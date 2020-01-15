CA Forecast
CA Forecast for Thursday, January 16, 2020
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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index
Alturas;A snow shower;36;22;WSW;9;71%;84%;1
Arcata;Chilly with rain;47;40;SE;6;84%;87%;1
Auburn;Chilly with rain;45;38;SSE;8;87%;90%;0
Avalon;A little p.m. rain;57;51;SW;7;71%;88%;1
Bakersfield;Occasional rain;58;39;N;5;71%;85%;2
Beale AFB;Periods of rain;49;39;SSE;13;87%;88%;0
Big Bear City;Turning cloudy;46;24;WSW;9;85%;74%;2
Bishop;Occasional rain;53;21;NW;12;43%;91%;2
Blue Canyon;Heavy snow;33;23;SSW;12;81%;100%;1
Blythe;Periods of sun;71;42;SSW;6;42%;0%;3
Burbank;Afternoon rain;58;43;SSE;6;76%;90%;1
Camarillo;A little p.m. rain;61;40;W;6;68%;90%;1
Camp Pendleton;A little p.m. rain;60;47;S;7;69%;79%;1
Campo;Cooler;58;38;SW;11;55%;67%;3
Carlsbad;Turning cloudy, cool;64;45;SSE;7;71%;72%;1
Chico;Chilly with rain;47;41;SSE;11;86%;90%;1
China Lake;Mostly cloudy;58;33;SW;12;49%;76%;2
Chino;Afternoon rain;59;44;SSW;6;63%;90%;2
Concord;Periods of rain;53;40;SSW;10;79%;88%;1
Corona;A little p.m. rain;62;46;S;5;58%;84%;2
Crescent City;Chilly with rain;46;38;SSW;8;90%;97%;1
Daggett-Barstow;Turning cloudy;65;39;SW;8;37%;27%;3
Edwards AFB;A little p.m. rain;59;34;WSW;13;58%;81%;3
El Centro;Partly sunny;72;51;W;5;40%;2%;3
Eureka;Chilly with rain;48;40;SSE;6;82%;87%;1
Fairfield;Occasional rain;51;38;S;8;79%;88%;1
Fresno;Periods of rain;55;38;ESE;11;71%;86%;1
Fullerton;Afternoon rain;62;46;SSW;6;71%;88%;1
Hanford;Afternoon showers;57;35;NNW;7;75%;93%;1
Hawthorne;Afternoon rain;62;48;SW;6;65%;93%;1
Hayward;Cool with rain;50;41;S;8;76%;94%;1
Imperial;Partly sunny;72;51;W;5;40%;2%;3
Imperial Beach;Turning cloudy, cool;61;51;S;9;71%;60%;1
Lancaster;A little p.m. rain;58;36;WSW;12;64%;89%;3
Lemoore Nas;Breezy with rain;56;34;WSW;13;78%;85%;1
Lincoln;Periods of rain;48;41;SSE;11;87%;88%;1
Livermore;Chilly with rain;49;38;SSW;8;76%;88%;1
Lompoc;Cool with rain;56;39;NW;11;80%;87%;1
Long Beach;Afternoon rain;61;46;SSW;6;70%;89%;1
Los Alamitos;A little p.m. rain;61;47;SSW;7;78%;84%;1
Los Angeles;Afternoon rain;59;46;SSE;6;84%;90%;1
Los Angeles Downtown;Afternoon rain;59;46;SSE;6;84%;90%;1
Madera;Periods of rain;55;36;E;9;70%;87%;1
Mammoth;Cold with snow;34;23;SW;10;77%;95%;1
Marysville;Periods of rain;48;41;SSE;13;87%;89%;1
Mather AFB;Periods of rain;49;38;SSE;12;88%;89%;1
Merced;Periods of rain;52;35;S;12;77%;87%;1
Merced (airport);Periods of rain;52;35;S;12;77%;87%;1
Miramar Mcas;Turning cloudy;63;49;SSE;8;65%;66%;1
Modesto;Periods of rain;52;38;SSE;11;77%;87%;1
Moffett Nas;Cool with rain;53;39;SSE;9;74%;89%;1
