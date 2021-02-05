CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Thursday, February 4, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;23;Calm;0;84% Arcata;Clear;41;ESE;2;97% Auburn;Clear;43;Calm;0;75% Avalon;Clear;53;WNW;8;50% Bakersfield;Clear;45;NNE;5;70% Beale AFB;Clear;49;Calm;0;54% Big Bear City;Clear;27;Calm;0;58% Bishop;Clear;44;WNW;15;37% Blue Canyon;Clear;44;E;8;41% Blythe;Clear;53;WNW;2;27% Burbank;Clear;54;Calm;0;69% Camarillo;Clear;50;NE;3;71% Camp Pendleton;Clear;53;NNE;2;82% Campo;Clear;43;NE;5;47% Carlsbad;Clear;46;Calm;0;92% Chico;Clear;45;E;3;65% China Lake;Partly cloudy;42;WNW;3;39% Chino;Clear;49;NNW;3;84% Concord;Clear;47;SSE;3;63% Corona;Clear;50;W;3;92% Crescent City;Clear;45;N;5;92% Daggett-Barstow;Mostly clear;44;W;5;30% Edwards AFB;Partly cloudy;42;NNW;8;45% El Centro;Mostly clear;54;Calm;0;38% Eureka;Clear;40;ESE;5;89% Fairfield;Clear;45;Calm;0;52% Fresno;Clear;47;ENE;6;73% Fullerton;Mostly clear;54;E;3;89% Hanford;Clear;40;Calm;0;92% Hawthorne;Clear;54;E;5;77% Hayward;Clear;47;NE;6;60% Imperial;Mostly clear;54;Calm;0;38% Imperial Beach;Mostly clear;55;Calm;0;80% Lancaster;Mostly clear;35;WNW;5;64% Lemoore Nas;Clear;42;NW;8;72% Lincoln;Clear;36;NE;5;93% Livermore;Clear;45;E;6;62% Lompoc;Clear;44;E;6;92% Long Beach;Partly cloudy;54;Calm;0;80% Los Alamitos;Partly cloudy;54;Calm;0;80% Los Angeles;Mostly clear;55;Calm;0;71% Los Angeles Downtown;Mostly clear;55;Calm;0;71% Madera;Clear;43;NE;1;100% Mammoth;Clear;33;SSE;3;59% Marysville;Clear;48;E;6;58% Mather AFB;Clear;41;Calm;0;86% Merced;Clear;42;Calm;0;78% Merced (airport);Clear;42;Calm;0;78% Miramar Mcas;Clear;49;NE;6;89% Modesto;Clear;43;Calm;0;76% Moffett Nas;Clear;46;Calm;0;61% Mojave;Mostly clear;41;NNW;7;45% Montague;Clear;31;ENE;3;78% Monterey Rabr;Clear;49;ESE;8;63% Mount Shasta;Clear;37;N;3;56% Napa County;Clear;45;SE;5;70% Needles;Clear;55;WNW;7;21% North Island;Mostly clear;55;NNW;3;79% Oakland;Clear;44;NNE;2;80% Oceanside;Clear;46;Calm;0;92% Ontario;Clear;49;NNW;3;84% Oroville;Clear;51;NNW;5;50% Oxnard;Clear;49;Calm;0;77% Palm Springs;Clear;60;NW;6;29% Palmdale;Mostly clear;39;SSW;3;59% Paso Robles;Clear;46;Calm;0;65% Point Mugu;Clear;49;N;7;77% Porterville;Clear;41;Calm;0;92% Ramona;Mostly cloudy;40;Calm;0;100% Redding;Clear;51;WNW;6;42% Riverside;Clear;51;WSW;6;82% Riverside March;Clear;47;Calm;0;84% Sacramento;Clear;44;Calm;0;67% Sacramento International;Clear;47;NW;10;63% Salinas;Clear;47;Calm;0;79% San Bernardino;Clear;51;Calm;0;51% San Carlos;Clear;46;Calm;0;61% San Diego;Mostly clear;55;NNW;3;79% San Diego Brown;Mostly clear;50;ENE;3;79% San Diego Montgomery;Clear;52;N;5;82% San Francisco;Clear;49;NW;2;58% San Jose;Mostly clear;49;Calm;0;56% San Luis Obispo;Clear;55;W;3;46% San Nicolas Island;Clear;50;WNW;14;82% Sandberg;Clear;46;NE;17;31% Santa Ana;Mostly clear;49;ENE;2;93% Santa Barbara;Clear;46;NW;3;76% Santa Maria;Clear;45;SE;6;82% Santa Monica;Clear;51;NE;3;85% Santa Rosa;Clear;39;S;3;95% Santa Ynez;Clear;41;Calm;0;93% Santee;Mostly clear;48;WNW;6;93% South Lake Tahoe;Clear;22;S;5;77% Stockton;Clear;46;Calm;0;70% Thermal;Clear;47;ENE;3;38% Truckee-Tahoe;Clear;21;Calm;0;79% Twentynine Palms;Clear;53;NNW;6;23% Ukiah;Clear;44;W;5;85% Vacaville;Clear;47;NNW;5;47% Van Nuys;Clear;50;NE;3;80% Vandenberg AFB;Clear;42;ESE;6;95% Victorville;Mostly clear;37;NW;4;59% Visalia;Clear;42;ENE;3;95% Watsonville;Clear;45;N;5;68% _____ Copyright 2021 AccuWeather