CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Saturday, February 15, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;26;E;3;74%

Arcata;Clear;42;E;4;88%

Auburn;Mostly clear;43;E;6;68%

Avalon;Clear;54;NW;7;21%

Bakersfield;Clear;54;E;7;58%

Beale AFB;Mostly clear;43;Calm;0;85%

Big Bear City;Clear;23;Calm;0;85%

Bishop;Clear;35;N;3;70%

Blue Canyon;Mostly clear;42;NE;3;57%

Blythe;Clear;50;N;4;43%

Burbank;Clear;51;Calm;0;54%

Camarillo;Clear;49;ENE;5;86%

Camp Pendleton;Clear;48;ENE;4;74%

Campo;Clear;37;NE;5;75%

Carlsbad;Clear;43;Calm;0;87%

Chico;Clear;46;Calm;0;75%

China Lake;Mostly cloudy;42;SSW;8;54%

Chino;Clear;50;NW;3;67%

Concord;Clear;50;SSE;5;76%

Corona;Clear;50;ESE;5;65%

Crescent City;Mostly cloudy;41;SSE;5;92%

Daggett-Barstow;Clear;51;W;7;37%

Edwards AFB;Mostly cloudy;42;SW;8;61%

El Centro;Clear;51;WNW;4;62%

Eureka;Clear;41;E;5;60%

Fairfield;Clear;47;S;9;90%

Fresno;Clear;52;NW;5;71%

Fullerton;Clear;52;Calm;1;76%

Hanford;Clear;52;NNW;6;74%

Hawthorne;Clear;55;Calm;0;79%

Hayward;Clear;48;NE;5;82%

Imperial;Clear;51;WNW;4;62%

Imperial Beach;Showers;52;NE;2;80%

Lancaster;Partly cloudy;41;Calm;0;62%

Lemoore Nas;Clear;42;NW;9;82%

Lincoln;Partly cloudy;36;ENE;6;100%

Livermore;Clear;44;Calm;0;82%

Lompoc;Cloudy;44;Calm;0;88%

Long Beach;Clear;51;Calm;0;85%

Los Alamitos;Clear;51;Calm;0;85%

Los Angeles;Clear;56;Calm;0;80%

Los Angeles Downtown;Clear;56;Calm;0;80%

Madera;Clear;42;Calm;0;88%

Mammoth;Cloudy;35;N;4;53%

Marysville;Clear;42;Calm;0;88%

Mather AFB;Clear;43;SE;7;93%

Merced;Clear;43;Calm;0;82%

Merced (airport);Clear;43;Calm;0;82%

Miramar Mcas;Clear;46;ENE;5;82%

Modesto;Clear;46;Calm;0;82%

Moffett Nas;Mostly clear;47;N;2;89%

Mojave;Mostly cloudy;52;W;12;32%

Montague;Cloudy;39;NE;6;61%

Monterey Rabr;Clear;46;ESE;5;85%

Mount Shasta;Cloudy;33;N;3;69%

Napa County;Clear;45;E;3;92%

Needles;Clear;51;WSW;6;29%

North Island;Clear;54;Calm;0;92%

Oakland;Clear;49;NW;3;83%

Oceanside;Clear;43;Calm;0;87%

Ontario;Clear;50;NW;3;67%

Oroville;Partly cloudy;48;W;3;73%

Oxnard;Mostly clear;51;Calm;0;89%

Palm Springs;Clear;58;WNW;3;32%

Palmdale;Mostly clear;46;WSW;5;57%

Paso Robles;Clear;44;ENE;3;85%

Point Mugu;Mostly clear;50;NNE;6;89%

Porterville;Clear;45;Calm;0;79%

Ramona;Clear;37;Calm;0;92%

Redding;Mostly cloudy;44;Calm;0;76%

Riverside;Clear;50;ESE;3;65%

Riverside March;Clear;43;W;3;78%

Sacramento;Clear;45;Calm;0;85%

Sacramento International;Mostly clear;48;SW;5;82%

Salinas;Clear;47;Calm;0;79%

San Bernardino;Clear;49;Calm;0;50%

San Carlos;Clear;48;Calm;0;87%

San Diego;Clear;54;Calm;0;92%

San Diego Brown;Clear;50;NW;3;89%

San Diego Montgomery;Clear;51;Calm;0;85%

San Francisco;Clear;49;NW;4;80%

San Jose;Mostly clear;50;Calm;0;86%

San Luis Obispo;Clear;45;ESE;3;89%

San Nicolas Island;Mostly clear;50;WNW;14;92%

Sandberg;Clear;45;NNW;14;60%

Santa Ana;Clear;51;N;2;82%

Santa Barbara;Clear;47;N;3;86%

Santa Maria;Clear;47;SSE;3;86%

Santa Monica;Clear;51;Calm;0;82%

Santa Rosa;Mostly clear;45;Calm;0;89%

Santa Ynez;Mostly cloudy;45;Calm;0;93%

Santee;Clear;46;Calm;0;87%

South Lake Tahoe;Clear;28;SSW;3;81%

Stockton;Clear;48;Calm;0;82%

Thermal;Clear;48;NNE;3;45%

Truckee-Tahoe;Clear;23;Calm;0;92%

Twentynine Palms;Clear;47;W;2;40%

Ukiah;Clear;46;Calm;0;76%

Vacaville;Clear;42;Calm;0;88%

Van Nuys;Clear;52;W;3;67%

Vandenberg AFB;Partly cloudy;45;SSE;3;93%

Victorville;Clear;43;SW;4;43%

Visalia;Clear;46;NNE;3;79%

Watsonville;Clear;45;NNW;5;89%

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