CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, April 2, 2020

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;27;NW;6;71%

Arcata;Clear;40;NNE;3;90%

Auburn;Clear;42;Calm;0;54%

Avalon;Fog;53;ENE;6;89%

Bakersfield;Mostly cloudy;59;NNW;10;45%

Beale AFB;Clear;43;NE;3;63%

Big Bear City;Clear;41;W;10;70%

Bishop;Clear;50;N;14;27%

Blue Canyon;Clear;33;NE;3;36%

Blythe;Clear;71;S;8;22%

Burbank;Partly cloudy;57;SSE;6;80%

Camarillo;Clear;57;SE;6;74%

Camp Pendleton;Cloudy;62;SSE;4;70%

Campo;Clear;45;Calm;0;89%

Carlsbad;Cloudy;61;S;7;80%

Chico;Clear;49;N;5;48%

China Lake;Clear;63;NNW;15;27%

Chino;Mostly clear;55;WSW;3;89%

Concord;Clear;52;WSW;6;61%

Corona;Mostly clear;55;WSW;6;92%

Crescent City;Clear;43;ENE;3;79%

Daggett-Barstow;Clear;62;W;28;36%

Edwards AFB;Clear;55;W;10;59%

El Centro;Clear;65;W;8;41%

Eureka;Clear;42;E;3;79%

Fairfield;Clear;41;Calm;0;73%

Fresno;Clear;55;NW;8;46%

Fullerton;Cloudy;60;S;3;82%

Hanford;Clear;54;NNW;8;56%

Hawthorne;Mostly cloudy;60;SE;6;77%

Hayward;Clear;52;Calm;0;61%

Imperial;Clear;65;W;8;41%

Imperial Beach;Mostly cloudy;60;SE;8;69%

Lancaster;Clear;54;W;16;69%

Lemoore Nas;Clear;50;NW;13;63%

Lincoln;Clear;37;NNE;3;80%

Livermore;Clear;46;Calm;0;79%

Lompoc;Clear;50;WNW;12;76%

Long Beach;Cloudy;59;SE;6;77%

Los Alamitos;Cloudy;59;SE;6;77%

Los Angeles;Mostly cloudy;63;E;3;72%

Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;63;E;3;72%

Madera;Clear;49;WNW;9;63%

Mammoth;Clear;27;NNW;5;80%

Marysville;Clear;50;NNW;8;37%

Mather AFB;Clear;50;Calm;0;34%

Merced;Clear;47;NNW;7;68%

Merced (airport);Clear;47;NNW;7;68%

Miramar Mcas;Cloudy;60;S;7;74%

Modesto;Clear;50;NW;10;60%

Moffett Nas;Clear;45;WNW;2;77%

Mojave;Partly cloudy;54;WSW;13;57%

Montague;Mostly cloudy;30;NE;6;78%

Monterey Rabr;Clear;54;WNW;6;66%

Mount Shasta;Mostly clear;33;N;6;63%

Napa County;Clear;46;Calm;0;82%

Needles;Clear;73;SW;16;26%

North Island;Mostly cloudy;63;S;8;80%

Oakland;Clear;48;NW;3;80%

Oceanside;Cloudy;61;S;7;80%

Ontario;Mostly clear;55;WSW;3;89%

Oroville;Clear;49;NNW;7;44%

Oxnard;Clear;54;E;5;86%

Palm Springs;Clear;71;NW;15;40%

Palmdale;Clear;55;W;16;68%

Paso Robles;Clear;48;NW;16;65%

Point Mugu;Clear;55;WSW;10;79%

Porterville;Mostly clear;54;N;6;58%

Ramona;Cloudy;52;S;5;96%

Redding;Clear;51;N;7;34%

Riverside;Clear;56;WNW;3;80%

Riverside March;Mostly cloudy;52;SE;9;92%

Sacramento;Clear;46;Calm;0;57%

Sacramento International;Clear;44;NW;7;57%

Salinas;Clear;50;SW;8;74%

San Bernardino;Clear;59;SW;5;68%

San Carlos;Clear;50;WNW;3;71%

San Diego;Cloudy;63;S;8;80%

San Diego Brown;Mostly cloudy;57;SSE;8;76%

San Diego Montgomery;Cloudy;59;SSE;8;74%

San Francisco;Clear;47;NW;3;70%

San Jose;Clear;50;NW;3;63%

San Luis Obispo;Clear;50;Calm;0;76%

San Nicolas Island;Clear;52;NW;30;74%

Sandberg;Clear;47;NNW;20;76%

Santa Ana;Mostly cloudy;58;S;4;83%

Santa Barbara;Clear;55;NE;10;66%

Santa Maria;Mostly cloudy;48;WNW;9;82%

Santa Monica;Clear;57;Calm;0;89%

Santa Rosa;Clear;48;N;9;62%

Santa Ynez;Clear;45;Calm;0;87%

Santee;Cloudy;59;S;7;76%

South Lake Tahoe;Clear;29;Calm;0;72%

Stockton;Clear;52;W;12;66%

Thermal;Clear;72;NW;15;37%

Truckee-Tahoe;Clear;23;S;3;85%

Twentynine Palms;Clear;58;W;7;54%

Ukiah;Clear;45;NNE;3;68%

Vacaville;Clear;43;NW;5;76%

Van Nuys;Clear;56;SE;8;91%

Vandenberg AFB;Clear;49;N;21;76%

Victorville;Clear;55;WSW;4;72%

Visalia;Clear;54;NW;9;58%

Watsonville;Clear;48;Calm;0;76%

_____

Copyright 2020 AccuWeather