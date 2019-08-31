CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Saturday, August 31, 2019

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;61;WNW;3;57%

Arcata;Clear;57;SSE;1;97%

Auburn;Clear;71;Calm;0;55%

Avalon;Clear;75;NW;6;46%

Bakersfield;Clear;82;ESE;3;46%

Beale AFB;Clear;67;E;2;65%

Big Bear City;Clear;52;Calm;0;50%

Bishop;Clear;70;Calm;0;24%

Blue Canyon;Clear;67;ESE;3;33%

Blythe;Clear;93;S;9;23%

Burbank;Clear;72;ESE;6;70%

Camarillo;Clear;66;Calm;0;81%

Camp Pendleton;Clear;67;NE;3;91%

Campo;Clear;64;NNE;3;69%

Carlsbad;Cloudy;67;Calm;0;93%

Chico;Clear;75;Calm;0;33%

China Lake;Clear;85;SSW;14;21%

Chino;Mostly cloudy;72;SSE;4;67%

Concord;Clear;70;SSW;8;60%

Corona;Clear;67;Calm;0;81%

Crescent City;Mostly clear;56;NNW;5;96%

Daggett-Barstow;Clear;84;WNW;12;23%

Edwards AFB;Clear;76;WSW;7;33%

El Centro;Clear;91;SW;8;25%

Eureka;Clear;56;SSE;2;92%

Fairfield;Clear;66;SW;16;73%

Fresno;Clear;82;NW;7;40%

Fullerton;Clear;72;Calm;1;77%

Hanford;Clear;80;NW;9;53%

Hawthorne;Clear;71;Calm;0;78%

Hayward;Clear;64;SW;3;83%

Imperial;Clear;91;SW;8;25%

Imperial Beach;Mostly cloudy;70;WSW;3;93%

Lancaster;Clear;77;W;10;38%

Lemoore Nas;Clear;75;NNW;8;53%

Lincoln;Clear;63;Calm;0;77%

Livermore;Clear;63;Calm;0;80%

Lompoc;Cloudy;60;NW;6;92%

Long Beach;Clear;74;Calm;0;70%

Los Alamitos;Clear;74;Calm;0;70%

Los Angeles;Clear;73;Calm;0;68%

Los Angeles Downtown;Clear;73;Calm;0;68%

Madera;Clear;69;W;7;75%

Mammoth;Clear;66;N;4;51%

Marysville;Clear;66;ESE;3;60%

Mather AFB;Clear;69;S;5;66%

Merced;Clear;72;NW;5;56%

Merced (airport);Clear;72;NW;5;56%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;68;Calm;0;81%

Modesto;Clear;72;N;5;59%

Moffett Nas;Clear;65;NNE;5;84%

Mojave;Clear;79;W;9;25%

Montague;Clear;70;NE;6;42%

Monterey Rabr;Clear;63;W;6;77%

Mount Shasta;Clear;57;Calm;0;63%

Napa County;Clear;64;SSW;12;89%

Needles;Clear;97;N;7;10%

North Island;Clear;70;Calm;0;88%

Oakland;Clear;62;WNW;7;88%

Oceanside;Cloudy;67;Calm;0;93%

Ontario;Mostly cloudy;72;SSE;4;67%

Oroville;Clear;70;Calm;0;60%

Oxnard;Clear;65;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;92;Calm;0;27%

Palmdale;Clear;81;SSW;12;21%

Paso Robles;Clear;66;NW;7;67%

Point Mugu;Clear;61;Calm;0;93%

Porterville;Clear;76;ESE;7;64%

Ramona;Clear;62;W;3;77%

Redding;Clear;74;Calm;0;32%

Riverside;Clear;75;Calm;0;59%

Riverside March;Clear;72;N;4;65%

Sacramento;Clear;68;SW;6;69%

Sacramento International;Clear;68;S;8;69%

Salinas;Clear;61;N;7;89%

San Bernardino;Clear;76;Calm;0;52%

San Carlos;Partly cloudy;62;NNW;7;85%

San Diego;Clear;70;Calm;0;88%

San Diego Brown;Cloudy;68;Calm;0;89%

San Diego Montgomery;Mostly clear;70;Calm;0;88%

San Francisco;Mostly clear;63;WNW;8;82%

San Jose;Clear;64;NW;5;86%

San Luis Obispo;Cloudy;58;SSW;5;93%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;64;WNW;15;97%

Sandberg;Clear;73;NW;15;28%

Santa Ana;Mostly clear;70;SSW;4;82%

Santa Barbara;Clear;67;E;5;86%

Santa Maria;Cloudy;62;Calm;0;83%

Santa Monica;Clear;69;Calm;0;92%

Santa Rosa;Clear;63;Calm;0;83%

Santa Ynez;Partly cloudy;55;Calm;0;100%

Santee;Clear;70;WNW;3;77%

South Lake Tahoe;Clear;51;Calm;0;71%

Stockton;Clear;73;W;9;47%

Thermal;Clear;98;NW;10;16%

Truckee-Tahoe;Clear;43;Calm;0;65%

Twentynine Palms;Clear;89;WNW;7;21%

Ukiah;Clear;66;Calm;0;52%

Vacaville;Clear;66;S;3;69%

Van Nuys;Clear;74;SE;5;63%

Vandenberg AFB;Showers;57;N;9;100%

Victorville;Clear;73;WSW;6;41%

Visalia;Clear;77;NW;7;61%

Watsonville;Clear;60;Calm;0;86%

_____

Copyright 2019 AccuWeather