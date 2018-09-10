NY Forecast
NY Forecast for Tuesday, September 11, 2018
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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index
Albany;Heavy rain;63;60;SE;5;74%;93%;1
Binghamton;Rain, heavy at times;62;60;SSE;14;94%;94%;1
Buffalo;Windy with rain;69;61;SW;20;81%;90%;2
Central Park;Breezy with rain;72;70;SSE;16;92%;88%;1
Dansville;Heavy rain, windy;67;60;SSW;20;87%;89%;1
Dunkirk;Windy with rain;70;61;SSW;20;80%;86%;1
East Hampton;A bit of rain;71;69;SE;21;84%;86%;2
Elmira;Heavy rain, breezy;65;61;SSW;14;93%;94%;1
Farmingdale;Rain, breezy, humid;73;69;SSE;20;91%;88%;2
Fort Drum;Heavy rain, cooler;59;57;SSE;14;96%;92%;1
Fulton;Heavy rain, windy;60;58;SE;19;85%;92%;1
Glens Falls;Rain, becoming heavy;59;57;NNE;6;91%;94%;1
Islip;Rain, breezy, humid;73;71;SSE;15;86%;88%;1
Ithaca;Rain, heavy at times;64;59;SSE;15;96%;94%;1
Jamestown;Windy with rain;65;58;SW;20;94%;86%;2
Massena;Rain;59;55;ENE;9;79%;94%;2
Montauk;A little rain;70;68;SE;15;86%;85%;2
Montgomery;Breezy with rain;63;61;ESE;14;95%;94%;1
Monticello;Rain, heavy at times;61;59;SE;19;96%;93%;1
New York;Breezy with rain;72;70;SSE;15;90%;88%;1
New York Jfk;Breezy with rain;75;70;SSE;20;94%;87%;1
New York Lga;Breezy with rain;75;73;SSE;15;80%;87%;1
Newburgh;Breezy with rain;68;65;SE;16;92%;90%;1
Niagara Falls;Rain;64;61;S;11;88%;92%;1
Ogdensburg;Cooler with rain;57;55;ENE;7;82%;92%;1
Penn (Yan);Heavy rain, breezy;61;60;S;15;92%;92%;1
Plattsburgh;Rain;60;56;SSE;11;77%;96%;2
Poughkeepsie;Breezy with rain;66;64;ESE;14;89%;89%;1
Rochester;Heavy morning rain;66;61;SSW;14;94%;92%;1
Rome;Rain, heavy at times;60;58;ESE;15;95%;96%;1
Saranac Lake;Periods of rain;56;52;SSE;10;87%;95%;1
Shirley;Humid with rain;73;71;SSE;11;86%;87%;2
Syracuse;Heavy rain, windy;61;60;ENE;18;93%;94%;1
Watertown;Rain, some heavy;61;58;SSE;10;85%;92%;1
Wellsville;Heavy rain, breezy;66;60;SW;15;86%;89%;1
Westhampton Beach;Breezy with rain;71;69;SSE;18;86%;86%;1
White Plains;Breezy with rain;69;67;SE;15;92%;90%;1
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