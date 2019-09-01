CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Sunday, September 1, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;57;Calm;0;52%

Arcata;Partly cloudy;60;N;2;96%

Auburn;Clear;74;Calm;0;42%

Avalon;Clear;77;NW;3;43%

Bakersfield;Clear;83;SE;3;36%

Beale AFB;Clear;76;E;6;36%

Big Bear City;Clear;48;Calm;0;39%

Bishop;Clear;71;N;5;20%

Blue Canyon;Clear;65;Calm;0;36%

Blythe;Clear;93;S;9;35%

Burbank;Clear;72;ESE;3;70%

Camarillo;Clear;67;WNW;3;81%

Camp Pendleton;Cloudy;69;E;1;87%

Campo;Clear;68;NE;3;50%

Carlsbad;Cloudy;72;Calm;0;81%

Chico;Clear;81;Calm;0;24%

China Lake;Clear;86;SSW;13;13%

Chino;Clear;73;SSE;4;68%

Concord;Clear;73;SSE;3;42%

Corona;Clear;69;Calm;0;80%

Crescent City;Fog;61;NNW;5;96%

Daggett-Barstow;Clear;84;W;10;17%

Edwards AFB;Clear;77;SW;15;31%

El Centro;Showers;91;NE;6;46%

Eureka;Partly cloudy;61;N;3;93%

Fairfield;Clear;69;SSW;10;57%

Fresno;Clear;82;NW;8;30%

Fullerton;Clear;73;Calm;1;73%

Hanford;Clear;82;WNW;7;32%

Hawthorne;Clear;70;WSW;3;78%

Hayward;Clear;67;SE;3;78%

Imperial;Showers;91;NE;6;46%

Imperial Beach;Cloudy;69;SE;3;90%

Lancaster;Clear;78;W;10;21%

Lemoore Nas;Clear;74;NW;9;36%

Lincoln;Clear;72;E;8;40%

Livermore;Clear;69;Calm;0;58%

Lompoc;Cloudy;60;ENE;3;92%

Long Beach;Clear;73;Calm;0;68%

Los Alamitos;Clear;73;Calm;0;68%

Los Angeles;Clear;72;W;3;70%

Los Angeles Downtown;Clear;72;W;3;70%

Madera;Clear;69;W;5;58%

Mammoth;Clear;63;SE;6;45%

Marysville;Clear;74;E;9;42%

Mather AFB;Clear;72;SE;4;52%

Merced;Clear;73;NW;5;45%

Merced (airport);Clear;73;NW;5;45%

Miramar Mcas;Cloudy;72;Calm;0;78%

Modesto;Clear;76;Calm;0;46%

Moffett Nas;Clear;68;N;5;78%

Mojave;Clear;84;WNW;14;11%

Montague;Clear;63;ENE;5;42%

Monterey Rabr;Clear;63;Calm;0;75%

Mount Shasta;Clear;56;Calm;0;66%

Napa County;Clear;64;SSE;5;77%

Needles;Clear;98;WSW;13;16%

North Island;Cloudy;72;SW;6;83%

Oakland;Clear;65;NNW;5;82%

Oceanside;Cloudy;72;Calm;0;81%

Ontario;Clear;73;SSE;4;68%

Oroville;Clear;81;ENE;9;35%

Oxnard;Clear;64;E;5;89%

Palm Springs;Clear;93;Calm;0;23%

Palmdale;Clear;79;SSW;9;23%

Paso Robles;Clear;71;NNW;3;47%

Point Mugu;Clear;62;NNW;3;89%

Porterville;Clear;77;ESE;5;54%

Ramona;Clear;65;Calm;0;80%

Redding;Clear;76;N;3;38%

Riverside;Clear;75;Calm;0;63%

Riverside March;Clear;69;Calm;0;70%

Sacramento;Clear;70;Calm;0;58%

Sacramento International;Clear;73;SE;3;54%

Salinas;Clear;63;NW;6;83%

San Bernardino;Clear;75;Calm;0;48%

San Carlos;Mostly clear;67;NNW;6;71%

San Diego;Cloudy;72;SW;6;83%

San Diego Brown;Cloudy;68;Calm;0;89%

San Diego Montgomery;Cloudy;69;SSW;3;86%

San Francisco;Mostly clear;64;NW;7;72%

San Jose;Clear;68;Calm;0;78%

San Luis Obispo;Mostly clear;58;ESE;5;90%

San Nicolas Island;Clear;62;WNW;15;94%

Sandberg;Clear;74;NNW;10;34%

Santa Ana;Clear;70;N;2;84%

Santa Barbara;Clear;65;ENE;3;90%

Santa Maria;Mostly clear;60;Calm;0;86%

Santa Monica;Clear;69;Calm;0;89%

Santa Rosa;Clear;62;Calm;0;80%

Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;87%

Santee;Mostly cloudy;70;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;48;S;5;73%

Stockton;Clear;73;WNW;5;45%

Thermal;Clear;85;ESE;3;42%

Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;66%

Twentynine Palms;Clear;88;NW;6;14%

Ukiah;Clear;68;Calm;0;58%

Vacaville;Clear;67;Calm;0;60%

Van Nuys;Clear;75;Calm;0;63%

Vandenberg AFB;Showers;57;Calm;0;93%

Victorville;Clear;75;SW;5;40%

Visalia;Clear;75;Calm;0;61%

Watsonville;Clear;61;Calm;0;86%

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