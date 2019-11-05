CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Tuesday, November 5, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;30;Calm;0;74%
Arcata;Clear;46;N;3;100%
Auburn;Clear;56;Calm;0;49%
Avalon;Clear;51;WNW;2;96%
Bakersfield;Clear;56;Calm;0;32%
Beale AFB;Clear;51;NNW;5;56%
Big Bear City;Clear;28;Calm;0;36%
Bishop;Clear;45;NW;8;29%
Blue Canyon;Clear;60;ENE;8;17%
Blythe;Clear;58;NW;3;15%
Burbank;Clear;57;N;3;59%
Camarillo;Clear;50;Calm;0;82%
Camp Pendleton;Clear;56;ENE;4;73%
Campo;Clear;45;NE;6;31%
Carlsbad;Clear;49;Calm;0;86%
Chico;Clear;54;Calm;0;43%
China Lake;Clear;48;Calm;0;17%
Chino;Clear;56;WSW;2;51%
Concord;Clear;53;Calm;0;54%
Corona;Clear;47;Calm;0;83%
Crescent City;Clear;43;E;3;100%
Daggett-Barstow;Clear;54;W;3;12%
Edwards AFB;Clear;47;W;5;11%
El Centro;Clear;57;SW;6;18%
Eureka;Clear;47;N;4;88%
Fairfield;Clear;46;S;5;69%
Fresno;Clear;56;Calm;0;48%
Fullerton;Clear;57;Calm;0;67%
Hanford;Clear;47;Calm;0;86%
Hawthorne;Clear;60;Calm;0;83%
Hayward;Fog;52;Calm;0;86%
Imperial;Clear;57;SW;6;18%
Imperial Beach;Clear;63;N;3;80%
Lancaster;Clear;44;Calm;0;16%
Lemoore Nas;Clear;51;WSW;5;44%
Lincoln;Clear;46;ENE;7;70%
Livermore;Clear;51;Calm;0;50%
Lompoc;Fog;48;E;3;100%
Long Beach;Clear;59;Calm;0;83%
Los Alamitos;Clear;59;Calm;0;83%
Los Angeles;Clear;61;Calm;0;83%
Los Angeles Downtown;Clear;61;Calm;0;83%
Madera;Clear;51;ENE;3;56%
Mammoth;Clear;37;N;1;67%
Marysville;Clear;46;Calm;0;70%
Mather AFB;Clear;50;E;3;57%
Merced;Clear;47;ESE;5;68%
Merced (airport);Clear;47;ESE;5;68%
Miramar Mcas;Clear;51;NE;3;65%
Modesto;Clear;50;Calm;0;76%
Moffett Nas;Mostly clear;49;SSE;2;80%
Mojave;Partly cloudy;52;NW;5;13%
Montague;Clear;38;SSE;3;59%
Monterey Rabr;Fog;51;ESE;3;92%
Mount Shasta;Clear;39;Calm;0;66%
Napa County;Clear;45;Calm;0;82%
Needles;Clear;60;WSW;7;12%
North Island;Mostly cloudy;58;Calm;0;100%
Oakland;Fog;50;NW;1;90%
Oceanside;Clear;49;Calm;0;86%
Ontario;Clear;56;WSW;2;51%
Oroville;Clear;57;E;3;50%
Oxnard;Clear;54;NNE;6;77%
Palm Springs;Clear;64;NNW;5;15%
Palmdale;Clear;45;S;8;19%
Paso Robles;Clear;48;Calm;0;42%
Point Mugu;Clear;50;Calm;0;92%
Porterville;Clear;52;E;6;48%
Ramona;Clear;45;Calm;0;55%
Redding;Clear;51;Calm;0;54%
Riverside;Clear;56;Calm;0;57%
Riverside March;Clear;46;Calm;0;53%
Sacramento;Clear;50;Calm;0;74%
Sacramento International;Clear;51;E;5;58%
Salinas;Showers;50;SSE;5;93%
San Bernardino;Clear;53;Calm;0;29%
San Carlos;Fog;54;Calm;0;76%
San Diego;Partly cloudy;58;Calm;0;100%
San Diego Brown;Clear;51;E;6;79%
San Diego Montgomery;Clear;57;Calm;0;71%
San Francisco;Fog;51;NW;3;87%
San Jose;Clear;56;Calm;0;71%
San Luis Obispo;Cloudy;45;ESE;3;100%
San Nicolas Island;Clear;56;W;8;100%
Sandberg;Clear;63;NE;6;9%
Santa Ana;Clear;54;Calm;1;75%
Santa Barbara;Clear;49;Calm;0;83%
Santa Maria;Mostly clear;53;Calm;0;92%
Santa Monica;Clear;56;Calm;0;86%
Santa Rosa;Clear;45;Calm;0;85%
Santa Ynez;Clear;45;Calm;0;87%
Santee;Clear;52;Calm;0;71%
South Lake Tahoe;Clear;28;S;5;68%
Stockton;Clear;53;Calm;0;54%
Thermal;Clear;58;N;8;30%
Truckee-Tahoe;Clear;25;Calm;0;68%
Twentynine Palms;Clear;57;WNW;2;18%
Ukiah;Clear;51;NW;4;54%
Vacaville;Clear;49;N;3;63%
Van Nuys;Clear;57;N;3;40%
Vandenberg AFB;Fog;45;SE;3;93%
Victorville;Clear;47;SW;3;18%
Visalia;Clear;48;ESE;3;65%
Watsonville;Showers;52;Calm;0;87%
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