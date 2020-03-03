CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Tuesday, March 3, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;29;Calm;0;81%

Arcata;Mostly clear;43;N;5;92%

Auburn;Clear;52;Calm;0;44%

Avalon;Clear;55;NW;8;50%

Bakersfield;Clear;51;E;7;44%

Beale AFB;Clear;57;NNE;13;44%

Big Bear City;Clear;32;NNE;7;40%

Bishop;Clear;37;NW;14;34%

Blue Canyon;Clear;44;NE;9;45%

Blythe;Clear;52;NNW;6;76%

Burbank;Clear;62;NNW;7;14%

Camarillo;Clear;51;ESE;5;56%

Camp Pendleton;Clear;53;NE;5;63%

Campo;Clear;38;NNE;3;85%

Carlsbad;Clear;46;Calm;0;82%

Chico;Clear;57;ENE;3;38%

China Lake;Clear;57;N;16;14%

Chino;Clear;59;NW;12;26%

Concord;Clear;52;S;3;54%

Corona;Clear;61;NNE;6;18%

Crescent City;Clear;48;N;13;89%

Daggett-Barstow;Clear;52;Calm;0;19%

Edwards AFB;Clear;46;NE;5;22%

El Centro;Partly cloudy;59;N;4;40%

Eureka;Mostly clear;45;N;7;89%

Fairfield;Clear;64;N;17;33%

Fresno;Clear;51;ESE;3;56%

Fullerton;Clear;59;NNW;4;39%

Hanford;Clear;44;S;5;78%

Hawthorne;Clear;62;Calm;0;21%

Hayward;Clear;56;Calm;0;59%

Imperial;Partly cloudy;59;N;4;40%

Imperial Beach;Mostly clear;55;ESE;3;63%

Lancaster;Clear;39;SSE;3;50%

Lemoore Nas;Clear;43;S;6;43%

Lincoln;Clear;50;N;8;53%

Livermore;Clear;57;SSW;5;41%

Lompoc;Clear;40;NE;3;70%

Long Beach;Clear;62;Calm;0;24%

Los Alamitos;Clear;62;Calm;0;24%

Los Angeles;Clear;66;N;7;15%

Los Angeles Downtown;Clear;66;N;7;15%

Madera;Clear;46;ESE;7;62%

Mammoth;Clear;40;NNW;7;77%

Marysville;Clear;55;N;8;50%

Mather AFB;Clear;55;Calm;0;43%

Merced;Clear;45;ESE;7;68%

Merced (airport);Clear;45;ESE;7;68%

Miramar Mcas;Clear;48;ENE;6;82%

Modesto;Clear;49;ESE;3;54%

Moffett Nas;Clear;56;N;7;49%

Mojave;Mostly clear;52;NNE;18;14%

Montague;Clear;35;ESE;3;75%

Monterey Rabr;Clear;50;Calm;0;49%

Mount Shasta;Clear;42;NE;8;64%

Napa County;Clear;57;ESE;5;50%

Needles;Showers;60;NNW;21;24%

North Island;Mostly clear;58;Calm;0;69%

Oakland;Clear;58;NNW;8;53%

Oceanside;Clear;46;Calm;0;82%

Ontario;Clear;59;NW;12;26%

Oroville;Clear;54;Calm;0;52%

Oxnard;Clear;50;NE;8;60%

Palm Springs;Clear;68;N;21;15%

Palmdale;Clear;40;W;9;44%

Paso Robles;Clear;39;E;7;56%

Point Mugu;Clear;48;ENE;8;67%

Porterville;Clear;45;E;7;76%

Ramona;Clear;37;Calm;0;100%

Redding;Clear;64;N;14;35%

Riverside;Clear;61;N;7;17%

Riverside March;Clear;60;N;17;19%

Sacramento;Clear;56;NW;7;52%

Sacramento International;Clear;57;NNW;10;48%

Salinas;Clear;46;Calm;0;65%

San Bernardino;Clear;63;NNE;10;13%

San Carlos;Clear;59;Calm;0;41%

San Diego;Mostly clear;58;Calm;0;69%

San Diego Brown;Clear;48;E;3;82%

San Diego Montgomery;Clear;52;NE;4;76%

San Francisco;Clear;57;NW;10;48%

San Jose;Clear;60;Calm;0;40%

San Luis Obispo;Clear;44;Calm;0;59%

San Nicolas Island;Clear;54;NNW;18;66%

Sandberg;Clear;40;NNW;15;42%

Santa Ana;Clear;59;NW;6;25%

Santa Barbara;Clear;47;WNW;5;49%

Santa Maria;Clear;46;WNW;7;51%

Santa Monica;Clear;64;N;10;15%

Santa Rosa;Clear;55;N;7;56%

Santa Ynez;Clear;39;ENE;6;69%

Santee;Clear;45;Calm;3;93%

South Lake Tahoe;Clear;28;N;3;68%

Stockton;Clear;52;E;7;50%

Thermal;Clear;70;NNW;23;16%

Truckee-Tahoe;Clear;25;Calm;0;86%

Twentynine Palms;Clear;55;WNW;16;31%

Ukiah;Clear;49;Calm;0;68%

Vacaville;Clear;67;N;18;30%

Van Nuys;Clear;61;NNW;10;22%

Vandenberg AFB;Clear;45;N;7;56%

Victorville;Clear;49;NNW;12;22%

Visalia;Clear;48;E;8;67%

Watsonville;Clear;48;N;3;67%

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