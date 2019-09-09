CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Monday, September 9, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;57;WNW;7;52%
Arcata;Mostly clear;60;Calm;1;99%
Auburn;Clear;63;Calm;0;67%
Avalon;Clear;65;ENE;5;58%
Bakersfield;Clear;71;Calm;0;43%
Beale AFB;Clear;68;ESE;8;54%
Big Bear City;Clear;39;Calm;0;48%
Bishop;Clear;62;WNW;8;27%
Blue Canyon;Clear;52;E;3;68%
Blythe;Cloudy;82;SSW;7;15%
Burbank;Clear;68;E;5;62%
Camarillo;Clear;64;E;5;77%
Camp Pendleton;Clear;65;ENE;4;81%
Campo;Clear;53;NE;6;76%
Carlsbad;Clear;60;Calm;0;89%
Chico;Showers;69;SW;5;56%
China Lake;Clear;70;Calm;0;33%
Chino;Clear;66;N;4;71%
Concord;Clear;66;S;8;64%
Corona;Clear;64;Calm;0;80%
Crescent City;Fog;60;S;8;100%
Daggett-Barstow;Clear;69;SSE;7;29%
Edwards AFB;Clear;65;S;13;35%
El Centro;Clear;80;SW;9;21%
Eureka;Partly cloudy;60;N;2;96%
Fairfield;Clear;64;SW;16;74%
Fresno;Showers;71;NW;10;56%
Fullerton;Clear;68;Calm;1;74%
Hanford;Clear;70;NNW;12;56%
Hawthorne;Clear;70;Calm;0;67%
Hayward;Clear;62;SSE;5;83%
Imperial;Clear;80;SW;9;21%
Imperial Beach;Clear;63;Calm;1;92%
Lancaster;Clear;67;W;20;41%
Lemoore Nas;Clear;66;NW;7;68%
Lincoln;Clear;66;SE;5;59%
Livermore;Clear;59;W;3;83%
Lompoc;Mostly clear;57;W;7;93%
Long Beach;Clear;71;SSW;3;70%
Los Alamitos;Clear;71;SSW;3;70%
Los Angeles;Clear;69;Calm;0;75%
Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;75%
Madera;Clear;64;NNW;6;69%
Mammoth;Partly cloudy;53;WNW;8;77%
Marysville;Clear;67;SE;7;62%
Mather AFB;Clear;65;SSE;7;68%
Merced;Clear;66;WNW;3;62%
Merced (airport);Clear;66;WNW;3;62%
Miramar Mcas;Clear;63;E;3;77%
Modesto;Clear;66;NNE;3;58%
Moffett Nas;Clear;62;Calm;0;80%
Mojave;Clear;70;WNW;21;22%
Montague;Clear;59;NNW;8;59%
Monterey Rabr;Cloudy;63;WSW;8;77%
Mount Shasta;Mostly clear;55;N;6;61%
Napa County;Clear;63;WSW;3;77%
Needles;Clear;87;Calm;0;11%
North Island;Clear;67;Calm;0;86%
Oakland;Mostly clear;62;NNW;8;90%
Oceanside;Clear;60;Calm;0;89%
Ontario;Clear;66;N;4;71%
Oroville;Clear;70;E;6;50%
Oxnard;Clear;64;ESE;5;80%
Palm Springs;Clear;84;WNW;7;34%
Palmdale;Clear;69;W;20;28%
Paso Robles;Clear;62;NW;14;72%
Point Mugu;Clear;61;Calm;0;86%
Porterville;Clear;65;ESE;7;69%
Ramona;Clear;59;Calm;0;86%
Redding;Clear;69;SSE;3;44%
Riverside;Clear;69;Calm;0;65%
Riverside March;Clear;63;Calm;0;95%
Sacramento;Clear;66;SSW;6;69%
Sacramento International;Clear;64;S;7;72%
Salinas;Clear;62;WNW;8;80%
San Bernardino;Clear;70;Calm;0;63%
San Carlos;Partly cloudy;60;WNW;8;89%
San Diego;Clear;67;Calm;0;86%
San Diego Brown;Clear;63;Calm;0;90%
San Diego Montgomery;Clear;65;Calm;0;84%
San Francisco;Mostly clear;62;NW;10;83%
San Jose;Clear;62;Calm;0;80%
San Luis Obispo;Clear;61;WSW;6;72%
San Nicolas Island;Clear;65;WNW;23;90%
Sandberg;Clear;58;NNW;24;57%
Santa Ana;Clear;67;E;2;84%
Santa Barbara;Clear;61;Calm;0;89%
Santa Maria;Clear;57;NNW;7;83%
Santa Monica;Clear;66;NNW;3;74%
Santa Rosa;Clear;63;N;3;72%
Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93%
Santee;Clear;63;WNW;3;82%
South Lake Tahoe;Clear;42;Calm;0;70%
Stockton;Clear;66;W;8;64%
Thermal;Clear;86;NNW;10;35%
Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;80%
Twentynine Palms;Clear;74;WNW;7;21%
Ukiah;Clear;60;Calm;0;77%
Vacaville;Clear;64;SW;3;72%
Van Nuys;Clear;68;Calm;0;62%
Vandenberg AFB;Clear;56;N;10;96%
Victorville;Clear;62;SW;7;45%
Visalia;Cloudy;68;NW;6;65%
Watsonville;Clear;60;NE;3;80%
_____
Copyright 2019 AccuWeather