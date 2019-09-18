CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, September 17, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;54;SW;7;58%

Arcata;Cloudy;61;E;3;95%

Auburn;Clear;61;Calm;0;68%

Avalon;Clear;62;WSW;7;80%

Bakersfield;Clear;71;Calm;0;40%

Beale AFB;Clear;64;SE;6;61%

Big Bear City;Clear;39;Calm;0;52%

Bishop;Clear;59;S;7;25%

Blue Canyon;Clear;49;SSE;3;70%

Blythe;Clear;85;SW;9;15%

Burbank;Clear;71;SSE;3;70%

Camarillo;Clear;67;Calm;0;70%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;68;N;2;75%

Campo;Clear;55;NNE;3;48%

Carlsbad;Mostly clear;67;Calm;0;81%

Chico;Partly cloudy;72;ESE;9;28%

China Lake;Clear;72;SSW;9;32%

Chino;Clear;69;WSW;8;70%

Concord;Clear;66;SW;7;62%

Corona;Clear;67;N;6;81%

Crescent City;Cloudy;60;S;9;92%

Daggett-Barstow;Clear;76;WNW;5;20%

Edwards AFB;Clear;64;SSW;9;61%

El Centro;Clear;82;WSW;18;18%

Eureka;Cloudy;63;ESE;4;88%

Fairfield;Clear;62;SW;18;81%

Fresno;Clear;73;NNW;9;35%

Fullerton;Clear;70;NW;3;77%

Hanford;Clear;66;NW;5;49%

Hawthorne;Clear;70;WSW;5;72%

Hayward;Clear;63;W;9;83%

Imperial;Clear;82;WSW;18;18%

Imperial Beach;Mostly cloudy;68;W;3;83%

Lancaster;Clear;65;W;13;44%

Lemoore Nas;Showers;62;NNW;8;47%

Lincoln;Clear;63;SE;7;55%

Livermore;Clear;62;SSW;5;77%

Lompoc;Clear;59;W;8;83%

Long Beach;Clear;72;Calm;0;65%

Los Alamitos;Mostly clear;72;Calm;0;65%

Los Angeles;Clear;71;Calm;0;65%

Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;65%

Madera;Clear;65;NNW;7;51%

Mammoth;Mostly cloudy;52;SSW;7;61%

Marysville;Clear;63;SE;7;59%

Mather AFB;Clear;61;S;6;67%

Merced;Clear;68;NNW;9;46%

Merced (airport);Clear;68;NNW;9;46%

Miramar Mcas;Mostly clear;66;Calm;0;77%

Modesto;Cloudy;68;NW;15;41%

Moffett Nas;Mostly clear;62;ENE;9;71%

Mojave;Clear;64;N;3;42%

Montague;Showers;57;W;7;83%

Monterey Rabr;Clear;64;SSW;7;64%

Mount Shasta;Mostly cloudy;52;E;5;86%

Napa County;Clear;62;W;9;86%

Needles;Clear;84;WSW;8;12%

North Island;Mostly clear;68;WNW;3;87%

Oakland;Clear;63;W;11;85%

Oceanside;Mostly clear;67;Calm;0;81%

Ontario;Clear;69;WSW;8;70%

Oroville;Clear;70;ESE;8;39%

Oxnard;Clear;67;Calm;0;72%

Palm Springs;Clear;84;NW;12;28%

Palmdale;Clear;66;WSW;5;38%

Paso Robles;Clear;64;WNW;12;48%

Point Mugu;Clear;62;WNW;3;86%

Porterville;Clear;67;SSE;4;51%

Ramona;Clear;59;Calm;0;69%

Redding;Showers;71;S;6;38%

Riverside;Clear;69;W;3;72%

Riverside March;Clear;67;WNW;6;73%

Sacramento;Clear;63;SSW;7;75%

Sacramento International;Clear;64;S;10;64%

Salinas;Clear;63;NNW;5;62%

San Bernardino;Clear;72;Calm;0;59%

San Carlos;Mostly clear;62;NW;11;82%

San Diego;Mostly clear;68;WNW;3;87%

San Diego Brown;Mostly cloudy;65;Calm;6;86%

San Diego Montgomery;Mostly clear;67;NW;3;84%

San Francisco;Clear;62;WNW;11;87%

San Jose;Mostly clear;65;N;8;75%

San Luis Obispo;Clear;60;WNW;6;72%

San Nicolas Island;Clear;64;WNW;20;97%

Sandberg;Clear;56;NW;20;59%

Santa Ana;Clear;67;NNW;4;89%

Santa Barbara;Clear;63;E;3;86%

Santa Maria;Clear;60;WNW;9;74%

Santa Monica;Clear;69;S;3;80%

Santa Rosa;Mostly clear;63;WSW;3;72%

Santa Ynez;Clear;54;SSW;3;87%

Santee;Clear;66;WNW;5;77%

South Lake Tahoe;Clear;46;N;3;70%

Stockton;Clear;66;W;13;60%

Thermal;Showers;85;NNW;15;29%

Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;80%

Twentynine Palms;Clear;75;WNW;8;21%

Ukiah;Mostly cloudy;62;WNW;3;64%

Vacaville;Clear;61;Calm;0;64%

Van Nuys;Clear;72;WSW;3;49%

Vandenberg AFB;Clear;58;N;13;88%

Victorville;Clear;66;SW;8;37%

Visalia;Clear;65;Calm;0;58%

Watsonville;Clear;58;NW;8;85%

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