74;SE;3;76%
Midlothian;Cloudy;73;SE;3;100%
Mineola;Cloudy;73;ENE;5;87%
Mineral Wells;Cloudy;74;SE;9;84%
Mount Pleasant;Clear;71;ESE;6;90%
Nacogdoches;Showers;72;ESE;9;93%
New Braunfels;Cloudy;74;ENE;8;93%
Odessa;Clear;72;SE;6;87%
Orange;Showers;75;E;3;100%
Palacios;Showers;79;SE;13;97%
Palestine;Cloudy;74;E;7;86%
Pampa;Clear;70;S;6;85%
Pampa / Mesa Vista;Clear;70;Calm;0;82%
Paris;Clear;70;ESE;8;93%
Pecos;Clear;71;ENE;5;87%
Perryton;Clear;71;S;10;86%
Plainview;Clear;65;S;5;91%
Pleasanton;Cloudy;74;ENE;7;100%
Port Aransas;Rain;78;SSE;18;90%
Port Isabel;Mostly cloudy;80;SSE;14;80%
Port Lavaca;Rain;77;SE;6;94%
Randolph AFB;Cloudy;73;NE;8;94%
Robstown;Cloudy;78;SSE;8;95%
Rockport;Rain;78;S;12;86%
Rocksprings;Cloudy;71;ESE;3;89%
San Angelo;Clear;72;E;6;87%
San Antonio;Cloudy;75;ENE;7;87%
San Antonio Stinson;Cloudy;76;ENE;9;90%
San Marcos;Cloudy;74;E;5;96%
Seminole;Clear;69;Calm;0;91%
Sherman-Denison;Cloudy;72;SE;8;90%
Snyder;Clear;72;SE;6;88%
Sonora;Clear;73;Calm;0;83%
Stephenville;Cloudy;73;ESE;5;84%
Sulphur Springs;Cloudy;73;SE;6;87%
Sweetwater;Clear;71;Calm;0;88%
Temple;Cloudy;74;ENE;7;96%
Terrell;Cloudy;75;SE;9;84%
Tyler;Cloudy;73;SE;8;85%
Uvalde;Partly cloudy;74;Calm;0;88%
Vernon;Clear;74;SE;8;81%
Victoria;Rain;75;ESE;9;100%
Waco;Showers;75;E;8;87%
Weslaco;Mostly cloudy;77;SE;10;98%
Wharton;Cloudy;75;E;3;94%
Wichita Falls;Clear;73;ESE;13;87%
Wink;Clear;71;ENE;7;93%
Zapata;Mostly cloudy;77;Calm;1;89%
_____
Copyright 2018 AccuWeather