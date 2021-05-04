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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Monday, May 3, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Partly cloudy;56;NW;15;43%

Arcata;Mostly cloudy;52;NNW;3;92%

Auburn;Clear;61;Calm;0;44%

Avalon;Clear;62;WNW;7;45%

Bakersfield;Clear;72;Calm;0;24%

Beale AFB;Clear;66;SE;3;39%

Big Bear City;Clear;37;Calm;0;32%

Bishop;Clear;62;N;16;18%

Blue Canyon;Clear;58;NE;8;20%

Blythe;Clear;70;W;4;16%

Burbank;Mostly clear;64;E;12;64%

Camarillo;Mostly clear;60;SSW;6;80%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;61;S;2;90%

Campo;Clear;53;NE;3;80%

Carlsbad;Mostly cloudy;57;Calm;0;89%

Chico;Partly cloudy;77;N;5;20%

China Lake;Partly cloudy;71;S;8;23%

Chino;Clear;64;W;2;70%

Concord;Clear;74;WNW;8;34%

Corona;Clear;65;WSW;5;62%

Crescent City;Fog;49;NNW;13;96%

Daggett-Barstow;Clear;72;S;5;10%

Edwards AFB;Partly cloudy;68;S;5;22%

El Centro;Clear;72;WSW;7;32%

Eureka;Mostly cloudy;51;NNW;4;96%

Fairfield;Clear;67;WSW;9;43%

Fresno;Clear;77;W;3;22%

Fullerton;Partly cloudy;63;SSE;5;83%

Hanford;Clear;65;WNW;3;55%

Hawthorne;Partly cloudy;61;Calm;0;77%

Hayward;Clear;60;WSW;5;69%

Imperial;Clear;72;WSW;7;32%

Imperial Beach;Mostly clear;63;SW;3;90%

Lancaster;Mostly clear;67;W;10;21%

Lemoore Nas;Clear;66;W;8;30%

Lincoln;Mostly clear;64;WNW;6;42%

Livermore;Clear;71;WNW;3;36%

Lompoc;Clear;55;N;5;95%

Long Beach;Partly cloudy;62;SSW;7;77%

Los Alamitos;Partly cloudy;62;SSW;7;77%

Los Angeles;Mostly clear;62;Calm;0;72%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;62;Calm;0;72%

Madera;Mostly clear;71;N;2;34%

Mammoth;Mostly clear;50;NNW;6;57%

Marysville;Clear;75;NNW;13;25%

Mather AFB;Clear;68;Calm;0;32%

Merced;Partly cloudy;70;W;7;30%

Merced (airport);Partly cloudy;70;W;7;30%

Miramar Mcas;Clear;57;SW;6;86%

Modesto;Partly cloudy;74;NW;9;30%

Moffett Nas;Partly cloudy;62;N;2;78%

Mojave;Clear;68;WNW;20;22%

Montague;Partly cloudy;57;NNE;7;50%

Monterey Rabr;Clear;58;SW;5;61%

Mount Shasta;Clear;57;N;5;47%

Napa County;Clear;64;SSE;6;60%

Needles;Showers;78;WNW;7;9%

North Island;Mostly cloudy;64;N;5;74%

Oakland;Clear;59;WSW;2;81%

Oceanside;Mostly cloudy;57;Calm;0;89%

Ontario;Clear;64;W;2;70%

Oroville;Mostly clear;75;NNW;7;28%

Oxnard;Clear;56;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;83;NW;12;23%

Palmdale;Clear;68;W;14;22%

Paso Robles;Clear;70;WNW;13;30%

Point Mugu;Clear;55;SW;5;83%

Porterville;Clear;69;ESE;3;48%

Ramona;Clear;54;Calm;0;86%

Redding;Mostly clear;72;NNE;6;31%

Riverside;Clear;68;SW;5;46%

Riverside March;Clear;64;SSW;3;62%

Sacramento;Partly cloudy;76;WNW;7;23%

Sacramento International;Partly cloudy;74;WNW;8;28%

Salinas;Clear;59;NNW;12;61%

San Bernardino;Clear;69;Calm;0;38%

San Carlos;Mostly clear;63;NNW;5;51%

San Diego;Mostly cloudy;64;N;5;74%

San Diego Brown;Mostly clear;59;Calm;0;74%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;61;SSW;5;80%

San Francisco;Clear;60;W;2;59%

San Jose;Mostly cloudy;63;NNW;9;59%

San Luis Obispo;Clear;54;Calm;0;80%

San Nicolas Island;Clear;58;WNW;14;61%

Sandberg;Clear;62;NW;22;27%

Santa Ana;Clear;62;S;3;86%

Santa Barbara;Clear;58;SE;7;83%

Santa Maria;Clear;52;Calm;0;80%

Santa Monica;Cloudy;60;Calm;0;83%

Santa Rosa;Clear;70;NNW;12;37%

Santa Ynez;Clear;50;W;5;87%

Santee;Clear;61;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;43;Calm;0;53%

Stockton;Mostly clear;72;WNW;14;36%

Thermal;Clear;81;WNW;9;24%

Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;48%

Twentynine Palms;Partly cloudy;71;W;3;11%

Ukiah;Clear;66;Calm;0;41%

Vacaville;Clear;75;W;5;21%

Van Nuys;Mostly cloudy;59;E;7;81%

Vandenberg AFB;Mostly clear;49;SE;3;87%

Victorville;Clear;65;W;4;29%

Visalia;Clear;72;NNW;5;37%

Watsonville;Clear;54;SE;7;77%

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Copyright 2021 AccuWeather