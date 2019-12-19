CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Thursday, December 19, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;34;Calm;0;86%

Arcata;Showers;51;ESE;8;95%

Auburn;Cloudy;47;SE;6;69%

Avalon;Mostly cloudy;50;WNW;9;89%

Bakersfield;Clear;47;E;6;47%

Beale AFB;Cloudy;46;NNW;5;97%

Big Bear City;Clear;21;Calm;0;68%

Bishop;Clear;19;NNE;7;41%

Blue Canyon;Cloudy;30;SE;6;92%

Blythe;Mostly cloudy;39;WSW;6;45%

Burbank;Clear;45;NW;7;39%

Camarillo;Clear;43;Calm;0;73%

Camp Pendleton;Clear;47;NE;5;57%

Campo;Clear;29;NE;7;66%

Carlsbad;Clear;39;NNE;3;85%

Chico;Showers;45;Calm;0;93%

China Lake;Clear;31;SW;9;53%

Chino;Partly cloudy;43;W;3;51%

Concord;Cloudy;48;N;3;86%

Corona;Clear;35;Calm;0;81%

Crescent City;Showers;51;SSE;18;79%

Daggett-Barstow;Clear;36;W;12;46%

Edwards AFB;Clear;30;W;3;69%

El Centro;Mostly clear;39;W;7;38%

Eureka;Rain;52;ESE;11;92%

Fairfield;Cloudy;45;NNE;10;94%

Fresno;Mostly cloudy;45;Calm;0;57%

Fullerton;Clear;47;N;4;62%

Hanford;Clear;42;E;5;78%

Hawthorne;Clear;51;Calm;0;58%

Hayward;Cloudy;53;SSE;5;92%

Imperial;Mostly clear;39;W;7;38%

Imperial Beach;Clear;48;NW;2;51%

Lancaster;Clear;29;N;6;78%

Lemoore Nas;Partly cloudy;41;SSE;3;85%

Lincoln;Cloudy;45;Calm;0;100%

Livermore;Cloudy;51;Calm;0;96%

Lompoc;Mostly clear;40;E;3;92%

Long Beach;Clear;46;Calm;0;76%

Los Alamitos;Clear;46;Calm;0;76%

Los Angeles;Clear;52;N;3;37%

Los Angeles Downtown;Clear;52;N;3;37%

Madera;Mostly cloudy;45;Calm;0;62%

Mammoth;Cloudy;34;NE;4;95%

Marysville;Cloudy;45;NW;3;96%

Mather AFB;Cloudy;48;NE;3;100%

Merced;Partly cloudy;49;Calm;0;77%

Merced (airport);Partly cloudy;49;Calm;0;77%

Miramar Mcas;Clear;46;E;9;55%

Modesto;Cloudy;51;ESE;5;85%

Moffett Nas;Cloudy;51;SE;6;96%

Mojave;Clear;32;Calm;0;51%

Montague;Showers;39;NE;7;79%

Monterey Rabr;Cloudy;55;SSE;3;89%

Mount Shasta;Showers;38;E;5;85%

Napa County;Cloudy;47;E;9;92%

Needles;Clear;43;WSW;5;47%

North Island;Mostly clear;50;Calm;0;53%

Oakland;Cloudy;54;WNW;6;91%

Oceanside;Clear;39;NNE;3;85%

Ontario;Partly cloudy;43;W;3;51%

Oroville;Cloudy;47;Calm;0;89%

Oxnard;Clear;45;NE;7;53%

Palm Springs;Clear;45;NNW;9;35%

Palmdale;Clear;33;S;8;69%

Paso Robles;Clear;41;E;6;92%

Point Mugu;Clear;43;NNE;6;79%

Porterville;Clear;42;E;9;64%

Ramona;Clear;33;Calm;0;75%

Redding;Cloudy;44;Calm;0;92%

Riverside;Clear;42;NE;7;50%

Riverside March;Clear;36;Calm;0;66%

Sacramento;Cloudy;46;NNW;5;92%

Sacramento International;Cloudy;45;NNW;9;96%

Salinas;Cloudy;52;SE;6;92%

San Bernardino;Clear;37;Calm;0;56%

San Carlos;Cloudy;52;Calm;0;100%

San Diego;Mostly clear;50;Calm;0;53%

San Diego Brown;Clear;45;Calm;0;60%

San Diego Montgomery;Clear;48;Calm;0;53%

San Francisco;Cloudy;54;W;7;87%

San Jose;Cloudy;52;SSE;8;89%

San Luis Obispo;Clear;42;Calm;0;95%

San Nicolas Island;Clear;53;WNW;15;79%

Sandberg;Mostly clear;39;NW;24;69%

Santa Ana;Clear;47;NNE;4;63%

Santa Barbara;Clear;52;NNE;12;71%

Santa Maria;Mostly clear;45;SSE;3;92%

Santa Monica;Clear;48;E;5;42%

Santa Rosa;Cloudy;50;ESE;6;100%

Santa Ynez;Clear;45;Calm;0;87%

Santee;Clear;39;Calm;0;75%

South Lake Tahoe;Cloudy;32;Calm;0;75%

Stockton;Showers;53;Calm;0;82%

Thermal;Clear;36;WNW;6;59%

Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;27;Calm;0;86%

Twentynine Palms;Clear;39;WNW;4;37%

Ukiah;Cloudy;47;Calm;0;92%

Vacaville;Cloudy;45;N;6;92%

Van Nuys;Clear;48;WNW;3;47%

Vandenberg AFB;Mostly clear;47;NE;5;94%

Victorville;Clear;29;SSW;5;87%

Visalia;Clear;43;E;7;65%

Watsonville;Mostly cloudy;53;Calm;0;96%

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