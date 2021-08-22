CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, August 22, 2021 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;52;Calm;0;39% Arcata;Partly cloudy;54;WNW;2;94% Auburn;Clear;61;E;5;77% Avalon;Mostly cloudy;60;SW;6;89% Bakersfield;Clear;73;NW;4;52% Beale AFB;Clear;63;ESE;3;75% Big Bear City;Clear;50;Calm;0;71% Bishop;Mostly cloudy;73;SW;5;28% Blue Canyon;Mostly cloudy;55;Calm;0;63% Blythe;Clear;85;S;4;31% Burbank;Clear;65;NW;2;75% Camarillo;Clear;67;SSE;3;72% Camp Pendleton;Cloudy;67;W;3;79% Campo;Clear;56;W;2;89% Carlsbad;Cloudy;70;Calm;0;67% Chico;Mostly cloudy;70;NE;5;56% China Lake;Partly cloudy;78;S;14;37% Chino;Mostly cloudy;64;W;3;83% Concord;Mostly cloudy;59;SW;7;82% Corona;Mostly clear;65;WNW;3;80% Crescent City;Mostly cloudy;53;S;13;85% Daggett-Barstow;Clear;80;WNW;13;33% Edwards AFB;Clear;68;WSW;8;46% El Centro;Partly cloudy;81;SE;10;50% Eureka;Mostly cloudy;51;E;3;92% Fairfield;Mostly clear;58;WSW;5;84% Fresno;Mostly cloudy;71;NNW;8;54% Fullerton;Mostly clear;68;Calm;0;78% Hanford;Clear;71;NW;14;54% Hawthorne;Clear;67;W;5;72% Hayward;Cloudy;58;W;3;85% Imperial;Partly cloudy;81;SE;10;50% Imperial Beach;Cloudy;69;W;3;73% Lancaster;Clear;67;WSW;17;58% Lemoore Nas;Clear;70;NW;13;50% Lincoln;Clear;63;SE;7;72% Livermore;Partly cloudy;55;W;4;94% Lompoc;Clear;60;WSW;3;89% Long Beach;Mostly clear;67;NW;6;78% Los Alamitos;Partly cloudy;67;NW;6;78% Los Angeles;Mostly clear;64;Calm;0;83% Los Angeles Downtown;Mostly clear;64;Calm;0;83% Madera;Clear;65;WNW;7;74% Mammoth;Clear;55;NW;2;45% Marysville;Clear;65;SSE;7;67% Mather AFB;Clear;57;SSE;3;82% Merced;Clear;64;W;9;72% Merced (airport);Clear;64;W;9;72% Miramar Mcas;Cloudy;68;WNW;6;65% Modesto;Clear;64;NNW;10;72% Moffett Nas;Cloudy;63;N;7;77% Mojave;Clear;72;W;18;49% Montague;Clear;64;NNW;6;37% Monterey Rabr;Mostly cloudy;62;WSW;5;77% Mount Shasta;Clear;54;Calm;0;58% Napa County;Cloudy;57;WSW;8;86% Needles;Mostly clear;92;S;5;16% North Island;Cloudy;71;W;6;60% Oakland;Cloudy;60;WSW;3;89% Oceanside;Cloudy;70;Calm;0;67% Ontario;Mostly cloudy;64;W;3;83% Oroville;Mostly clear;70;SSE;8;58% Oxnard;Clear;64;W;5;80% Palm Springs;Clear;82;WNW;6;45% Palmdale;Clear;69;WSW;6;48% Paso Robles;Clear;60;WNW;7;80% Point Mugu;Clear;62;Calm;0;80% Porterville;Clear;73;SSE;9;56% Ramona;Cloudy;63;W;6;80% Redding;Mostly cloudy;71;Calm;0;56% Riverside;Mostly clear;64;W;3;78% Riverside March;Clear;62;W;3;80% Sacramento;Mostly clear;62;SSE;9;74% Sacramento International;Clear;60;SSE;4;77% Salinas;Mostly cloudy;58;W;3;94% San Bernardino;Clear;66;W;6;65% San Carlos;Cloudy;59;Calm;0;87% San Diego;Cloudy;71;W;6;60% San Diego Brown;Cloudy;69;W;6;58% San Diego Montgomery;Cloudy;70;WNW;6;60% San Francisco;Cloudy;56;WSW;4;88% San Jose;Cloudy;62;N;6;77% San Luis Obispo;Partly cloudy;61;NW;7;83% San Nicolas Island;Partly cloudy;61;WNW;3;77% Sandberg;Clear;66;WNW;12;53% Santa Ana;Mostly cloudy;66;WNW;2;83% Santa Barbara;Clear;60;NNE;2;75% Santa Maria;Clear;59;Calm;0;86% Santa Monica;Clear;66;Calm;0;81% Santa Rosa;Cloudy;56;SSW;3;89% Santa Ynez;Partly cloudy;59;Calm;0;76% Santee;Cloudy;70;WNW;6;64% South Lake Tahoe;Mostly clear;48;Calm;0;60% Stockton;Clear;61;NW;4;81% Thermal;Clear;83;NNW;6;45% Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;46;Calm;0;61% Twentynine Palms;Mostly clear;78;WSW;5;44% Ukiah;Clear;63;SSE;7;67% Vacaville;Clear;64;SW;7;69% Van Nuys;Clear;63;WNW;2;80% Vandenberg AFB;Mostly clear;59;N;3;92% Victorville;Clear;66;SW;4;64% Visalia;Clear;71;NW;9;62% Watsonville;Cloudy;60;WSW;6;83% _____ Copyright 2021 AccuWeather