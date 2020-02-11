CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Tuesday, February 11, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;30;NNW;5;71%
Arcata;Clear;45;NE;3;87%
Auburn;Clear;51;ENE;5;24%
Avalon;Clear;59;NW;12;33%
Bakersfield;Clear;43;ESE;6;57%
Beale AFB;Clear;57;NNE;16;27%
Big Bear City;Clear;19;Calm;0;73%
Bishop;Clear;32;N;23;25%
Blue Canyon;Clear;43;N;6;21%
Blythe;Showers;54;S;8;81%
Burbank;Clear;60;W;9;17%
Camarillo;Clear;48;NE;6;60%
Camp Pendleton;Clear;52;NE;4;75%
Campo;Clear;42;E;6;62%
Carlsbad;Clear;44;NE;3;92%
Chico;Clear;48;E;6;46%
China Lake;Clear;50;NE;7;19%
Chino;Clear;57;WSW;6;31%
Concord;Clear;63;NNW;13;25%
Corona;Clear;55;E;7;35%
Crescent City;Clear;45;NNW;10;92%
Daggett-Barstow;Clear;52;S;3;17%
Edwards AFB;Clear;37;SSW;8;50%
El Centro;Cloudy;52;N;4;88%
Eureka;Clear;45;NE;6;83%
Fairfield;Clear;60;N;7;27%
Fresno;Clear;46;Calm;0;65%
Fullerton;Clear;55;ESE;3;57%
Hanford;Clear;40;E;3;79%
Hawthorne;Clear;58;Calm;0;42%
Hayward;Clear;50;NNW;5;58%
Imperial;Cloudy;52;N;4;88%
Imperial Beach;Mostly clear;54;ESE;5;71%
Lancaster;Clear;35;WSW;6;51%
Lemoore Nas;Clear;38;WSW;6;59%
Lincoln;Clear;50;ENE;8;40%
Livermore;Clear;61;N;3;23%
Lompoc;Clear;39;Calm;0;72%
Long Beach;Clear;53;Calm;0;82%
Los Alamitos;Clear;53;Calm;0;82%
Los Angeles;Clear;60;Calm;0;31%
Los Angeles Downtown;Clear;60;Calm;0;31%
Madera;Clear;43;E;5;70%
Mammoth;Clear;33;NNE;6;47%
Marysville;Clear;60;N;14;27%
Mather AFB;Clear;45;Calm;0;65%
Merced;Clear;42;Calm;0;72%
Merced (airport);Clear;42;Calm;0;72%
Miramar Mcas;Partly cloudy;48;SE;3;86%
Modesto;Clear;46;ESE;3;62%
Moffett Nas;Clear;51;N;4;45%
Mojave;Mostly clear;46;NNW;8;24%
Montague;Clear;33;NW;3;69%
Monterey Rabr;Clear;52;Calm;0;46%
Mount Shasta;Clear;32;ENE;5;66%
Napa County;Clear;54;Calm;0;36%
Needles;Clear;59;NNW;22;17%
North Island;Mostly clear;56;SE;6;83%
Oakland;Mostly clear;54;NNW;4;39%
Oceanside;Clear;44;NE;3;92%
Ontario;Clear;57;WSW;6;31%
Oroville;Clear;56;NW;3;30%
Oxnard;Clear;52;E;6;52%
Palm Springs;Clear;52;Calm;0;76%
Palmdale;Clear;37;S;10;49%
Paso Robles;Clear;40;ESE;8;67%
Point Mugu;Clear;47;N;6;76%
Porterville;Clear;42;E;8;72%
Ramona;Fog;38;Calm;0;100%
Redding;Clear;61;NNW;8;25%
Riverside;Clear;66;N;10;10%
Riverside March;Clear;57;NNW;8;17%
Sacramento;Clear;53;Calm;0;39%
Sacramento International;Clear;53;NNW;9;44%
Salinas;Clear;40;ESE;3;76%
San Bernardino;Clear;63;SSE;7;12%
San Carlos;Mostly clear;52;NNW;3;46%
San Diego;Mostly clear;56;SE;6;83%
San Diego Brown;Clear;49;SSE;7;89%
San Diego Montgomery;Mostly clear;49;SE;6;86%
San Francisco;Mostly clear;55;NNW;5;39%
San Jose;Clear;52;Calm;0;46%
San Luis Obispo;Clear;42;Calm;0;62%
San Nicolas Island;Clear;57;NW;20;52%
Sandberg;Clear;47;N;12;14%
Santa Ana;Clear;59;SSE;5;61%
Santa Barbara;Clear;52;Calm;0;28%
Santa Maria;Clear;42;ESE;3;64%
Santa Monica;Clear;65;N;6;13%
Santa Rosa;Clear;60;N;13;30%
Santa Ynez;Clear;37;ENE;5;69%
Santee;Fog;45;NW;3;100%
South Lake Tahoe;Clear;28;N;5;55%
Stockton;Clear;46;Calm;0;62%
Thermal;Clear;49;N;7;79%
Truckee-Tahoe;Clear;21;Calm;0;73%
Twentynine Palms;Clear;46;WNW;14;20%
Ukiah;Clear;45;Calm;0;73%
Vacaville;Clear;65;N;18;21%
Van Nuys;Clear;60;N;18;19%
Vandenberg AFB;Clear;43;N;3;68%
Victorville;Clear;46;S;8;28%
Visalia;Clear;43;E;5;67%
Watsonville;Clear;46;N;8;57%
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