CT Current Conditions as of 03:00 AM EST Monday, November 9, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;46;W;1;82%

Chester;Clear;52;Calm;0;66%

Danbury;Clear;38;Calm;0;92%

Groton;Clear;42;Calm;0;95%

Hartford;Clear;43;Calm;0;88%

Meriden;Clear;39;Calm;0;93%

New Haven;Clear;42;Calm;0;91%

Oxford;Clear;49;N;3;70%

Willimantic;Clear;37;NE;3;88%

Windsor Locks;Clear;42;Calm;0;91%

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