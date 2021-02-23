CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Monday, February 22, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Cloudy;34;N;5;86% Arcata;Cloudy;48;N;6;97% Auburn;Clear;48;Calm;0;76% Avalon;Clear;63;WNW;7;18% Bakersfield;Clear;57;ESE;3;40% Beale AFB;Mostly cloudy;47;Calm;0;78% Big Bear City;Clear;25;Calm;0;63% Bishop;Clear;40;Calm;0;45% Blue Canyon;Partly cloudy;49;N;6;37% Blythe;Clear;53;W;4;25% Burbank;Clear;62;Calm;0;22% Camarillo;Clear;54;E;3;46% Camp Pendleton;Clear;59;ENE;4;38% Campo;Clear;50;NE;4;25% Carlsbad;Clear;47;Calm;0;65% Chico;Cloudy;54;E;3;66% China Lake;Partly cloudy;49;SW;10;27% Chino;Clear;57;NNE;3;33% Concord;Clear;52;SSE;3;58% Corona;Clear;66;SE;7;18% Crescent City;Cloudy;49;N;13;100% Daggett-Barstow;Mostly clear;48;W;6;26% Edwards AFB;Mostly cloudy;45;NNW;5;32% El Centro;Clear;51;WSW;8;33% Eureka;Cloudy;49;N;6;97% Fairfield;Clear;48;SW;6;72% Fresno;Clear;55;Calm;0;58% Fullerton;Partly cloudy;60;Calm;0;31% Hanford;Clear;47;Calm;0;76% Hawthorne;Mostly clear;59;Calm;3;51% Hayward;Clear;54;ENE;6;58% Imperial;Clear;51;WSW;8;33% Imperial Beach;Mostly clear;57;Calm;0;54% Lancaster;Mostly clear;42;Calm;0;37% Lemoore Nas;Clear;49;W;6;58% Lincoln;Mostly clear;41;E;5;93% Livermore;Clear;49;ENE;3;63% Lompoc;Clear;46;ENE;6;76% Long Beach;Partly cloudy;61;W;5;45% Los Alamitos;Partly cloudy;61;W;5;45% Los Angeles;Mostly clear;61;Calm;0;42% Los Angeles Downtown;Mostly clear;61;Calm;0;42% Madera;Clear;50;NNE;1;100% Mammoth;Cloudy;40;N;4;78% Marysville;Mostly cloudy;49;Calm;0;73% Mather AFB;Partly cloudy;48;NE;5;81% Merced;Clear;51;Calm;0;63% Merced (airport);Clear;51;Calm;0;63% Miramar Mcas;Mostly clear;50;ESE;6;44% Modesto;Clear;50;Calm;0;68% Moffett Nas;Clear;54;Calm;0;62% Mojave;Mostly clear;45;NNW;12;33% Montague;Partly cloudy;48;NNE;7;70% Monterey Rabr;Clear;52;ESE;7;68% Mount Shasta;Cloudy;50;NNW;8;53% Napa County;Clear;44;Calm;0;82% Needles;Clear;56;SW;10;18% North Island;Clear;61;SSE;3;69% Oakland;Mostly clear;51;NNW;2;88% Oceanside;Clear;47;Calm;0;65% Ontario;Clear;57;NNE;3;33% Oroville;Mostly cloudy;50;ENE;3;71% Oxnard;Clear;52;Calm;0;80% Palm Springs;Clear;66;W;6;14% Palmdale;Mostly clear;44;W;6;38% Paso Robles;Clear;50;E;5;56% Point Mugu;Clear;52;N;10;61% Porterville;Clear;46;SE;3;76% Ramona;Clear;63;Calm;0;51% Redding;Mostly cloudy;59;NNW;6;41% Riverside;Clear;62;ESE;3;19% Riverside March;Clear;54;N;3;26% Sacramento;Mostly clear;50;Calm;0;65% Sacramento International;Clear;50;E;3;76% Salinas;Clear;54;NNW;3;77% San Bernardino;Clear;52;Calm;0;36% San Carlos;Clear;54;Calm;0;57% San Diego;Clear;61;SSE;3;69% San Diego Brown;Mostly clear;49;ESE;5;47% San Diego Montgomery;Mostly clear;53;ESE;5;58% San Francisco;Clear;54;NNW;2;59% San Jose;Clear;56;Calm;0;61% San Luis Obispo;Clear;51;ESE;3;63% San Nicolas Island;Clear;55;WNW;12;33% Sandberg;Clear;52;NE;10;23% Santa Ana;Mostly clear;53;ENE;2;52% Santa Barbara;Clear;52;WNW;3;63% Santa Maria;Clear;50;SE;3;60% Santa Monica;Clear;58;E;5;53% Santa Rosa;Clear;48;Calm;0;79% Santa Ynez;Clear;45;NE;6;65% Santee;Mostly clear;50;Calm;0;46% South Lake Tahoe;Clear;27;SSW;3;81% Stockton;Clear;50;WSW;3;71% Thermal;Mostly clear;49;NNE;6;35% Truckee-Tahoe;Clear;23;Calm;0;92% Twentynine Palms;Partly cloudy;47;WNW;3;30% Ukiah;Cloudy;49;WSW;3;79% Vacaville;Clear;47;Calm;0;73% Van Nuys;Clear;62;Calm;0;27% Vandenberg AFB;Clear;49;SE;9;67% Victorville;Clear;42;WNW;3;43% Visalia;Clear;51;Calm;0;65% Watsonville;Clear;51;NNW;5;65% _____ Copyright 2021 AccuWeather