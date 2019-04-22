https://www.newmilfordspectrum.com/weather/article/CT-Current-Conditions-13784568.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 03:00 AM EDT Monday, April 22, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Clear;48;NNE;3;96%
Chester;Clear;48;Calm;0;100%
Danbury;Partly cloudy;49;Calm;0;86%
Groton;Clear;48;S;3;92%
Hartford;Clear;51;WNW;5;89%
Meriden;Clear;48;Calm;0;92%
New Haven;Clear;51;NW;3;85%
Oxford;Clear;48;Calm;0;89%
Willimantic;Mostly clear;48;Calm;0;92%
Windsor Locks;Mostly clear;50;WNW;6;92%
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Copyright 2019 AccuWeather
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