CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Wednesday, February 19, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;20;W;3;77%
Arcata;Mostly clear;39;E;3;91%
Auburn;Clear;43;Calm;0;62%
Avalon;Fog;50;ENE;7;92%
Bakersfield;Clear;54;E;6;52%
Beale AFB;Mostly cloudy;41;Calm;0;78%
Big Bear City;Clear;37;W;10;60%
Bishop;Clear;31;WNW;8;36%
Blue Canyon;Clear;39;Calm;0;44%
Blythe;Mostly clear;56;N;5;31%
Burbank;Mostly cloudy;56;SE;5;86%
Camarillo;Cloudy;55;Calm;0;79%
Camp Pendleton;Cloudy;55;SSW;4;86%
Campo;Clear;41;NE;6;67%
Carlsbad;Cloudy;59;Calm;0;80%
Chico;Mostly cloudy;41;Calm;0;70%
China Lake;Clear;48;S;9;34%
Chino;Mostly cloudy;53;SSE;5;86%
Concord;Clear;49;S;7;54%
Corona;Mostly cloudy;50;Calm;0;100%
Crescent City;Clear;43;SE;7;88%
Daggett-Barstow;Clear;43;WNW;6;35%
Edwards AFB;Clear;42;Calm;0;41%
El Centro;Clear;56;W;2;46%
Eureka;Mostly clear;39;E;3;90%
Fairfield;Partly cloudy;47;S;7;64%
Fresno;Clear;52;Calm;0;52%
Fullerton;Cloudy;57;NNW;4;92%
Hanford;Clear;47;Calm;0;58%
Hawthorne;Cloudy;60;Calm;0;74%
Hayward;Clear;48;Calm;0;58%
Imperial;Clear;56;W;2;46%
Imperial Beach;Cloudy;59;SSW;3;77%
Lancaster;Clear;42;WNW;6;64%
Lemoore Nas;Clear;40;WSW;7;50%
Lincoln;Clear;36;E;6;86%
Livermore;Clear;43;ENE;3;57%
Lompoc;Cloudy;52;Calm;0;87%
Long Beach;Cloudy;59;Calm;0;80%
Los Alamitos;Cloudy;59;Calm;0;80%
Los Angeles;Cloudy;61;Calm;0;72%
Los Angeles Downtown;Cloudy;61;Calm;0;72%
Madera;Clear;44;SW;3;70%
Mammoth;Clear;28;ENE;5;54%
Marysville;Mostly clear;44;Calm;0;70%
Mather AFB;Clear;41;Calm;0;80%
Merced;Clear;43;W;5;65%
Merced (airport);Clear;43;W;5;65%
Miramar Mcas;Cloudy;57;Calm;0;83%
Modesto;Clear;49;Calm;0;49%
Moffett Nas;Clear;47;SSW;5;65%
Mojave;Mostly cloudy;50;WNW;5;46%
Montague;Clear;33;NE;5;47%
Monterey Rabr;Cloudy;52;SSW;6;80%
Mount Shasta;Clear;26;Calm;0;63%
Napa County;Clear;45;Calm;0;73%
Needles;Clear;55;NW;8;24%
North Island;Cloudy;61;N;3;80%
Oakland;Clear;49;WNW;7;86%
Oceanside;Cloudy;59;Calm;0;80%
Ontario;Mostly cloudy;53;SSE;5;86%
Oroville;Clear;47;ENE;5;63%
Oxnard;Cloudy;56;SSW;5;93%
Palm Springs;Clear;62;NNW;9;26%
Palmdale;Clear;48;W;5;53%
Paso Robles;Clear;47;Calm;0;53%
Point Mugu;Partly cloudy;52;WSW;3;96%
Porterville;Clear;46;Calm;0;82%
Ramona;Fog;48;Calm;0;100%
Redding;Mostly clear;43;NNW;3;48%
Riverside;Mostly clear;54;WNW;3;82%
Riverside March;Clear;44;Calm;0;95%
Sacramento;Clear;45;Calm;0;73%
Sacramento International;Clear;45;NNE;5;73%
Salinas;Clear;49;N;8;79%
San Bernardino;Mostly clear;53;Calm;0;72%
San Carlos;Mostly clear;48;Calm;0;53%
San Diego;Cloudy;61;N;3;80%
San Diego Brown;Cloudy;56;Calm;0;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;57;Calm;0;80%
San Francisco;Mostly clear;50;NW;7;79%
San Jose;Clear;50;SSW;5;65%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;51;NNW;8;89%
San Nicolas Island;Clear;52;NW;14;89%
Sandberg;Clear;49;NW;8;42%
Santa Ana;Cloudy;55;NNW;2;98%
Santa Barbara;Mostly cloudy;52;ENE;7;96%
Santa Maria;Mostly cloudy;52;Calm;0;81%
Santa Monica;Cloudy;58;Calm;0;80%
Santa Rosa;Clear;43;Calm;0;76%
Santa Ynez;Fog;45;NW;3;93%
Santee;Cloudy;55;Calm;0;87%
South Lake Tahoe;Cloudy;28;Calm;0;81%
Stockton;Clear;45;WNW;5;60%
Thermal;Clear;53;N;5;46%
Truckee-Tahoe;Partly cloudy;25;Calm;0;79%
Twentynine Palms;Clear;53;ENE;3;32%
Ukiah;Clear;43;Calm;0;67%
Vacaville;Clear;44;SSW;3;67%
Van Nuys;Cloudy;55;ESE;5;89%
Vandenberg AFB;Cloudy;50;Calm;0;93%
Victorville;Clear;46;W;5;49%
Visalia;Clear;48;W;3;73%
Watsonville;Clear;45;NNW;3;76%
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