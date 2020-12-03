CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Wednesday, December 2, 2020
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;24;Calm;0;68%
Arcata;Cloudy;46;ENE;2;97%
Auburn;Clear;50;E;6;57%
Avalon;Mostly clear;62;E;16;18%
Bakersfield;Clear;54;SE;6;39%
Beale AFB;Clear;40;N;3;79%
Big Bear City;Clear;30;E;9;29%
Bishop;Clear;46;SE;7;23%
Blue Canyon;Clear;52;SE;3;18%
Blythe;Clear;53;NNE;7;21%
Burbank;Clear;59;ESE;6;19%
Camarillo;Mostly clear;71;ENE;23;9%
Camp Pendleton;Clear;67;ENE;8;10%
Campo;Clear;52;ENE;18;17%
Carlsbad;Clear;57;E;3;67%
Chico;Mostly clear;50;ENE;5;43%
China Lake;Clear;42;N;6;24%
Chino;Mostly clear;56;NE;6;30%
Concord;Clear;47;ESE;3;63%
Corona;Clear;63;E;13;14%
Crescent City;Cloudy;46;Calm;0;92%
Daggett-Barstow;Clear;43;E;5;23%
Edwards AFB;Clear;45;NNE;8;21%
El Centro;Clear;59;N;9;16%
Eureka;Cloudy;41;Calm;0;96%
Fairfield;Clear;42;Calm;0;72%
Fresno;Mostly clear;48;Calm;0;60%
Fullerton;Mostly clear;69;ENE;20;9%
Hanford;Clear;39;Calm;0;92%
Hawthorne;Partly cloudy;56;Calm;6;64%
Hayward;Mostly clear;50;ENE;7;56%
Imperial;Clear;59;N;9;16%
Imperial Beach;Mostly clear;64;ESE;10;20%
Lancaster;Clear;38;NNE;9;28%
Lemoore Nas;Mostly clear;38;Calm;0;54%
Lincoln;Mostly clear;37;Calm;0;86%
Livermore;Clear;45;Calm;0;57%
Lompoc;Showers;48;Calm;0;100%
Long Beach;Mostly clear;66;E;9;12%
Los Alamitos;Mostly clear;66;E;9;12%
Los Angeles;Mostly clear;56;Calm;0;57%
Los Angeles Downtown;Mostly clear;56;Calm;0;57%
Madera;Clear;43;ENE;8;73%
Mammoth;Clear;38;SE;5;40%
Marysville;Clear;41;Calm;0;79%
Mather AFB;Mostly clear;41;Calm;0;80%
Merced;Clear;43;S;3;73%
Merced (airport);Clear;43;S;3;73%
Miramar Mcas;Clear;66;ENE;13;13%
Modesto;Clear;39;SE;3;85%
Moffett Nas;Mostly clear;44;NNE;2;81%
Mojave;Partly cloudy;46;ENE;8;33%
Montague;Clear;27;Calm;0;71%
Monterey Rabr;Clear;45;E;6;85%
Mount Shasta;Clear;33;NE;3;77%
Napa County;Mostly clear;40;SSE;5;79%
Needles;Clear;52;N;17;21%
North Island;Mostly clear;57;Calm;0;36%
Oakland;Fog;42;NNW;2;88%
Oceanside;Clear;57;E;3;67%
Ontario;Mostly clear;56;NE;6;30%
Oroville;Clear;45;Calm;0;70%
Oxnard;Mostly clear;68;ENE;24;11%
Palm Springs;Clear;62;NW;8;12%
Palmdale;Mostly clear;44;NE;12;22%
Paso Robles;Clear;43;SSW;3;55%
Point Mugu;Partly cloudy;69;NE;18;12%
Porterville;Clear;42;E;3;72%
Ramona;Clear;59;ENE;20;14%
Redding;Mostly clear;44;Calm;0;59%
Riverside;Clear;61;ESE;3;12%
Riverside March;Clear;58;NNE;7;12%
Sacramento;Clear;41;Calm;0;82%
Sacramento International;Clear;47;SE;5;65%
Salinas;Clear;45;E;3;85%
San Bernardino;Clear;48;ENE;5;28%
San Carlos;Mostly clear;46;SW;3;70%
San Diego;Mostly clear;57;Calm;0;36%
San Diego Brown;Clear;63;SE;9;13%
San Diego Montgomery;Clear;65;ENE;9;18%
San Francisco;Fog;49;NW;2;73%
San Jose;Mostly clear;48;E;6;67%
San Luis Obispo;Fog;44;SE;3;92%
San Nicolas Island;Clear;56;NNW;9;57%
Sandberg;Clear;44;NE;22;22%
Santa Ana;Mostly clear;66;ENE;6;14%
Santa Barbara;Clear;45;N;3;76%
Santa Maria;Partly cloudy;44;SE;5;92%
Santa Monica;Mostly clear;61;SW;3;22%
Santa Rosa;Partly cloudy;42;Calm;0;88%
Santa Ynez;Mostly clear;41;Calm;0;75%
Santee;Clear;59;NE;6;18%
South Lake Tahoe;Clear;25;Calm;0;81%
Stockton;Clear;45;E;5;62%
Thermal;Clear;54;NNW;6;19%
Truckee-Tahoe;Clear;19;Calm;0;92%
Twentynine Palms;Clear;49;NW;4;21%
Ukiah;Clear;43;Calm;0;76%
Vacaville;Partly cloudy;41;Calm;0;70%
Van Nuys;Clear;61;N;18;16%
Vandenberg AFB;Showers;44;NE;2;99%
Victorville;Clear;46;NE;5;22%
Visalia;Clear;42;E;3;72%
Watsonville;Clear;45;NNW;3;81%
_____
Copyright 2020 AccuWeather