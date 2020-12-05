CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Friday, December 4, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;20;Calm;0;81%

Arcata;Clear;43;ESE;2;96%

Auburn;Clear;50;E;6;57%

Avalon;Clear;60;NW;12;10%

Bakersfield;Clear;45;E;3;36%

Beale AFB;Clear;40;ENE;5;79%

Big Bear City;Clear;19;Calm;0;29%

Bishop;Mostly clear;30;WNW;8;29%

Blue Canyon;Clear;48;Calm;0;32%

Blythe;Clear;42;SE;3;19%

Burbank;Mostly clear;53;WNW;3;19%

Camarillo;Mostly clear;45;Calm;0;49%

Camp Pendleton;Clear;53;ENE;2;34%

Campo;Clear;44;ENE;4;16%

Carlsbad;Clear;36;E;3;81%

Chico;Clear;50;ENE;7;43%

China Lake;Clear;34;Calm;0;25%

Chino;Mostly clear;50;NNE;2;26%

Concord;Clear;46;SE;3;57%

Corona;Mostly clear;57;Calm;0;54%

Crescent City;Clear;44;ESE;3;92%

Daggett-Barstow;Clear;34;W;5;16%

Edwards AFB;Mostly clear;29;WSW;3;21%

El Centro;Clear;46;Calm;0;32%

Eureka;Clear;41;Calm;0;93%

Fairfield;Mostly clear;38;ENE;6;73%

Fresno;Partly cloudy;47;Calm;0;51%

Fullerton;Mostly cloudy;49;Calm;0;37%

Hanford;Clear;38;SSE;3;85%

Hawthorne;Mostly cloudy;52;Calm;5;68%

Hayward;Clear;50;E;3;47%

Imperial;Clear;46;Calm;0;32%

Imperial Beach;Mostly clear;46;SW;2;38%

Lancaster;Clear;30;WNW;7;27%

Lemoore Nas;Cloudy;40;SW;3;52%

Lincoln;Clear;39;E;3;86%

Livermore;Clear;44;Calm;0;53%

Lompoc;Clear;42;E;7;70%

Long Beach;Mostly cloudy;52;NW;3;58%

Los Alamitos;Mostly cloudy;52;NW;3;58%

Los Angeles;Partly cloudy;52;Calm;0;66%

Los Angeles Downtown;Partly cloudy;52;Calm;0;66%

Madera;Cloudy;45;E;2;53%

Mammoth;Clear;34;ESE;3;49%

Marysville;Clear;42;Calm;0;76%

Mather AFB;Mostly clear;41;NE;5;75%

Merced;Mostly cloudy;41;Calm;0;73%

Merced (airport);Mostly cloudy;41;Calm;0;73%

Miramar Mcas;Partly cloudy;48;ENE;7;35%

Modesto;Clear;41;Calm;0;75%

Moffett Nas;Clear;42;NNE;2;83%

Mojave;Mostly clear;37;NW;12;20%

Montague;Clear;26;Calm;0;74%

Monterey Rabr;Clear;49;ESE;6;44%

Mount Shasta;Clear;29;Calm;0;81%

Napa County;Clear;40;Calm;0;73%

Needles;Clear;50;WNW;9;12%

North Island;Mostly clear;52;Calm;0;71%

Oakland;Clear;49;E;2;77%

Oceanside;Clear;36;E;3;81%

Ontario;Mostly clear;50;NNE;2;26%

Oroville;Clear;47;Calm;0;65%

Oxnard;Mostly clear;48;Calm;0;43%

Palm Springs;Clear;51;NNW;7;21%

Palmdale;Clear;31;S;8;33%

Paso Robles;Cloudy;46;SE;7;41%

Point Mugu;Mostly clear;45;NNW;7;60%

Porterville;Clear;43;E;7;57%

Ramona;Clear;34;E;5;58%

Redding;Clear;44;Calm;0;59%

Riverside;Mostly clear;48;E;5;26%

Riverside March;Clear;41;NE;2;25%

Sacramento;Clear;42;Calm;0;72%

Sacramento International;Clear;43;Calm;0;76%

Salinas;Clear;45;SSE;5;70%

San Bernardino;Clear;43;Calm;0;25%

San Carlos;Clear;48;Calm;0;66%

San Diego;Mostly clear;52;Calm;0;71%

San Diego Brown;Partly cloudy;50;E;3;34%

San Diego Montgomery;Partly cloudy;50;ESE;3;44%

San Francisco;Clear;52;ENE;2;50%

San Jose;Clear;49;Calm;0;60%

San Luis Obispo;Cloudy;45;ESE;5;53%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;50;WNW;13;44%

Sandberg;Clear;49;NE;10;9%

Santa Ana;Mostly cloudy;49;NNE;2;38%

Santa Barbara;Clear;43;Calm;0;60%

Santa Maria;Mostly cloudy;45;SE;5;60%

Santa Monica;Partly cloudy;50;ENE;3;71%

Santa Rosa;Clear;40;Calm;0;82%

Santa Ynez;Clear;41;NE;5;45%

Santee;Clear;45;Calm;0;45%

South Lake Tahoe;Clear;26;Calm;0;81%

Stockton;Mostly clear;46;SSE;5;51%

Thermal;Clear;37;NNW;3;56%

Truckee-Tahoe;Clear;21;Calm;0;92%

Twentynine Palms;Clear;43;WNW;3;13%

Ukiah;Clear;43;Calm;0;73%

Vacaville;Clear;40;Calm;0;73%

Van Nuys;Mostly clear;55;Calm;0;19%

Vandenberg AFB;Clear;48;E;4;66%

Victorville;Clear;37;N;3;31%

Visalia;Clear;44;E;2;64%

Watsonville;Clear;48;NNW;3;58%

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