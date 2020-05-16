CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Saturday, May 16, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;43;Calm;0;79%
Arcata;Mostly cloudy;52;SE;2;85%
Auburn;Clear;56;Calm;0;83%
Avalon;Clear;60;E;6;69%
Bakersfield;Clear;64;ESE;5;53%
Beale AFB;Mostly cloudy;59;SSE;6;78%
Big Bear City;Clear;36;Calm;0;80%
Bishop;Clear;49;WNW;6;52%
Blue Canyon;Mostly cloudy;52;NE;3;63%
Blythe;Clear;73;SE;3;34%
Burbank;Clear;63;E;5;64%
Camarillo;Clear;59;Calm;0;74%
Camp Pendleton;Clear;61;NE;2;83%
Campo;Clear;49;ENE;7;89%
Carlsbad;Clear;57;Calm;0;100%
Chico;Mostly clear;63;N;3;63%
China Lake;Clear;63;SSW;8;51%
Chino;Clear;59;N;2;80%
Concord;Clear;59;S;12;61%
Corona;Clear;56;Calm;0;93%
Crescent City;Cloudy;54;SE;6;74%
Daggett-Barstow;Clear;63;WNW;14;47%
Edwards AFB;Clear;59;SSW;7;57%
El Centro;Clear;71;SSW;4;51%
Eureka;Mostly cloudy;52;SSE;2;83%
Fairfield;Partly cloudy;58;SW;18;58%
Fresno;Clear;63;NW;6;57%
Fullerton;Clear;63;NE;1;75%
Hanford;Clear;61;NNW;3;66%
Hawthorne;Clear;63;Calm;0;69%
Hayward;Clear;58;WNW;3;66%
Imperial;Clear;71;SSW;4;51%
Imperial Beach;Clear;55;ENE;2;89%
Lancaster;Clear;58;NW;5;59%
Lemoore Nas;Clear;56;NW;3;59%
Lincoln;Clear;57;Calm;0;67%
Livermore;Clear;56;Calm;0;74%
Lompoc;Clear;48;Calm;0;86%
Long Beach;Mostly clear;63;Calm;0;83%
Los Alamitos;Clear;63;Calm;0;83%
Los Angeles;Clear;65;Calm;0;62%
Los Angeles Downtown;Clear;65;Calm;0;62%
Madera;Clear;53;W;5;82%
Mammoth;Cloudy;51;S;6;72%
Marysville;Clear;61;SSE;3;72%
Mather AFB;Clear;55;Calm;0;71%
Merced;Clear;58;WSW;5;71%
Merced (airport);Clear;58;WSW;5;71%
Miramar Mcas;Clear;58;ESE;3;90%
Modesto;Clear;60;Calm;0;57%
Moffett Nas;Clear;54;WSW;2;70%
Mojave;Clear;61;NW;14;54%
Montague;Mostly clear;52;N;5;63%
Monterey Rabr;Clear;55;Calm;0;66%
Mount Shasta;Mostly cloudy;48;Calm;0;86%
Napa County;Clear;54;SW;8;77%
Needles;Clear;74;Calm;0;21%
North Island;Mostly cloudy;67;S;3;72%
Oakland;Clear;55;SW;3;80%
Oceanside;Clear;57;Calm;0;100%
Ontario;Clear;59;N;2;80%
Oroville;Mostly clear;65;Calm;0;65%
Oxnard;Clear;57;Calm;0;86%
Palm Springs;Showers;74;Calm;0;49%
Palmdale;Clear;54;S;5;58%
Paso Robles;Clear;53;Calm;0;63%
Point Mugu;Clear;54;Calm;0;89%
Porterville;Clear;57;Calm;0;74%
Ramona;Clear;51;Calm;0;92%
Redding;Mostly clear;60;NNE;5;72%
Riverside;Clear;62;Calm;0;69%
Riverside March;Clear;54;Calm;0;86%
Sacramento;Mostly clear;58;S;3;69%
Sacramento International;Partly cloudy;59;S;8;66%
Salinas;Clear;52;NW;3;80%
San Bernardino;Clear;60;Calm;0;68%
San Carlos;Clear;57;W;7;67%
San Diego;Mostly cloudy;67;S;3;72%
San Diego Brown;Clear;59;Calm;0;86%
San Diego Montgomery;Mostly clear;61;Calm;0;80%
San Francisco;Mostly clear;55;WSW;4;80%
San Jose;Clear;59;Calm;0;61%
San Luis Obispo;Clear;63;NNW;21;47%
San Nicolas Island;Clear;54;WNW;12;86%
Sandberg;Showers;52;NNW;25;68%
Santa Ana;Clear;60;E;1;84%
Santa Barbara;Partly cloudy;57;ENE;3;83%
Santa Maria;Clear;50;NNW;3;89%
Santa Monica;Clear;59;ENE;3;80%
Santa Rosa;Clear;54;Calm;0;80%
Santa Ynez;Clear;48;Calm;0;87%
Santee;Clear;59;Calm;0;82%
South Lake Tahoe;Cloudy;38;Calm;0;89%
Stockton;Clear;60;NW;3;61%
Thermal;Clear;76;NNW;9;46%
Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;34;Calm;0;93%
Twentynine Palms;Clear;66;W;5;44%
Ukiah;Clear;56;Calm;0;50%
Vacaville;Clear;60;WSW;3;61%
Van Nuys;Clear;62;Calm;0;74%
Vandenberg AFB;Clear;52;N;14;91%
Victorville;Clear;53;WNW;3;71%
Visalia;Clear;61;Calm;0;64%
Watsonville;Clear;53;Calm;0;85%
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