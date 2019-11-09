CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Saturday, November 9, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;32;Calm;0;60%
Arcata;Partly cloudy;49;NNW;2;98%
Auburn;Clear;60;Calm;0;41%
Avalon;Clear;78;WNW;7;13%
Bakersfield;Clear;59;Calm;0;47%
Beale AFB;Clear;54;Calm;0;49%
Big Bear City;Clear;28;Calm;0;46%
Bishop;Clear;36;NW;10;32%
Blue Canyon;Clear;57;NE;3;23%
Blythe;Clear;63;S;4;22%
Burbank;Clear;65;Calm;0;30%
Camarillo;Clear;53;WSW;5;76%
Camp Pendleton;Clear;59;N;2;65%
Campo;Clear;51;Calm;0;36%
Carlsbad;Clear;53;ENE;3;85%
Chico;Clear;50;Calm;0;43%
China Lake;Clear;50;SSW;8;19%
Chino;Clear;62;W;2;38%
Concord;Clear;50;Calm;0;86%
Corona;Clear;50;Calm;0;71%
Crescent City;Mostly cloudy;51;WNW;5;92%
Daggett-Barstow;Clear;53;W;6;21%
Edwards AFB;Clear;46;SW;6;25%
El Centro;Clear;62;W;7;25%
Eureka;Partly cloudy;49;N;2;96%
Fairfield;Clear;50;NNE;2;82%
Fresno;Clear;56;E;5;64%
Fullerton;Clear;62;Calm;0;54%
Hanford;Clear;51;W;3;68%
Hawthorne;Clear;64;Calm;0;64%
Hayward;Fog;51;Calm;0;85%
Imperial;Clear;62;W;7;25%
Imperial Beach;Clear;53;NNE;3;77%
Lancaster;Clear;44;W;5;28%
Lemoore Nas;Clear;51;W;5;51%
Lincoln;Clear;46;Calm;0;61%
Livermore;Clear;51;Calm;0;71%
Lompoc;Cloudy;53;E;5;85%
Long Beach;Clear;61;Calm;0;59%
Los Alamitos;Clear;61;Calm;0;59%
Los Angeles;Clear;65;Calm;0;70%
Los Angeles Downtown;Clear;65;Calm;0;70%
Madera;Clear;48;Calm;0;76%
Mammoth;Clear;39;WSW;2;55%
Marysville;Clear;49;Calm;0;63%
Mather AFB;Clear;50;Calm;0;57%
Merced;Clear;51;Calm;0;100%
Merced (airport);Clear;51;Calm;0;100%
Miramar Mcas;Clear;58;E;5;47%
Modesto;Clear;51;Calm;0;79%
Moffett Nas;Partly cloudy;49;W;2;90%
Mojave;Clear;55;Calm;0;17%
Montague;Clear;38;NE;5;59%
Monterey Rabr;Fog;50;Calm;0;89%
Mount Shasta;Clear;38;Calm;0;52%
Napa County;Showers;43;Calm;0;93%
Needles;Clear;71;Calm;0;13%
North Island;Clear;63;N;3;90%
Oakland;Fog;48;NW;3;97%
Oceanside;Clear;53;ENE;3;85%
Ontario;Clear;62;W;2;38%
Oroville;Clear;57;Calm;0;48%
Oxnard;Clear;56;NNW;5;89%
Palm Springs;Clear;67;NNW;6;21%
Palmdale;Clear;47;SW;3;28%
Paso Robles;Clear;48;Calm;0;70%
Point Mugu;Clear;58;NW;5;80%
Porterville;Clear;51;E;5;63%
Ramona;Clear;54;NNE;6;35%
Redding;Clear;48;NNE;3;56%
Riverside;Clear;63;Calm;0;29%
Riverside March;Clear;61;SSE;2;24%
Sacramento;Clear;49;Calm;0;83%
Sacramento International;Clear;52;Calm;0;66%
Salinas;Fog;50;E;6;93%
San Bernardino;Clear;64;ESE;7;19%
San Carlos;Mostly clear;50;NW;3;87%
San Diego;Clear;63;N;3;90%
San Diego Brown;Clear;63;ENE;5;31%
San Diego Montgomery;Clear;62;N;3;59%
San Francisco;Fog;51;NW;4;92%
San Jose;Mostly cloudy;52;W;5;86%
San Luis Obispo;Fog;46;ESE;3;95%
San Nicolas Island;Clear;64;WNW;12;83%
Sandberg;Clear;61;NE;9;16%
Santa Ana;Clear;61;NNW;2;62%
Santa Barbara;Clear;50;Calm;0;96%
Santa Maria;Clear;49;Calm;0;89%
Santa Monica;Clear;62;Calm;0;38%
Santa Rosa;Showers;45;Calm;0;100%
Santa Ynez;Fog;45;Calm;0;100%
Santee;Clear;55;Calm;0;47%
South Lake Tahoe;Clear;29;S;3;68%
Stockton;Clear;53;NNW;3;71%
Thermal;Clear;66;N;8;25%
Truckee-Tahoe;Clear;28;Calm;0;74%
Twentynine Palms;Clear;60;WNW;3;21%
Ukiah;Clear;48;Calm;0;67%
Vacaville;Clear;47;NNE;3;73%
Van Nuys;Clear;66;Calm;0;29%
Vandenberg AFB;Mostly cloudy;48;Calm;4;93%
Victorville;Clear;45;SW;3;35%
Visalia;Clear;53;E;3;73%
Watsonville;Fog;50;W;3;96%
_____
Copyright 2019 AccuWeather