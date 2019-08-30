CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Friday, August 30, 2019

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly clear;59;Calm;0;71%

Arcata;Clear;61;SW;2;92%

Auburn;Clear;67;Calm;0;70%

Avalon;Clear;76;W;8;42%

Bakersfield;Clear;80;NW;7;48%

Beale AFB;Clear;67;S;5;65%

Big Bear City;Clear;52;Calm;0;57%

Bishop;Clear;69;WSW;6;37%

Blue Canyon;Clear;62;SE;3;59%

Blythe;Clear;93;S;9;39%

Burbank;Clear;74;ESE;5;61%

Camarillo;Clear;69;Calm;0;75%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;68;E;1;91%

Campo;Clear;66;ENE;6;72%

Carlsbad;Mostly clear;67;Calm;0;90%

Chico;Mostly clear;73;S;9;49%

China Lake;Clear;84;S;13;23%

Chino;Clear;71;SSW;5;68%

Concord;Clear;67;S;10;67%

Corona;Clear;72;Calm;4;75%

Crescent City;Clear;62;ENE;5;86%

Daggett-Barstow;Clear;85;WNW;12;28%

Edwards AFB;Clear;76;SW;12;38%

El Centro;Clear;92;S;5;40%

Eureka;Clear;60;SW;2;92%

Fairfield;Clear;63;SW;15;80%

Fresno;Clear;78;NW;14;53%

Fullerton;Clear;73;WSW;2;72%

Hanford;Clear;78;NW;15;59%

Hawthorne;Clear;72;SW;3;70%

Hayward;Mostly cloudy;65;SSW;3;86%

Imperial;Clear;92;S;5;40%

Imperial Beach;Mostly clear;70;Calm;0;83%

Lancaster;Clear;78;W;16;39%

Lemoore Nas;Clear;77;NW;15;51%

Lincoln;Clear;68;Calm;0;59%

Livermore;Clear;64;SW;7;80%

Lompoc;Fog;62;WNW;7;89%

Long Beach;Clear;75;NW;5;57%

Los Alamitos;Clear;75;NW;5;57%

Los Angeles;Clear;74;Calm;0;70%

Los Angeles Downtown;Clear;74;Calm;0;70%

Madera;Clear;73;WNW;10;63%

Mammoth;Clear;63;N;6;64%

Marysville;Clear;68;SE;9;62%

Mather AFB;Clear;63;SSE;8;77%

Merced;Clear;71;NNW;14;62%

Merced (airport);Clear;71;NNW;14;62%

Miramar Mcas;Clear;70;Calm;0;78%

Modesto;Clear;69;NNW;14;60%

Moffett Nas;Clear;67;Calm;0;67%

Mojave;Clear;79;WSW;13;31%

Montague;Partly cloudy;71;N;6;65%

Monterey Rabr;Clear;66;Calm;0;69%

Mount Shasta;Mostly clear;63;Calm;0;75%

Napa County;Clear;63;W;13;86%

Needles;Clear;100;SW;10;22%

North Island;Mostly clear;72;Calm;0;87%

Oakland;Clear;63;WNW;9;88%

Oceanside;Mostly clear;67;Calm;0;90%

Ontario;Clear;71;SSW;5;68%

Oroville;Clear;72;SE;5;54%

Oxnard;Clear;67;W;6;86%

Palm Springs;Clear;94;WNW;3;29%

Palmdale;Clear;76;SSW;8;42%

Paso Robles;Clear;65;NW;10;72%

Point Mugu;Clear;65;WNW;6;90%

Porterville;Clear;77;ESE;10;61%

Ramona;Clear;68;Calm;0;75%

Redding;Clear;81;SSW;5;48%

Riverside;Clear;76;Calm;0;55%

Riverside March;Clear;70;Calm;0;67%

Sacramento;Clear;66;SSW;9;72%

Sacramento International;Clear;65;SSE;12;75%

Salinas;Clear;65;N;7;75%

San Bernardino;Clear;78;Calm;0;48%

San Carlos;Partly cloudy;62;WSW;8;81%

San Diego;Mostly clear;72;Calm;0;87%

San Diego Brown;Clear;69;Calm;0;86%

San Diego Montgomery;Clear;71;Calm;0;78%

San Francisco;Mostly clear;62;WNW;9;92%

San Jose;Clear;67;N;6;70%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;60;WNW;3;92%

San Nicolas Island;Clear;67;WNW;22;94%

Sandberg;Clear;71;NNW;16;47%

Santa Ana;Clear;71;SSW;4;84%

Santa Barbara;Clear;68;Calm;0;81%

Santa Maria;Showers;61;W;5;93%

Santa Monica;Clear;70;Calm;0;83%

Santa Rosa;Clear;60;SSE;3;89%

Santa Ynez;Clear;59;SW;3;87%

Santee;Clear;72;NW;3;73%

South Lake Tahoe;Clear;53;Calm;0;79%

Stockton;Clear;68;W;10;65%

Thermal;Clear;95;NW;8;33%

Truckee-Tahoe;Clear;61;WSW;10;51%

Twentynine Palms;Clear;88;NW;8;27%

Ukiah;Clear;64;Calm;0;67%

Vacaville;Clear;67;SW;6;70%

Van Nuys;Clear;76;E;5;57%

Vandenberg AFB;Fog;59;N;10;100%

Victorville;Clear;73;SSW;7;50%

Visalia;Clear;76;NW;9;63%

Watsonville;Clear;61;NNW;3;86%

_____

Copyright 2019 AccuWeather