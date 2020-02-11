CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Tuesday, February 11, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;30;NNW;5;71%

Arcata;Clear;45;NE;3;87%

Auburn;Clear;51;ENE;5;24%

Avalon;Clear;59;NW;12;33%

Bakersfield;Clear;43;ESE;6;57%

Beale AFB;Clear;57;NNE;16;27%

Big Bear City;Clear;19;Calm;0;73%

Bishop;Clear;32;N;23;25%

Blue Canyon;Clear;43;N;6;21%

Blythe;Showers;54;S;8;81%

Burbank;Clear;60;W;9;17%

Camarillo;Clear;48;NE;6;60%

Camp Pendleton;Clear;52;NE;4;75%

Campo;Clear;42;E;6;62%

Carlsbad;Clear;44;NE;3;92%

Chico;Clear;48;E;6;46%

China Lake;Clear;50;NE;7;19%

Chino;Clear;57;WSW;6;31%

Concord;Clear;63;NNW;13;25%

Corona;Clear;55;E;7;35%

Crescent City;Clear;45;NNW;10;92%

Daggett-Barstow;Clear;52;S;3;17%

Edwards AFB;Clear;37;SSW;8;50%

El Centro;Cloudy;52;N;4;88%

Eureka;Clear;45;NE;6;83%

Fairfield;Clear;60;N;7;27%

Fresno;Clear;46;Calm;0;65%

Fullerton;Clear;55;ESE;3;57%

Hanford;Clear;40;E;3;79%

Hawthorne;Clear;58;Calm;0;42%

Hayward;Clear;50;NNW;5;58%

Imperial;Cloudy;52;N;4;88%

Imperial Beach;Mostly clear;54;ESE;5;71%

Lancaster;Clear;35;WSW;6;51%

Lemoore Nas;Clear;38;WSW;6;59%

Lincoln;Clear;50;ENE;8;40%

Livermore;Clear;61;N;3;23%

Lompoc;Clear;39;Calm;0;72%

Long Beach;Clear;53;Calm;0;82%

Los Alamitos;Clear;53;Calm;0;82%

Los Angeles;Clear;60;Calm;0;31%

Los Angeles Downtown;Clear;60;Calm;0;31%

Madera;Clear;43;E;5;70%

Mammoth;Clear;33;NNE;6;47%

Marysville;Clear;60;N;14;27%

Mather AFB;Clear;45;Calm;0;65%

Merced;Clear;42;Calm;0;72%

Merced (airport);Clear;42;Calm;0;72%

Miramar Mcas;Partly cloudy;48;SE;3;86%

Modesto;Clear;46;ESE;3;62%

Moffett Nas;Clear;51;N;4;45%

Mojave;Mostly clear;46;NNW;8;24%

Montague;Clear;33;NW;3;69%

Monterey Rabr;Clear;52;Calm;0;46%

Mount Shasta;Clear;32;ENE;5;66%

Napa County;Clear;54;Calm;0;36%

Needles;Clear;59;NNW;22;17%

North Island;Mostly clear;56;SE;6;83%

Oakland;Mostly clear;54;NNW;4;39%

Oceanside;Clear;44;NE;3;92%

Ontario;Clear;57;WSW;6;31%

Oroville;Clear;56;NW;3;30%

Oxnard;Clear;52;E;6;52%

Palm Springs;Clear;52;Calm;0;76%

Palmdale;Clear;37;S;10;49%

Paso Robles;Clear;40;ESE;8;67%

Point Mugu;Clear;47;N;6;76%

Porterville;Clear;42;E;8;72%

Ramona;Fog;38;Calm;0;100%

Redding;Clear;61;NNW;8;25%

Riverside;Clear;66;N;10;10%

Riverside March;Clear;57;NNW;8;17%

Sacramento;Clear;53;Calm;0;39%

Sacramento International;Clear;53;NNW;9;44%

Salinas;Clear;40;ESE;3;76%

San Bernardino;Clear;63;SSE;7;12%

San Carlos;Mostly clear;52;NNW;3;46%

San Diego;Mostly clear;56;SE;6;83%

San Diego Brown;Clear;49;SSE;7;89%

San Diego Montgomery;Mostly clear;49;SE;6;86%

San Francisco;Mostly clear;55;NNW;5;39%

San Jose;Clear;52;Calm;0;46%

San Luis Obispo;Clear;42;Calm;0;62%

San Nicolas Island;Clear;57;NW;20;52%

Sandberg;Clear;47;N;12;14%

Santa Ana;Clear;59;SSE;5;61%

Santa Barbara;Clear;52;Calm;0;28%

Santa Maria;Clear;42;ESE;3;64%

Santa Monica;Clear;65;N;6;13%

Santa Rosa;Clear;60;N;13;30%

Santa Ynez;Clear;37;ENE;5;69%

Santee;Fog;45;NW;3;100%

South Lake Tahoe;Clear;28;N;5;55%

Stockton;Clear;46;Calm;0;62%

Thermal;Clear;49;N;7;79%

Truckee-Tahoe;Clear;21;Calm;0;73%

Twentynine Palms;Clear;46;WNW;14;20%

Ukiah;Clear;45;Calm;0;73%

Vacaville;Clear;65;N;18;21%

Van Nuys;Clear;60;N;18;19%

Vandenberg AFB;Clear;43;N;3;68%

Victorville;Clear;46;S;8;28%

Visalia;Clear;43;E;5;67%

Watsonville;Clear;46;N;8;57%

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