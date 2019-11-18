CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Sunday, November 17, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;34;Calm;0;72%
Arcata;Clear;49;SE;3;94%
Auburn;Clear;56;Calm;0;67%
Avalon;Clear;79;NNW;5;10%
Bakersfield;Clear;57;SSE;3;66%
Beale AFB;Clear;49;Calm;0;78%
Big Bear City;Clear;28;Calm;0;36%
Bishop;Clear;41;W;6;36%
Blue Canyon;Clear;66;N;7;18%
Blythe;Clear;59;N;6;25%
Burbank;Clear;67;E;3;23%
Camarillo;Clear;60;NNW;3;34%
Camp Pendleton;Clear;65;ENE;6;24%
Campo;Clear;64;NE;8;17%
Carlsbad;Clear;57;Calm;0;41%
Chico;Clear;55;Calm;0;66%
China Lake;Clear;52;SW;9;22%
Chino;Clear;64;NW;4;31%
Concord;Clear;54;Calm;0;69%
Corona;Clear;72;SE;5;18%
Crescent City;Fog;47;WSW;3;100%
Daggett-Barstow;Clear;52;W;6;22%
Edwards AFB;Clear;46;SSE;6;25%
El Centro;Clear;62;W;9;23%
Eureka;Clear;45;ESE;3;97%
Fairfield;Clear;47;Calm;0;76%
Fresno;Clear;56;Calm;0;74%
Fullerton;Clear;68;NNE;3;36%
Hanford;Clear;48;SSE;3;92%
Hawthorne;Clear;68;Calm;7;30%
Hayward;Clear;59;ENE;7;55%
Imperial;Clear;62;W;9;23%
Imperial Beach;Clear;73;SW;5;22%
Lancaster;Clear;47;SW;3;30%
Lemoore Nas;Clear;50;Calm;0;58%
Lincoln;Clear;45;Calm;0;87%
Livermore;Clear;53;Calm;0;60%
Lompoc;Clear;53;E;3;68%
Long Beach;Clear;64;NNW;3;35%
Los Alamitos;Clear;64;NNW;3;35%
Los Angeles;Clear;74;Calm;0;18%
Los Angeles Downtown;Clear;74;Calm;0;18%
Madera;Clear;52;E;5;80%
Mammoth;Mostly cloudy;40;N;2;76%
Marysville;Clear;50;E;3;82%
Mather AFB;Clear;52;N;1;83%
Merced;Clear;50;ESE;5;82%
Merced (airport);Clear;50;ESE;5;82%
Miramar Mcas;Clear;69;E;3;18%
Modesto;Clear;50;ESE;3;89%
Moffett Nas;Clear;54;N;3;75%
Mojave;Clear;55;N;9;19%
Montague;Partly cloudy;41;Calm;0;64%
Monterey Rabr;Clear;56;SE;6;64%
Mount Shasta;Clear;42;NE;3;78%
Napa County;Clear;49;N;6;83%
Needles;Clear;66;WNW;5;16%
North Island;Clear;69;NW;5;25%
Oakland;Clear;57;NW;2;81%
Oceanside;Clear;57;Calm;0;41%
Ontario;Clear;64;NW;4;31%
Oroville;Clear;55;E;5;68%
Oxnard;Clear;60;NNW;3;61%
Palm Springs;Clear;74;WNW;6;13%
Palmdale;Clear;51;W;3;25%
Paso Robles;Clear;52;Calm;0;66%
Point Mugu;Clear;58;N;6;59%
Porterville;Clear;50;S;5;82%
Ramona;Clear;55;Calm;0;31%
Redding;Clear;72;NNW;7;37%
Riverside;Clear;66;E;6;21%
Riverside March;Clear;52;NW;8;27%
Sacramento;Clear;52;Calm;0;86%
Sacramento International;Clear;52;Calm;0;82%
Salinas;Clear;54;S;3;69%
San Bernardino;Clear;61;ESE;5;19%
San Carlos;Clear;57;Calm;0;67%
San Diego;Clear;69;NW;5;25%
San Diego Brown;Clear;71;SE;6;16%
San Diego Montgomery;Clear;65;Calm;0;22%
San Francisco;Clear;57;NW;3;68%
San Jose;Clear;60;SSE;3;61%
San Luis Obispo;Clear;52;Calm;0;63%
San Nicolas Island;Clear;71;WNW;13;43%
Sandberg;Clear;61;NE;12;17%
Santa Ana;Clear;64;ENE;3;42%
Santa Barbara;Clear;54;N;3;54%
Santa Maria;Clear;55;ESE;3;58%
Santa Monica;Clear;68;NNE;3;24%
Santa Rosa;Clear;49;Calm;0;86%
Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;43%
Santee;Clear;61;W;3;29%
South Lake Tahoe;Clear;31;Calm;0;75%
Stockton;Clear;53;E;3;73%
Thermal;Clear;53;NNE;5;50%
Truckee-Tahoe;Clear;32;Calm;0;74%
Twentynine Palms;Clear;58;WNW;6;23%
Ukiah;Clear;52;Calm;0;74%
Vacaville;Clear;48;Calm;0;86%
Van Nuys;Clear;71;Calm;0;19%
Vandenberg AFB;Clear;57;ESE;8;62%
Victorville;Clear;46;SSW;5;31%
Visalia;Clear;53;N;5;85%
Watsonville;Clear;58;NNW;5;64%
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