CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Monday, June 24, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;65;WNW;6;77%

Chester;Clear;68;NW;5;60%

Danbury;Clear;62;SE;3;74%

Groton;Clear;62;NNE;5;82%

Hartford;Clear;72;WNW;6;45%

Meriden;Clear;62;WNW;2;80%

New Haven;Clear;69;NNW;5;66%

Oxford;Clear;62;E;5;81%

Willimantic;Clear;63;Calm;0;75%

Windsor Locks;Clear;65;WNW;5;67%

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