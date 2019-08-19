CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Monday, August 19, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;63;Calm;0;44%
Arcata;Clear;56;NNE;2;88%
Auburn;Clear;64;Calm;0;67%
Avalon;Fog;58;SSW;5;93%
Bakersfield;Clear;77;N;3;20%
Beale AFB;Clear;70;SE;8;57%
Big Bear City;Clear;43;Calm;0;42%
Bishop;Clear;78;SSE;12;18%
Blue Canyon;Clear;63;SE;3;51%
Blythe;Clear;90;SW;7;15%
Burbank;Clear;66;ESE;7;81%
Camarillo;Clear;65;ESE;3;75%
Camp Pendleton;Cloudy;64;NE;3;84%
Campo;Clear;58;NE;6;64%
Carlsbad;Cloudy;63;Calm;0;80%
Chico;Clear;73;Calm;0;40%
China Lake;Clear;81;S;15;22%
Chino;Clear;66;SE;6;79%
Concord;Mostly cloudy;61;SW;6;77%
Corona;Clear;65;W;5;84%
Crescent City;Mostly cloudy;53;S;7;96%
Daggett-Barstow;Clear;78;W;12;26%
Edwards AFB;Clear;77;W;13;27%
El Centro;Clear;88;WNW;11;16%
Eureka;Mostly clear;57;NNE;3;84%
Fairfield;Mostly clear;60;WSW;23;83%
Fresno;Clear;73;NW;10;43%
Fullerton;Clear;67;NW;3;81%
Hanford;Clear;75;NW;9;44%
Hawthorne;Clear;66;W;6;77%
Hayward;Mostly cloudy;63;W;8;77%
Imperial;Clear;88;WNW;11;16%
Imperial Beach;Mostly clear;64;WNW;3;89%
Lancaster;Clear;74;W;13;25%
Lemoore Nas;Clear;68;NNW;8;65%
Lincoln;Clear;68;SE;7;59%
Livermore;Clear;60;WNW;7;80%
Lompoc;Mostly cloudy;55;Calm;0;93%
Long Beach;Clear;68;N;3;72%
Los Alamitos;Clear;68;N;3;72%
Los Angeles;Clear;66;Calm;0;83%
Los Angeles Downtown;Clear;66;Calm;0;83%
Madera;Clear;64;NNW;6;67%
Mammoth;Clear;63;ENE;5;41%
Marysville;Clear;68;SSE;9;62%
Mather AFB;Clear;62;S;8;78%
Merced;Clear;65;W;8;65%
Merced (airport);Clear;65;W;8;65%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;69;N;5;72%
Modesto;Clear;69;N;9;67%
Moffett Nas;Clear;63;SE;8;75%
Mojave;Clear;75;WSW;13;31%
Montague;Clear;66;SSE;3;36%
Monterey Rabr;Cloudy;62;W;7;74%
Mount Shasta;Clear;59;Calm;0;43%
Napa County;Mostly clear;57;W;9;89%
Needles;Clear;92;SW;9;9%
North Island;Cloudy;68;N;3;78%
Oakland;Mostly cloudy;62;W;7;86%
Oceanside;Cloudy;63;Calm;0;80%
Ontario;Clear;66;SE;6;79%
Oroville;Clear;74;ESE;6;47%
Oxnard;Clear;64;Calm;0;83%
Palm Springs;Clear;84;Calm;0;31%
Palmdale;Clear;72;S;5;28%
Paso Robles;Clear;56;WSW;6;89%
Point Mugu;Clear;59;Calm;0;93%
Porterville;Clear;73;ESE;8;41%
Ramona;Clear;59;Calm;0;86%
Redding;Clear;71;N;3;52%
Riverside;Clear;67;W;5;75%
Riverside March;Clear;63;NW;5;98%
Sacramento;Clear;61;S;6;80%
Sacramento International;Clear;63;S;10;75%
Salinas;Cloudy;61;NW;7;80%
San Bernardino;Clear;69;Calm;0;66%
San Carlos;Partly cloudy;58;S;9;90%
San Diego;Cloudy;68;N;3;78%
San Diego Brown;Clear;63;Calm;6;86%
San Diego Montgomery;Cloudy;65;N;6;84%
San Francisco;Mostly clear;60;WSW;8;83%
San Jose;Mostly clear;62;SE;8;96%
San Luis Obispo;Cloudy;60;NW;10;83%
San Nicolas Island;Partly cloudy;62;WNW;15;100%
Sandberg;Clear;66;WSW;8;49%
Santa Ana;Clear;65;NW;3;81%
Santa Barbara;Clear;62;E;5;80%
Santa Maria;Mostly clear;58;Calm;0;86%
Santa Monica;Clear;65;Calm;0;93%
Santa Rosa;Mostly cloudy;57;SW;5;93%
Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;87%
Santee;Mostly clear;63;W;6;87%
South Lake Tahoe;Clear;54;SSW;3;71%
Stockton;Clear;64;N;8;74%
Thermal;Clear;91;NNW;12;27%
Truckee-Tahoe;Clear;46;S;5;81%
Twentynine Palms;Clear;79;WSW;7;21%
Ukiah;Clear;65;S;6;70%
Vacaville;Clear;63;SSW;10;77%
Van Nuys;Clear;67;E;5;78%
Vandenberg AFB;Clear;54;N;3;97%
Victorville;Clear;69;SW;8;50%
Visalia;Clear;73;NNW;6;52%
Watsonville;Mostly cloudy;60;WSW;5;83%
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