CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Thursday, August 22, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;64;NW;6;72%

Arcata;Cloudy;62;NW;5;100%

Auburn;Clear;73;E;6;46%

Avalon;Clear;79;Calm;0;21%

Bakersfield;Clear;81;E;3;36%

Beale AFB;Clear;78;Calm;0;45%

Big Bear City;Clear;45;Calm;0;26%

Bishop;Clear;77;SW;10;24%

Blue Canyon;Clear;65;Calm;0;44%

Blythe;Clear;93;SSE;8;9%

Burbank;Clear;73;SE;7;58%

Camarillo;Clear;70;Calm;0;67%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;64;N;3;89%

Campo;Clear;62;NE;6;49%

Carlsbad;Mostly cloudy;61;Calm;0;93%

Chico;Mostly cloudy;84;N;8;36%

China Lake;Clear;82;S;6;28%

Chino;Clear;70;E;3;57%

Concord;Clear;75;S;8;65%

Corona;Clear;65;Calm;0;75%

Crescent City;Fog;57;NNW;8;100%

Daggett-Barstow;Clear;83;W;18;24%

Edwards AFB;Clear;76;S;12;32%

El Centro;Clear;91;W;11;9%

Eureka;Fog;61;NW;7;100%

Fairfield;Clear;72;SW;17;75%

Fresno;Partly cloudy;82;NW;8;37%

Fullerton;Clear;70;WNW;4;74%

Hanford;Clear;76;Calm;0;53%

Hawthorne;Clear;71;Calm;0;72%

Hayward;Mostly cloudy;68;W;7;87%

Imperial;Clear;91;W;11;9%

Imperial Beach;Cloudy;66;SSW;4;92%

Lancaster;Clear;78;W;18;28%

Lemoore Nas;Mostly clear;73;NNW;7;43%

Lincoln;Clear;72;Calm;0;56%

Livermore;Clear;68;SW;8;87%

Lompoc;Mostly cloudy;57;WNW;3;93%

Long Beach;Clear;72;Calm;0;73%

Los Alamitos;Clear;72;Calm;0;73%

Los Angeles;Clear;71;Calm;0;68%

Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;68%

Madera;Clear;74;WNW;9;53%

Mammoth;Cloudy;58;NNW;8;96%

Marysville;Mostly clear;75;E;5;61%

Mather AFB;Clear;75;SSE;6;62%

Merced;Clear;72;N;5;61%

Merced (airport);Clear;72;N;5;61%

Miramar Mcas;Clear;65;Calm;0;77%

Modesto;Clear;77;NNE;6;51%

Moffett Nas;Clear;70;N;7;87%

Mojave;Mostly cloudy;77;NW;23;33%

Montague;Mostly cloudy;65;N;12;75%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;67;W;8;86%

Mount Shasta;Mostly cloudy;62;N;5;83%

Napa County;Clear;70;WSW;12;83%

Needles;Clear;98;W;6;6%

North Island;Mostly cloudy;69;N;3;89%

Oakland;Partly cloudy;67;NNW;8;96%

Oceanside;Mostly cloudy;61;Calm;0;93%

Ontario;Clear;70;E;3;57%

Oroville;Mostly cloudy;79;NE;5;44%

Oxnard;Clear;65;W;5;84%

Palm Springs;Clear;92;E;5;20%

Palmdale;Clear;73;Calm;0;31%

Paso Robles;Clear;70;NW;13;70%

Point Mugu;Clear;63;S;3;96%

Porterville;Clear;75;SE;6;61%

Ramona;Clear;58;Calm;0;69%

Redding;Partly cloudy;84;NW;7;44%

Riverside;Clear;72;S;3;52%

Riverside March;Clear;65;W;3;51%

Sacramento;Clear;73;S;3;75%

Sacramento International;Mostly clear;75;SSE;6;68%

Salinas;Mostly cloudy;65;NNW;8;90%

San Bernardino;Clear;75;Calm;0;47%

San Carlos;Fog;68;NW;11;91%

San Diego;Cloudy;69;N;3;89%

San Diego Brown;Showers;65;Calm;0;96%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;66;SSE;5;89%

San Francisco;Mostly clear;65;NW;11;87%

San Jose;Mostly cloudy;70;N;6;100%

San Luis Obispo;Clear;61;N;3;77%

San Nicolas Island;Clear;64;WNW;17;72%

Sandberg;Clear;70;NNW;14;22%

Santa Ana;Clear;67;S;4;86%

Santa Barbara;Clear;61;Calm;0;89%

Santa Maria;Clear;61;NNW;7;83%

Santa Monica;Clear;67;Calm;0;86%

Santa Rosa;Clear;77;NW;10;66%

Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;93%

Santee;Clear;66;Calm;0;72%

South Lake Tahoe;Clear;51;S;3;58%

Stockton;Clear;75;W;9;63%

Thermal;Clear;97;NW;14;17%

Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;57%

Twentynine Palms;Clear;87;WNW;7;12%

Ukiah;Partly cloudy;73;NE;6;73%

Vacaville;Clear;76;SW;5;66%

Van Nuys;Clear;75;E;3;51%

Vandenberg AFB;Showers;57;N;16;100%

Victorville;Clear;72;SW;6;31%

Visalia;Clear;73;Calm;0;63%

Watsonville;Mostly cloudy;65;E;5;86%

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