Mojave;A little p.m. rain;58;35;W;16;57%;85%;2
Montague;Heavy snow, chilly;42;22;SSE;6;82%;94%;0
Monterey Rabr;Periods of rain;57;42;SW;12;75%;89%;1
Mount Shasta;Heavy snow, chilly;37;23;ESE;2;82%;93%;0
Napa County;Periods of rain;52;36;WSW;10;83%;88%;1
Needles;Partly sunny;69;44;S;7;33%;1%;3
North Island;Turning cloudy, cool;62;51;SSW;8;69%;66%;1
Oakland;Rain at times;51;43;WSW;10;73%;90%;1
Oceanside;Turning cloudy, cool;64;45;SSE;7;71%;72%;1
Ontario;Afternoon rain;59;44;SSW;6;63%;90%;2
Oroville;Periods of rain;47;43;SSE;11;85%;90%;1
Oxnard;Afternoon rain;59;42;W;7;68%;91%;1
Palm Springs;Turning cloudy;71;48;NNE;4;33%;57%;3
Palmdale;A little p.m. rain;60;32;SW;12;52%;88%;3
Paso Robles;Breezy with rain;52;34;SSW;13;84%;87%;1
Point Mugu;A little p.m. rain;60;41;WNW;8;73%;87%;1
Porterville;Afternoon showers;56;36;ESE;5;78%;91%;2
Ramona;Turning cloudy;60;44;SW;7;73%;66%;2
Redding;Chilly with rain;48;37;S;8;84%;89%;0
Riverside;A little p.m. rain;61;46;SSE;5;65%;84%;2
Riverside March;A touch of p.m. rain;58;41;S;6;70%;81%;2
Sacramento;Periods of rain;49;41;SSE;10;79%;90%;0
Sacramento International;Periods of rain;49;39;S;11;87%;90%;1
Salinas;Periods of rain;54;38;SSE;14;79%;89%;1
San Bernardino;A little p.m. rain;60;42;S;6;63%;88%;2
San Carlos;Cool with rain;52;42;SSW;8;70%;89%;1
San Diego;Turning cloudy, cool;62;54;S;7;68%;60%;1
San Diego Brown;Turning cloudy, cool;61;47;SSE;8;71%;66%;1
San Diego Montgomery;Turning cloudy, cool;61;48;S;7;69%;66%;1
San Francisco;Periods of rain;51;45;W;11;73%;90%;1
San Jose;Periods of rain;54;40;SE;10;76%;89%;1
San Luis Obispo;Cooler with rain;56;36;NNE;12;78%;89%;1
San Nicolas Island;A little p.m. rain;57;48;NW;11;77%;69%;1
Sandberg;A little p.m. rain;48;30;NW;17;62%;89%;2
Santa Ana;A little p.m. rain;62;47;S;7;77%;85%;1
Santa Barbara;Cool with rain;56;40;NNW;7;75%;91%;1
Santa Maria;Periods of rain;57;39;NNE;13;78%;87%;1
Santa Monica;Afternoon rain;59;46;SW;5;70%;90%;1
Santa Rosa;Cool with rain;51;37;WSW;6;81%;88%;1
Santa Ynez;Cooler with rain;55;33;NNW;8;86%;87%;1
Santee;Turning cloudy, cool;64;48;SSW;6;62%;66%;2
South Lake Tahoe;Heavy snow, colder;35;18;WSW;14;67%;97%;1
Stockton;Periods of rain;50;39;SSE;9;80%;88%;1
Thermal;Turning cloudy;71;44;ENE;5;42%;15%;3
Truckee-Tahoe;Heavy snow, colder;36;15;SW;14;70%;97%;1
Twentynine Palms;Turning cloudy;65;40;WSW;8;38%;15%;3
Ukiah;A little rain;47;34;S;3;86%;88%;1
Vacaville;Rain;51;34;SW;8;83%;94%;1
Van Nuys;Afternoon rain;58;43;SSE;6;83%;90%;1
Vandenberg AFB;Periods of rain;55;40;NW;15;80%;86%;1
Victorville;A bit of rain;54;34;SSW;13;71%;84%;2
Visalia;Afternoon showers;56;35;SE;8;82%;92%;1
Watsonville;Cool with rain;54;39;ESE;7;80%;90%;1
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