https://www.newmilfordspectrum.com/weather/article/CT-Current-Conditions-15711867.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 03:00 AM EST Monday, November 9, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Clear;46;W;1;82%
Chester;Clear;52;Calm;0;66%
Danbury;Clear;38;Calm;0;92%
Groton;Clear;42;Calm;0;95%
Hartford;Clear;43;Calm;0;88%
Meriden;Clear;39;Calm;0;93%
New Haven;Clear;42;Calm;0;91%
Oxford;Clear;49;N;3;70%
Willimantic;Clear;37;NE;3;88%
Windsor Locks;Clear;42;Calm;0;91%
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