CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, April 6, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;34;Calm;0;72%
Arcata;Partly cloudy;43;ESE;3;82%
Auburn;Showers;40;ESE;12;94%
Avalon;Cloudy;51;S;9;82%
Bakersfield;Rain;56;WNW;9;74%
Beale AFB;Cloudy;46;SE;10;79%
Big Bear City;Mostly cloudy;32;SSW;6;74%
Bishop;Mostly cloudy;48;SE;26;58%
Blue Canyon;Flurries;27;Calm;0;92%
Blythe;Clear;64;SSW;6;45%
Burbank;Rain;53;SE;13;89%
Camarillo;Rain;58;S;9;80%
Camp Pendleton;Rain;55;SSE;5;96%
Campo;Clear;48;WSW;8;82%
Carlsbad;Rain;57;SSE;3;89%
Chico;Mostly cloudy;46;S;7;87%
China Lake;Cloudy;53;SW;21;56%
Chino;Rain;53;S;3;82%
Concord;Clear;50;Calm;0;71%
Corona;Rain;53;Calm;0;82%
Crescent City;Cloudy;46;E;5;88%
Daggett-Barstow;Mostly clear;57;WSW;21;47%
Edwards AFB;Cloudy;50;WSW;16;71%
El Centro;Clear;62;NW;9;49%
Eureka;Partly cloudy;45;SSE;9;74%
Fairfield;Mostly clear;46;SW;8;77%
Fresno;Rain;53;SE;18;89%
Fullerton;Rain;56;SE;3;86%
Hanford;Rain;53;SE;10;92%
Hawthorne;Rain;58;SSE;8;74%
Hayward;Partly cloudy;50;Calm;0;71%
Imperial;Clear;62;NW;9;49%
Imperial Beach;Mostly cloudy;56;Calm;4;84%
Lancaster;Cloudy;50;SSW;12;76%
Lemoore Nas;Showers;53;SSE;12;85%
Lincoln;Cloudy;45;ESE;12;81%
Livermore;Mostly cloudy;48;Calm;0;86%
Lompoc;Cloudy;52;WNW;9;93%
Long Beach;Rain;56;SE;7;86%
Los Alamitos;Rain;56;SE;7;86%
Los Angeles;Rain;58;N;3;77%
Los Angeles Downtown;Rain;58;N;3;77%
Madera;Rain;48;NW;12;92%
Mammoth;Cloudy;33;SSE;5;87%
Marysville;Mostly cloudy;46;SE;9;79%
Mather AFB;Cloudy;45;ESE;4;95%
Merced;Rain;48;W;3;86%
Merced (airport);Rain;48;W;3;86%
Miramar Mcas;Cloudy;57;S;6;80%
Modesto;Rain;47;NE;7;89%
Moffett Nas;Partly cloudy;46;WNW;1;94%
Mojave;Cloudy;45;SW;13;100%
Montague;Cloudy;37;Calm;0;85%
Monterey Rabr;Cloudy;51;Calm;0;79%
Mount Shasta;Cloudy;33;Calm;0;91%
Napa County;Clear;46;W;6;82%
Needles;Clear;69;S;12;31%
North Island;Rain;62;S;12;72%
Oakland;Mostly clear;45;NW;2;86%
Oceanside;Rain;57;SSE;3;89%
Ontario;Rain;53;S;3;82%
Oroville;Showers;45;ENE;3;71%
Oxnard;Rain;56;SSE;10;83%
Palm Springs;Partly cloudy;62;NW;17;51%
Palmdale;Cloudy;50;SSE;15;63%
Paso Robles;Showers;46;N;6;92%
Point Mugu;Rain;56;SSE;17;83%
Porterville;Rain;54;WNW;6;93%
Ramona;Mostly cloudy;50;S;5;89%
Redding;Cloudy;45;WNW;5;82%
Riverside;Cloudy;53;Calm;0;76%
Riverside March;Cloudy;51;SSE;10;80%
Sacramento;Cloudy;47;E;8;83%
Sacramento International;Cloudy;47;SE;10;83%
Salinas;Mostly cloudy;48;S;5;86%
San Bernardino;Cloudy;56;SE;8;63%
San Carlos;Mostly clear;46;Calm;0;87%
San Diego;Cloudy;62;S;12;72%
San Diego Brown;Cloudy;54;SSE;8;87%
San Diego Montgomery;Cloudy;56;SSE;5;83%
San Francisco;Mostly clear;46;NW;2;62%
San Jose;Mostly cloudy;50;Calm;0;86%
San Luis Obispo;Showers;50;Calm;0;89%
San Nicolas Island;Cloudy;55;S;15;77%
Sandberg;Rain;41;S;25;95%
Santa Ana;Rain;55;SSE;4;92%
Santa Barbara;Showers;54;SSE;13;92%
Santa Maria;Showers;50;WNW;6;92%
Santa Monica;Rain;54;S;6;92%
Santa Rosa;Clear;44;Calm;0;85%
Santa Ynez;Showers;50;WSW;14;100%
Santee;Cloudy;55;SSE;7;76%
South Lake Tahoe;Flurries;30;Calm;0;92%
Stockton;Showers;50;E;8;89%
Thermal;Partly cloudy;65;N;17;43%
Truckee-Tahoe;Flurries;30;Calm;0;92%
Twentynine Palms;Mostly clear;55;WSW;9;54%
Ukiah;Mostly cloudy;44;W;3;76%
Vacaville;Cloudy;49;SW;3;68%
Van Nuys;Rain;54;S;9;93%
Vandenberg AFB;Showers;50;WSW;8;99%
Victorville;Cloudy;47;S;12;79%
Visalia;Rain;53;SE;10;100%
Watsonville;Cloudy;48;Calm;0;92%
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