CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Tuesday, March 3, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;29;Calm;0;81%
Arcata;Mostly clear;43;N;5;92%
Auburn;Clear;52;Calm;0;44%
Avalon;Clear;55;NW;8;50%
Bakersfield;Clear;51;E;7;44%
Beale AFB;Clear;57;NNE;13;44%
Big Bear City;Clear;32;NNE;7;40%
Bishop;Clear;37;NW;14;34%
Blue Canyon;Clear;44;NE;9;45%
Blythe;Clear;52;NNW;6;76%
Burbank;Clear;62;NNW;7;14%
Camarillo;Clear;51;ESE;5;56%
Camp Pendleton;Clear;53;NE;5;63%
Campo;Clear;38;NNE;3;85%
Carlsbad;Clear;46;Calm;0;82%
Chico;Clear;57;ENE;3;38%
China Lake;Clear;57;N;16;14%
Chino;Clear;59;NW;12;26%
Concord;Clear;52;S;3;54%
Corona;Clear;61;NNE;6;18%
Crescent City;Clear;48;N;13;89%
Daggett-Barstow;Clear;52;Calm;0;19%
Edwards AFB;Clear;46;NE;5;22%
El Centro;Partly cloudy;59;N;4;40%
Eureka;Mostly clear;45;N;7;89%
Fairfield;Clear;64;N;17;33%
Fresno;Clear;51;ESE;3;56%
Fullerton;Clear;59;NNW;4;39%
Hanford;Clear;44;S;5;78%
Hawthorne;Clear;62;Calm;0;21%
Hayward;Clear;56;Calm;0;59%
Imperial;Partly cloudy;59;N;4;40%
Imperial Beach;Mostly clear;55;ESE;3;63%
Lancaster;Clear;39;SSE;3;50%
Lemoore Nas;Clear;43;S;6;43%
Lincoln;Clear;50;N;8;53%
Livermore;Clear;57;SSW;5;41%
Lompoc;Clear;40;NE;3;70%
Long Beach;Clear;62;Calm;0;24%
Los Alamitos;Clear;62;Calm;0;24%
Los Angeles;Clear;66;N;7;15%
Los Angeles Downtown;Clear;66;N;7;15%
Madera;Clear;46;ESE;7;62%
Mammoth;Clear;40;NNW;7;77%
Marysville;Clear;55;N;8;50%
Mather AFB;Clear;55;Calm;0;43%
Merced;Clear;45;ESE;7;68%
Merced (airport);Clear;45;ESE;7;68%
Miramar Mcas;Clear;48;ENE;6;82%
Modesto;Clear;49;ESE;3;54%
Moffett Nas;Clear;56;N;7;49%
Mojave;Mostly clear;52;NNE;18;14%
Montague;Clear;35;ESE;3;75%
Monterey Rabr;Clear;50;Calm;0;49%
Mount Shasta;Clear;42;NE;8;64%
Napa County;Clear;57;ESE;5;50%
Needles;Showers;60;NNW;21;24%
North Island;Mostly clear;58;Calm;0;69%
Oakland;Clear;58;NNW;8;53%
Oceanside;Clear;46;Calm;0;82%
Ontario;Clear;59;NW;12;26%
Oroville;Clear;54;Calm;0;52%
Oxnard;Clear;50;NE;8;60%
Palm Springs;Clear;68;N;21;15%
Palmdale;Clear;40;W;9;44%
Paso Robles;Clear;39;E;7;56%
Point Mugu;Clear;48;ENE;8;67%
Porterville;Clear;45;E;7;76%
Ramona;Clear;37;Calm;0;100%
Redding;Clear;64;N;14;35%
Riverside;Clear;61;N;7;17%
Riverside March;Clear;60;N;17;19%
Sacramento;Clear;56;NW;7;52%
Sacramento International;Clear;57;NNW;10;48%
Salinas;Clear;46;Calm;0;65%
San Bernardino;Clear;63;NNE;10;13%
San Carlos;Clear;59;Calm;0;41%
San Diego;Mostly clear;58;Calm;0;69%
San Diego Brown;Clear;48;E;3;82%
San Diego Montgomery;Clear;52;NE;4;76%
San Francisco;Clear;57;NW;10;48%
San Jose;Clear;60;Calm;0;40%
San Luis Obispo;Clear;44;Calm;0;59%
San Nicolas Island;Clear;54;NNW;18;66%
Sandberg;Clear;40;NNW;15;42%
Santa Ana;Clear;59;NW;6;25%
Santa Barbara;Clear;47;WNW;5;49%
Santa Maria;Clear;46;WNW;7;51%
Santa Monica;Clear;64;N;10;15%
Santa Rosa;Clear;55;N;7;56%
Santa Ynez;Clear;39;ENE;6;69%
Santee;Clear;45;Calm;3;93%
South Lake Tahoe;Clear;28;N;3;68%
Stockton;Clear;52;E;7;50%
Thermal;Clear;70;NNW;23;16%
Truckee-Tahoe;Clear;25;Calm;0;86%
Twentynine Palms;Clear;55;WNW;16;31%
Ukiah;Clear;49;Calm;0;68%
Vacaville;Clear;67;N;18;30%
Van Nuys;Clear;61;NNW;10;22%
Vandenberg AFB;Clear;45;N;7;56%
Victorville;Clear;49;NNW;12;22%
Visalia;Clear;48;E;8;67%
Watsonville;Clear;48;N;3;67%
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