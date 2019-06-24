https://www.newmilfordspectrum.com/weather/article/CT-Current-Conditions-14032297.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Monday, June 24, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Clear;65;WNW;6;77%
Chester;Clear;68;NW;5;60%
Danbury;Clear;62;SE;3;74%
Groton;Clear;62;NNE;5;82%
Hartford;Clear;72;WNW;6;45%
Meriden;Clear;62;WNW;2;80%
New Haven;Clear;69;NNW;5;66%
Oxford;Clear;62;E;5;81%
Willimantic;Clear;63;Calm;0;75%
Windsor Locks;Clear;65;WNW;5;67%
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Copyright 2019 AccuWeather
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