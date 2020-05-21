NY Current Conditions as of 02:00 AM EDT Thursday, May 21, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Albany;Clear;52;S;2;39%

Binghamton;Clear;49;SE;3;37%

Buffalo;Clear;56;ESE;3;32%

Central Park;Clear;49;E;2;63%

Dansville;Clear;53;S;6;50%

Dunkirk;Clear;57;SE;6;34%

East Hampton;Clear;35;Calm;0;91%

Elmira;Clear;43;SSW;4;71%

Farmingdale;Clear;45;NE;5;70%

Fort Drum;Clear;56;SE;10;52%

Fulton;Clear;55;N;3;39%

Glens Falls;Clear;51;S;9;57%

Islip;Clear;42;E;1;86%

Ithaca;Clear;51;ESE;3;47%

Jamestown;Clear;51;N;6;40%

Massena;Clear;51;SSW;3;73%

Montauk;Clear;43;Calm;0;82%

Montgomery;Clear;41;Calm;0;82%

Monticello;Clear;36;E;1;86%

New York;Clear;49;Calm;2;63%

New York Jfk;Clear;45;NNE;6;82%

New York Lga;Mostly clear;50;E;6;58%

Newburgh;Clear;50;Calm;0;57%

Niagara Falls;Clear;57;SSE;3;48%

Ogdensburg;Clear;52;Calm;0;81%

Penn (Yan);Clear;54;SSW;7;46%

Plattsburgh;Clear;46;Calm;0;85%

Poughkeepsie;Clear;47;SSE;3;60%

Rochester;Clear;58;SSW;6;38%

Rome;Clear;53;E;6;48%

Saranac Lake;Clear;40;Calm;0;73%

Shirley;Clear;40;Calm;0;82%

Syracuse;Clear;56;SSE;8;34%

Watertown;Clear;46;Calm;0;79%

Wellsville;Clear;48;SSE;6;40%

Westhampton Beach;Clear;34;Calm;0;85%

White Plains;Clear;43;Calm;0;73%

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