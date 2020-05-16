CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Saturday, May 16, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;43;Calm;0;79%

Arcata;Mostly cloudy;52;SE;2;85%

Auburn;Clear;56;Calm;0;83%

Avalon;Clear;60;E;6;69%

Bakersfield;Clear;64;ESE;5;53%

Beale AFB;Mostly cloudy;59;SSE;6;78%

Big Bear City;Clear;36;Calm;0;80%

Bishop;Clear;49;WNW;6;52%

Blue Canyon;Mostly cloudy;52;NE;3;63%

Blythe;Clear;73;SE;3;34%

Burbank;Clear;63;E;5;64%

Camarillo;Clear;59;Calm;0;74%

Camp Pendleton;Clear;61;NE;2;83%

Campo;Clear;49;ENE;7;89%

Carlsbad;Clear;57;Calm;0;100%

Chico;Mostly clear;63;N;3;63%

China Lake;Clear;63;SSW;8;51%

Chino;Clear;59;N;2;80%

Concord;Clear;59;S;12;61%

Corona;Clear;56;Calm;0;93%

Crescent City;Cloudy;54;SE;6;74%

Daggett-Barstow;Clear;63;WNW;14;47%

Edwards AFB;Clear;59;SSW;7;57%

El Centro;Clear;71;SSW;4;51%

Eureka;Mostly cloudy;52;SSE;2;83%

Fairfield;Partly cloudy;58;SW;18;58%

Fresno;Clear;63;NW;6;57%

Fullerton;Clear;63;NE;1;75%

Hanford;Clear;61;NNW;3;66%

Hawthorne;Clear;63;Calm;0;69%

Hayward;Clear;58;WNW;3;66%

Imperial;Clear;71;SSW;4;51%

Imperial Beach;Clear;55;ENE;2;89%

Lancaster;Clear;58;NW;5;59%

Lemoore Nas;Clear;56;NW;3;59%

Lincoln;Clear;57;Calm;0;67%

Livermore;Clear;56;Calm;0;74%

Lompoc;Clear;48;Calm;0;86%

Long Beach;Mostly clear;63;Calm;0;83%

Los Alamitos;Clear;63;Calm;0;83%

Los Angeles;Clear;65;Calm;0;62%

Los Angeles Downtown;Clear;65;Calm;0;62%

Madera;Clear;53;W;5;82%

Mammoth;Cloudy;51;S;6;72%

Marysville;Clear;61;SSE;3;72%

Mather AFB;Clear;55;Calm;0;71%

Merced;Clear;58;WSW;5;71%

Merced (airport);Clear;58;WSW;5;71%

Miramar Mcas;Clear;58;ESE;3;90%

Modesto;Clear;60;Calm;0;57%

Moffett Nas;Clear;54;WSW;2;70%

Mojave;Clear;61;NW;14;54%

Montague;Mostly clear;52;N;5;63%

Monterey Rabr;Clear;55;Calm;0;66%

Mount Shasta;Mostly cloudy;48;Calm;0;86%

Napa County;Clear;54;SW;8;77%

Needles;Clear;74;Calm;0;21%

North Island;Mostly cloudy;67;S;3;72%

Oakland;Clear;55;SW;3;80%

Oceanside;Clear;57;Calm;0;100%

Ontario;Clear;59;N;2;80%

Oroville;Mostly clear;65;Calm;0;65%

Oxnard;Clear;57;Calm;0;86%

Palm Springs;Showers;74;Calm;0;49%

Palmdale;Clear;54;S;5;58%

Paso Robles;Clear;53;Calm;0;63%

Point Mugu;Clear;54;Calm;0;89%

Porterville;Clear;57;Calm;0;74%

Ramona;Clear;51;Calm;0;92%

Redding;Mostly clear;60;NNE;5;72%

Riverside;Clear;62;Calm;0;69%

Riverside March;Clear;54;Calm;0;86%

Sacramento;Mostly clear;58;S;3;69%

Sacramento International;Partly cloudy;59;S;8;66%

Salinas;Clear;52;NW;3;80%

San Bernardino;Clear;60;Calm;0;68%

San Carlos;Clear;57;W;7;67%

San Diego;Mostly cloudy;67;S;3;72%

San Diego Brown;Clear;59;Calm;0;86%

San Diego Montgomery;Mostly clear;61;Calm;0;80%

San Francisco;Mostly clear;55;WSW;4;80%

San Jose;Clear;59;Calm;0;61%

San Luis Obispo;Clear;63;NNW;21;47%

San Nicolas Island;Clear;54;WNW;12;86%

Sandberg;Showers;52;NNW;25;68%

Santa Ana;Clear;60;E;1;84%

Santa Barbara;Partly cloudy;57;ENE;3;83%

Santa Maria;Clear;50;NNW;3;89%

Santa Monica;Clear;59;ENE;3;80%

Santa Rosa;Clear;54;Calm;0;80%

Santa Ynez;Clear;48;Calm;0;87%

Santee;Clear;59;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Cloudy;38;Calm;0;89%

Stockton;Clear;60;NW;3;61%

Thermal;Clear;76;NNW;9;46%

Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;34;Calm;0;93%

Twentynine Palms;Clear;66;W;5;44%

Ukiah;Clear;56;Calm;0;50%

Vacaville;Clear;60;WSW;3;61%

Van Nuys;Clear;62;Calm;0;74%

Vandenberg AFB;Clear;52;N;14;91%

Victorville;Clear;53;WNW;3;71%

Visalia;Clear;61;Calm;0;64%

Watsonville;Clear;53;Calm;0;85%

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