CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Thursday, December 19, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;34;Calm;0;86%
Arcata;Showers;51;ESE;8;95%
Auburn;Cloudy;47;SE;6;69%
Avalon;Mostly cloudy;50;WNW;9;89%
Bakersfield;Clear;47;E;6;47%
Beale AFB;Cloudy;46;NNW;5;97%
Big Bear City;Clear;21;Calm;0;68%
Bishop;Clear;19;NNE;7;41%
Blue Canyon;Cloudy;30;SE;6;92%
Blythe;Mostly cloudy;39;WSW;6;45%
Burbank;Clear;45;NW;7;39%
Camarillo;Clear;43;Calm;0;73%
Camp Pendleton;Clear;47;NE;5;57%
Campo;Clear;29;NE;7;66%
Carlsbad;Clear;39;NNE;3;85%
Chico;Showers;45;Calm;0;93%
China Lake;Clear;31;SW;9;53%
Chino;Partly cloudy;43;W;3;51%
Concord;Cloudy;48;N;3;86%
Corona;Clear;35;Calm;0;81%
Crescent City;Showers;51;SSE;18;79%
Daggett-Barstow;Clear;36;W;12;46%
Edwards AFB;Clear;30;W;3;69%
El Centro;Mostly clear;39;W;7;38%
Eureka;Rain;52;ESE;11;92%
Fairfield;Cloudy;45;NNE;10;94%
Fresno;Mostly cloudy;45;Calm;0;57%
Fullerton;Clear;47;N;4;62%
Hanford;Clear;42;E;5;78%
Hawthorne;Clear;51;Calm;0;58%
Hayward;Cloudy;53;SSE;5;92%
Imperial;Mostly clear;39;W;7;38%
Imperial Beach;Clear;48;NW;2;51%
Lancaster;Clear;29;N;6;78%
Lemoore Nas;Partly cloudy;41;SSE;3;85%
Lincoln;Cloudy;45;Calm;0;100%
Livermore;Cloudy;51;Calm;0;96%
Lompoc;Mostly clear;40;E;3;92%
Long Beach;Clear;46;Calm;0;76%
Los Alamitos;Clear;46;Calm;0;76%
Los Angeles;Clear;52;N;3;37%
Los Angeles Downtown;Clear;52;N;3;37%
Madera;Mostly cloudy;45;Calm;0;62%
Mammoth;Cloudy;34;NE;4;95%
Marysville;Cloudy;45;NW;3;96%
Mather AFB;Cloudy;48;NE;3;100%
Merced;Partly cloudy;49;Calm;0;77%
Merced (airport);Partly cloudy;49;Calm;0;77%
Miramar Mcas;Clear;46;E;9;55%
Modesto;Cloudy;51;ESE;5;85%
Moffett Nas;Cloudy;51;SE;6;96%
Mojave;Clear;32;Calm;0;51%
Montague;Showers;39;NE;7;79%
Monterey Rabr;Cloudy;55;SSE;3;89%
Mount Shasta;Showers;38;E;5;85%
Napa County;Cloudy;47;E;9;92%
Needles;Clear;43;WSW;5;47%
North Island;Mostly clear;50;Calm;0;53%
Oakland;Cloudy;54;WNW;6;91%
Oceanside;Clear;39;NNE;3;85%
Ontario;Partly cloudy;43;W;3;51%
Oroville;Cloudy;47;Calm;0;89%
Oxnard;Clear;45;NE;7;53%
Palm Springs;Clear;45;NNW;9;35%
Palmdale;Clear;33;S;8;69%
Paso Robles;Clear;41;E;6;92%
Point Mugu;Clear;43;NNE;6;79%
Porterville;Clear;42;E;9;64%
Ramona;Clear;33;Calm;0;75%
Redding;Cloudy;44;Calm;0;92%
Riverside;Clear;42;NE;7;50%
Riverside March;Clear;36;Calm;0;66%
Sacramento;Cloudy;46;NNW;5;92%
Sacramento International;Cloudy;45;NNW;9;96%
Salinas;Cloudy;52;SE;6;92%
San Bernardino;Clear;37;Calm;0;56%
San Carlos;Cloudy;52;Calm;0;100%
San Diego;Mostly clear;50;Calm;0;53%
San Diego Brown;Clear;45;Calm;0;60%
San Diego Montgomery;Clear;48;Calm;0;53%
San Francisco;Cloudy;54;W;7;87%
San Jose;Cloudy;52;SSE;8;89%
San Luis Obispo;Clear;42;Calm;0;95%
San Nicolas Island;Clear;53;WNW;15;79%
Sandberg;Mostly clear;39;NW;24;69%
Santa Ana;Clear;47;NNE;4;63%
Santa Barbara;Clear;52;NNE;12;71%
Santa Maria;Mostly clear;45;SSE;3;92%
Santa Monica;Clear;48;E;5;42%
Santa Rosa;Cloudy;50;ESE;6;100%
Santa Ynez;Clear;45;Calm;0;87%
Santee;Clear;39;Calm;0;75%
South Lake Tahoe;Cloudy;32;Calm;0;75%
Stockton;Showers;53;Calm;0;82%
Thermal;Clear;36;WNW;6;59%
Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;27;Calm;0;86%
Twentynine Palms;Clear;39;WNW;4;37%
Ukiah;Cloudy;47;Calm;0;92%
Vacaville;Cloudy;45;N;6;92%
Van Nuys;Clear;48;WNW;3;47%
Vandenberg AFB;Mostly clear;47;NE;5;94%
Victorville;Clear;29;SSW;5;87%
Visalia;Clear;43;E;7;65%
Watsonville;Mostly cloudy;53;Calm;0;96%
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