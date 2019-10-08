CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Monday, October 7, 2019

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;44;Calm;0;59%

Arcata;Clear;51;ESE;2;95%

Auburn;Clear;65;Calm;0;40%

Avalon;Clear;71;WNW;6;8%

Bakersfield;Clear;73;ENE;5;33%

Beale AFB;Clear;66;Calm;0;45%

Big Bear City;Clear;37;Calm;0;48%

Bishop;Clear;50;NNW;9;36%

Blue Canyon;Clear;60;Calm;0;23%

Blythe;Clear;74;N;3;18%

Burbank;Clear;69;ESE;5;60%

Camarillo;Clear;60;N;3;86%

Camp Pendleton;Clear;63;NE;2;78%

Campo;Clear;56;ENE;8;57%

Carlsbad;Mostly cloudy;58;Calm;0;83%

Chico;Clear;68;Calm;0;30%

China Lake;Clear;70;Calm;0;16%

Chino;Clear;67;WSW;3;45%

Concord;Clear;70;SSE;5;34%

Corona;Clear;68;W;3;45%

Crescent City;Clear;52;SE;6;96%

Daggett-Barstow;Clear;71;W;8;11%

Edwards AFB;Clear;65;SSW;7;20%

El Centro;Clear;77;W;3;20%

Eureka;Clear;51;E;3;94%

Fairfield;Clear;63;SW;9;42%

Fresno;Clear;72;NW;5;51%

Fullerton;Clear;67;Calm;1;66%

Hanford;Clear;64;NW;3;62%

Hawthorne;Clear;66;Calm;0;74%

Hayward;Clear;66;Calm;0;60%

Imperial;Clear;77;W;3;20%

Imperial Beach;Mostly clear;68;NW;3;78%

Lancaster;Clear;61;N;6;23%

Lemoore Nas;Clear;66;WNW;9;39%

Lincoln;Clear;55;E;8;66%

Livermore;Clear;66;Calm;0;41%

Lompoc;Fog;52;Calm;0;89%

Long Beach;Clear;68;NNW;3;69%

Los Alamitos;Clear;68;NNW;3;69%

Los Angeles;Clear;67;Calm;0;75%

Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;75%

Madera;Clear;63;NNW;3;67%

Mammoth;Clear;52;NNW;4;41%

Marysville;Clear;62;E;3;53%

Mather AFB;Clear;62;N;2;58%

Merced;Clear;67;NW;3;54%

Merced (airport);Clear;67;NW;3;54%

Miramar Mcas;Clear;68;NW;7;65%

Modesto;Clear;66;W;3;58%

Moffett Nas;Clear;64;ESE;4;60%

Mojave;Clear;72;W;15;23%

Montague;Clear;52;Calm;0;50%

Monterey Rabr;Clear;58;E;5;59%

Mount Shasta;Clear;45;Calm;0;73%

Napa County;Clear;62;SSE;5;55%

Needles;Clear;73;NE;4;14%

North Island;Mostly clear;67;NW;3;93%

Oakland;Clear;62;WNW;4;63%

Oceanside;Mostly cloudy;58;Calm;0;83%

Ontario;Clear;67;WSW;3;45%

Oroville;Clear;70;ENE;3;40%

Oxnard;Clear;61;N;3;86%

Palm Springs;Clear;86;NW;5;12%

Palmdale;Clear;72;SW;7;18%

Paso Robles;Clear;63;Calm;0;38%

Point Mugu;Clear;61;N;3;86%

Porterville;Clear;63;SSE;6;53%

Ramona;Clear;56;Calm;0;57%

Redding;Clear;66;N;3;36%

Riverside;Clear;69;Calm;0;35%

Riverside March;Clear;58;Calm;0;45%

Sacramento;Clear;62;Calm;0;67%

Sacramento International;Clear;63;Calm;0;55%

Salinas;Clear;60;NNW;7;83%

San Bernardino;Clear;71;Calm;0;39%

San Carlos;Clear;67;NW;5;47%

San Diego;Mostly clear;67;NW;3;93%

San Diego Brown;Clear;67;Calm;0;65%

San Diego Montgomery;Clear;69;NW;3;62%

San Francisco;Clear;64;NNW;5;44%

San Jose;Clear;69;Calm;0;46%

San Luis Obispo;Fog;56;SE;3;74%

San Nicolas Island;Clear;61;W;10;92%

Sandberg;Clear;67;NW;13;18%

Santa Ana;Mostly clear;64;SSW;4;87%

Santa Barbara;Clear;59;NE;3;83%

Santa Maria;Fog;53;WNW;5;85%

Santa Monica;Clear;62;E;5;93%

Santa Rosa;Clear;60;W;3;51%

Santa Ynez;Clear;57;Calm;0;58%

Santee;Clear;64;WNW;5;59%

South Lake Tahoe;Clear;44;S;3;53%

Stockton;Clear;66;WSW;6;44%

Thermal;Clear;71;N;3;27%

Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;64%

Twentynine Palms;Clear;72;WNW;5;16%

Ukiah;Clear;61;Calm;0;45%

Vacaville;Clear;62;Calm;0;47%

Van Nuys;Clear;72;NW;3;19%

Vandenberg AFB;Fog;48;ENE;5;100%

Victorville;Clear;60;SSW;5;36%

Visalia;Clear;65;W;3;54%

Watsonville;Clear;57;Calm;0;63%

_____

Copyright 2019 AccuWeather