CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Thursday, October 24, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;40;Calm;0;52%

Arcata;Clear;57;SSE;2;82%

Auburn;Clear;68;E;6;23%

Avalon;Clear;79;ESE;15;6%

Bakersfield;Clear;70;Calm;0;42%

Beale AFB;Clear;62;Calm;0;32%

Big Bear City;Clear;48;E;12;9%

Bishop;Clear;51;NW;5;21%

Blue Canyon;Clear;61;N;7;12%

Blythe;Clear;68;NW;15;12%

Burbank;Clear;78;E;5;7%

Camarillo;Clear;82;ENE;10;6%

Camp Pendleton;Clear;78;N;5;10%

Campo;Clear;68;ENE;16;8%

Carlsbad;Clear;61;Calm;0;37%

Chico;Clear;66;Calm;0;22%

China Lake;Partly cloudy;58;SSW;10;9%

Chino;Clear;72;ESE;15;12%

Concord;Clear;67;Calm;0;25%

Corona;Clear;78;SSE;7;8%

Crescent City;Clear;69;E;7;41%

Daggett-Barstow;Clear;59;SSE;5;10%

Edwards AFB;Partly cloudy;63;NNW;6;7%

El Centro;Clear;73;N;9;9%

Eureka;Clear;54;SSE;3;89%

Fairfield;Clear;56;WNW;6;29%

Fresno;Clear;69;NNE;3;44%

Fullerton;Clear;79;ENE;9;10%

Hanford;Clear;63;N;3;62%

Hawthorne;Clear;76;N;3;22%

Hayward;Clear;72;Calm;0;21%

Imperial;Clear;73;N;9;9%

Imperial Beach;Clear;70;N;5;42%

Lancaster;Clear;51;N;6;12%

Lemoore Nas;Partly cloudy;61;WNW;8;44%

Lincoln;Clear;52;Calm;0;57%

Livermore;Clear;65;ENE;3;25%

Lompoc;Clear;57;ENE;3;52%

Long Beach;Clear;84;ENE;9;3%

Los Alamitos;Mostly clear;84;ENE;9;3%

Los Angeles;Clear;75;Calm;0;19%

Los Angeles Downtown;Clear;75;Calm;0;19%

Madera;Clear;63;E;3;57%

Mammoth;Clear;52;N;3;25%

Marysville;Clear;66;NE;5;31%

Mather AFB;Mostly cloudy;61;E;5;33%

Merced;Partly cloudy;58;E;3;61%

Merced (airport);Partly cloudy;58;E;3;61%

Miramar Mcas;Clear;74;Calm;0;9%

Modesto;Clear;59;Calm;0;64%

Moffett Nas;Mostly clear;68;Calm;3;34%

Mojave;Clear;55;N;8;9%

Montague;Clear;44;Calm;0;50%

Monterey Rabr;Clear;70;E;5;27%

Mount Shasta;Clear;42;Calm;0;64%

Napa County;Clear;57;Calm;0;54%

Needles;Clear;72;NW;9;11%

North Island;Clear;70;N;6;58%

Oakland;Clear;72;SE;4;17%

Oceanside;Clear;61;Calm;0;37%

Ontario;Clear;72;ESE;15;12%

Oroville;Clear;69;N;3;21%

Oxnard;Clear;83;E;16;5%

Palm Springs;Clear;82;NW;12;4%

Palmdale;Clear;55;ESE;9;15%

Paso Robles;Clear;63;SE;3;31%

Point Mugu;Partly cloudy;83;NE;14;5%

Porterville;Clear;65;Calm;0;60%

Ramona;Clear;76;ENE;18;8%

Redding;Clear;64;Calm;0;27%

Riverside;Clear;78;ENE;8;5%

Riverside March;Clear;69;W;6;7%

Sacramento;Clear;61;Calm;0;47%

Sacramento International;Clear;62;W;3;36%

Salinas;Clear;66;Calm;0;42%

San Bernardino;Clear;70;Calm;0;9%

San Carlos;Mostly clear;68;Calm;0;28%

San Diego;Clear;70;N;6;58%

San Diego Brown;Clear;73;ENE;3;11%

San Diego Montgomery;Clear;78;NE;8;8%

San Francisco;Clear;72;ESE;4;27%

San Jose;Partly cloudy;73;WSW;3;29%

San Luis Obispo;Clear;62;Calm;0;40%

San Nicolas Island;Clear;72;NNW;7;60%

Sandberg;Clear;59;NE;20;9%

Santa Ana;Clear;80;NNE;7;8%

Santa Barbara;Clear;64;Calm;0;33%

Santa Maria;Clear;62;SE;5;43%

Santa Monica;Clear;77;E;5;25%

Santa Rosa;Partly cloudy;63;N;3;39%

Santa Ynez;Clear;61;ENE;7;23%

Santee;Clear;68;WNW;5;16%

South Lake Tahoe;Clear;36;SSW;3;54%

Stockton;Clear;64;WSW;3;39%

Thermal;Clear;67;N;5;16%

Truckee-Tahoe;Clear;32;Calm;0;43%

Twentynine Palms;Clear;63;NW;8;12%

Ukiah;Clear;60;Calm;0;31%

Vacaville;Clear;58;Calm;0;38%

Van Nuys;Clear;80;N;13;4%

Vandenberg AFB;Clear;62;SE;6;36%

Victorville;Clear;60;ENE;10;12%

Visalia;Clear;67;NE;7;58%

Watsonville;Clear;69;NW;5;38%

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